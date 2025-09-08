https://crimea.ria.ru/20250908/dobrovoltsy-otryada-bars-krym-poluchili-medali-minoborony-rossii-1149291584.html

Добровольцы отряда "Барс-Крым" получили медали Минобороны России

новости крыма

"барс - крым"

награды

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Добровольцы отряда "Барс-Крым" награждены медалями Минобороны России "Воин-доброволец". Об этом в понедельник сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, уточнив, что для вручения наград прибыл начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Александр Туляганов.Личный состав территориальной обороны Крыма вместе с подразделениями Минобороны РФ, других силовых и правоохранителями обеспечивают безопасность республики, оберегают мирную жизнь граждан, подчеркнул глава республики.И поблагодарил Минобороны РФ и губернатора Запорожской области Евгения Балицкого за совместную работу по укреплению обороноспособности страны, пожелал защитникам Родины здоровья, благополучия, военной удачи и скорейшей Победы.В конце августа трое добровольцев крымского отряда "Барс" были отмечены наградами Минобороны России.Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вовремя распознать угрозу: как защищают Крым от диверсантовДобровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму

новости крыма, "барс - крым", награды, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф