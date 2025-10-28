Рейтинг@Mail.ru
Моральный стержень семьи: крымчане рассказали о своих бабушках и дедушках - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251028/moralnyy-sterzhen-semi-krymchane-rasskazali-o-svoikh-babushkakh-i-dedushkakh-1150492846.html
Моральный стержень семьи: крымчане рассказали о своих бабушках и дедушках
Моральный стержень семьи: крымчане рассказали о своих бабушках и дедушках - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Моральный стержень семьи: крымчане рассказали о своих бабушках и дедушках
Моральный ствол семьи, источник мудрости, опыта и ценностей. Так крымчане говорят о своих бабушках и дедушках. А еще неразрывно связывают их со своим детством,... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T20:28
2025-10-28T20:28
опрос
мнения
крым
общество
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150495970_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_daddcb9596649ae875ad8361d721a0b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Моральный ствол семьи, источник мудрости, опыта и ценностей. Так крымчане говорят о своих бабушках и дедушках. А еще неразрывно связывают их со своим детством, традициями и многими приобретенными умениями.Чему вас научили бабушка и дедушка? "Жить, не тужить. Никого не обижать, не делать подлостей и говорить правду". Какую роль в жизни играют бабушки и дедушки, чему они учат подрастающее поколение – на эти и другие вопросы крымчане ответили журналистам РИА Новости Крым. Подробности в видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму почти 700 отцов "сидят" в декретеДень отца в России – каким должен быть настоящий папа по мнению крымчанВыбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октября
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150495970_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_4ce74aa49a9a8861d33656a1a5dfa2e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
опрос, мнения, крым, общество, видео, видео
Моральный стержень семьи: крымчане рассказали о своих бабушках и дедушках

Какую роль дедушки и бабушки играют в жизни молодого поколения – опрос РИА Новости Крым

20:28 28.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Моральный ствол семьи, источник мудрости, опыта и ценностей. Так крымчане говорят о своих бабушках и дедушках. А еще неразрывно связывают их со своим детством, традициями и многими приобретенными умениями.
Чему вас научили бабушка и дедушка? "Жить, не тужить. Никого не обижать, не делать подлостей и говорить правду". Какую роль в жизни играют бабушки и дедушки, чему они учат подрастающее поколение – на эти и другие вопросы крымчане ответили журналистам РИА Новости Крым. Подробности в видео.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму почти 700 отцов "сидят" в декрете
День отца в России – каким должен быть настоящий папа по мнению крымчан
Выбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октября
 
ОпросМненияКрымОбществоВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:38Россия и Китай ждут увеличения добычи крымского рапана
21:17Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре
21:07На юго-запад Ямайки обрушился сильнейший ураган "Мелисса"
20:57В Крыму снизилась заболеваемость ОРВИ
20:28Моральный стержень семьи: крымчане рассказали о своих бабушках и дедушках
20:11Транспорт Севастополя перевез 50 миллионов пассажиров с начала года
19:47Туристов в Крыму призвали воздержаться от прогулок по тропе Голицына
19:35В Крыму детские пособия перечислят досрочно из-за праздничных дней
19:22Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа
19:10Рыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промысла
18:57Аксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки
18:27Купля-кража: севастополец похитил 23 машины на 45 миллионов рублей
18:07Проспект Кирова в Симферополе временно перекроют
17:58"Полный идиотизм": историк разоблачил ложь о боях на Украине в годы ВОВ
17:35Осетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты
17:17Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году
17:01Масштабное отключение: более 30 улиц Феодосии остались без света
16:52В Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в Крыму
16:34В Крыму зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
16:2017-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре
Лента новостейМолния