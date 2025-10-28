https://crimea.ria.ru/20251028/gd-odobrila-proekt-o-privlechenii-rezervistov-dlya-zaschity-vazhnykh-obektov-1150492113.html

ГД одобрила проект о привлечении резервистов для защиты важных объектов

ГД одобрила проект о привлечении резервистов для защиты важных объектов - РИА Новости Крым, 28.10.2025

ГД одобрила проект о привлечении резервистов для защиты важных объектов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T16:12

2025-10-28T16:12

2025-10-28T16:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры – только на территории своего региона.На граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ, в случае направления их на спецсборы для обеспечения защиты критически важных объектов будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы, уточнили в тексте законопроекта.Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе (ПФО) заявил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты критически важных объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МОДобровольцы отряда "Барс-Крым" получили медали Минобороны РоссииЗеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ

