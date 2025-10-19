https://crimea.ria.ru/20251019/v-krymu-pochti-700-ottsov-sidyat-v-dekrete-1150252663.html
В Крыму почти 700 отцов "сидят" в декрете
В Крыму почти 700 работающих отцов получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщили в Отделении Социального Фонда России по региону.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму почти 700 работающих отцов получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщили в Отделении Социального Фонда России по региону.Для оформления пособия по уходу за ребенком до полутора лет папе (маме или другому родственнику) следует подать заявление своему работодателю. И после того, как тот направит все необходимые сведения, пособие назначат и выплатят в течение десяти рабочих дней. В последующем выплаты будут перечислять не позднее восьмого числа каждого месяца за предыдущий, пояснили в СФР.Если отец ухаживает за двумя и более детьми младше полутора лет, пособие назначается на каждого из них отдельно, но общая сумма не может превышать 100% от среднего заработка родителя и должна быть не менее суммы двух минимальных размеров этого пособия, уточнили в пресс-службе.Из отпуска по уходу за ребенком отец может выйти на работу досрочно при сохранении пособия до достижения малышом полутора лет. В случае, если родитель работает у нескольких работодателей, то пособие назначат только в одной организации. Если отец ребенка — индивидуальный предприниматель, он имеет право на пособие в минимальном размере, но только в случае, если им уплачены добровольные страховые взносы в предыдущем году, обозначили в СФР.В Крыму 795 женщин-предпринимателей получили пособия по беременности и родам, сообщили ранее в Отделении Социального Фонда России по Крыму.
В Крыму пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают 698 работающих отцов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму почти 700 работающих отцов получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщили в Отделении Социального Фонда России по региону.
"Сегодня Отделение СФР по Республике Крым выплачивает пособие по уходу за ребенком до полутора лет 698 работающим отцам региона. Размер выплаты равен 40% от среднего заработка, рассчитанного за два года, предшествующих отпуску по уходу за ребенком. С 1 февраля 2025 года минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 10 103,83 рубля, а максимальный – 68 995,48 рубля", - говорится в сообщении.
Для оформления пособия по уходу за ребенком до полутора лет папе (маме или другому родственнику) следует подать заявление своему работодателю. И после того, как тот направит все необходимые сведения, пособие назначат и выплатят в течение десяти рабочих дней. В последующем выплаты будут перечислять не позднее восьмого числа каждого месяца за предыдущий, пояснили в СФР.
Если отец ухаживает за двумя и более детьми младше полутора лет, пособие назначается на каждого из них отдельно, но общая сумма не может превышать 100% от среднего заработка родителя и должна быть не менее суммы двух минимальных размеров этого пособия, уточнили в пресс-службе.
Из отпуска по уходу за ребенком отец может выйти на работу досрочно при сохранении пособия до достижения малышом полутора лет. В случае, если родитель работает у нескольких работодателей, то пособие назначат только в одной организации. Если отец ребенка — индивидуальный предприниматель, он имеет право на пособие в минимальном размере, но только в случае, если им уплачены добровольные страховые взносы в предыдущем году, обозначили в СФР.
"Время, проведенное отцом в таком отпуске, учитывается в его страховом стаже и влияет на накопление пенсионных коэффициентов. За каждый год, проведенный в отпуске по уходу за первым ребенком, папа получает 1,8 коэффициента, за вторым ребенком — 3,6, за третьим и последующими детьми — 5,4 коэффициента", - сказано в тексте.
В Крыму 795 женщин-предпринимателей получили пособия
по беременности и родам, сообщили ранее в Отделении Социального Фонда России по Крыму.
