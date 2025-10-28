https://crimea.ria.ru/20251028/moralnyy-sterzhen-semi-krymchane-rasskazali-o-svoikh-babushkakh-i-dedushkakh-1150492846.html
Моральный стержень семьи: крымчане рассказали о своих бабушках и дедушках
Моральный стержень семьи: крымчане рассказали о своих бабушках и дедушках - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Моральный стержень семьи: крымчане рассказали о своих бабушках и дедушках
Моральный ствол семьи, источник мудрости, опыта и ценностей. Так крымчане говорят о своих бабушках и дедушках. А еще неразрывно связывают их со своим детством,... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T20:28
2025-10-28T20:28
2025-10-28T20:28
опрос
мнения
крым
общество
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150495970_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_daddcb9596649ae875ad8361d721a0b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Моральный ствол семьи, источник мудрости, опыта и ценностей. Так крымчане говорят о своих бабушках и дедушках. А еще неразрывно связывают их со своим детством, традициями и многими приобретенными умениями.Чему вас научили бабушка и дедушка? "Жить, не тужить. Никого не обижать, не делать подлостей и говорить правду". Какую роль в жизни играют бабушки и дедушки, чему они учат подрастающее поколение – на эти и другие вопросы крымчане ответили журналистам РИА Новости Крым. Подробности в видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму почти 700 отцов "сидят" в декретеДень отца в России – каким должен быть настоящий папа по мнению крымчанВыбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октября
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150495970_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_4ce74aa49a9a8861d33656a1a5dfa2e4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опрос, мнения, крым, общество, видео, видео
Моральный стержень семьи: крымчане рассказали о своих бабушках и дедушках
Какую роль дедушки и бабушки играют в жизни молодого поколения – опрос РИА Новости Крым