В Крыму почти 700 отцов "сидят" в декрете

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму почти 700 работающих отцов получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщили в Отделении Социального Фонда России по региону.Для оформления пособия по уходу за ребенком до полутора лет папе (маме или другому родственнику) следует подать заявление своему работодателю. И после того, как тот направит все необходимые сведения, пособие назначат и выплатят в течение десяти рабочих дней. В последующем выплаты будут перечислять не позднее восьмого числа каждого месяца за предыдущий, пояснили в СФР.Если отец ухаживает за двумя и более детьми младше полутора лет, пособие назначается на каждого из них отдельно, но общая сумма не может превышать 100% от среднего заработка родителя и должна быть не менее суммы двух минимальных размеров этого пособия, уточнили в пресс-службе.Из отпуска по уходу за ребенком отец может выйти на работу досрочно при сохранении пособия до достижения малышом полутора лет. В случае, если родитель работает у нескольких работодателей, то пособие назначат только в одной организации. Если отец ребенка — индивидуальный предприниматель, он имеет право на пособие в минимальном размере, но только в случае, если им уплачены добровольные страховые взносы в предыдущем году, обозначили в СФР.В Крыму 795 женщин-предпринимателей получили пособия по беременности и родам, сообщили ранее в Отделении Социального Фонда России по Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому в России повысят пенсии в ноябреДень отца в России – каким должен быть настоящий папа по мнению крымчанНа сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году

