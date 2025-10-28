ГД одобрила проект о привлечении резервистов для защиты важных объектов

https://crimea.ria.ru/20251028/gd-odobrila-proekt-o-privlechenii-rezervistov-dlya-zaschity-vazhnykh-obektov-1150492113.html
2025-10-28T16:12
2025-10-28T16:12
2025-10-28T16:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры – только на территории своего региона.На граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ, в случае направления их на спецсборы для обеспечения защиты критически важных объектов будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы, уточнили в тексте законопроекта.Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе (ПФО) заявил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты критически важных объектов.
16:12 28.10.2025 (обновлено: 16:34 28.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры – только на территории своего региона.
"Проект ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" подготовлен в целях совершенствования правового регулирования в части установления порядка привлечения граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения", – сказано в тексте документа.
На граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ, в случае направления их на спецсборы для обеспечения защиты критически важных объектов будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы, уточнили в тексте законопроекта.
"Принятие законопроекта не повлечет выделения дополнительных бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета, а также не окажет влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации", – подчеркнули специалисты.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе (ПФО) заявил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты критически важных объектов.
