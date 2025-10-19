https://crimea.ria.ru/20251019/den-ottsa-v-rossii--kakim-dolzhen-byt-nastoyaschiy-papa-po-mneniyu-krymchan-1150282936.html
День отца в России – каким должен быть настоящий папа по мнению крымчан
День отца в России – каким должен быть настоящий папа по мнению крымчан
День отца в России – каким должен быть настоящий папа по мнению крымчан
В это воскресенье в России отмечается День отца. Пап в нашей стране чествуют в третье воскресенье октября с 2021 года. Праздник учрежден указом президента... РИА Новости Крым, 19.10.2025
В это воскресенье в России отмечается День отца. Пап в нашей стране чествуют в третье воскресенье октября с 2021 года. Праздник учрежден указом президента Владимира Путина в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.Какую роль отцы сыграли в жизни крымчан, и какими качествами, по их мнению, должен обладать глава семейства – в опросе РИА Новости Крым.
День отца в России – каким должен быть настоящий папа по мнению крымчан
