Добровольцы отряда "Барс-Крым" получили медали Минобороны России
Добровольцы отряда "Барс-Крым" получили медали Минобороны России
2025-09-08T17:24
2025-09-08T16:55
новости крыма
"барс - крым"
награды
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Добровольцы отряда "Барс-Крым" награждены медалями Минобороны России "Воин-доброволец". Об этом в понедельник сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, уточнив, что для вручения наград прибыл начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Александр Туляганов.Личный состав территориальной обороны Крыма вместе с подразделениями Минобороны РФ, других силовых и правоохранителями обеспечивают безопасность республики, оберегают мирную жизнь граждан, подчеркнул глава республики.И поблагодарил Минобороны РФ и губернатора Запорожской области Евгения Балицкого за совместную работу по укреплению обороноспособности страны, пожелал защитникам Родины здоровья, благополучия, военной удачи и скорейшей Победы.В конце августа трое добровольцев крымского отряда "Барс" были отмечены наградами Минобороны России.Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вовремя распознать угрозу: как защищают Крым от диверсантовДобровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
новости крыма, "барс - крым", награды, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
17:24 08.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Добровольцы отряда "Барс-Крым" награждены медалями Минобороны России "Воин-доброволец". Об этом в понедельник сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, уточнив, что для вручения наград прибыл начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Александр Туляганов.
"Сегодня по поручению Министра обороны Российской Федерации Андрея Рэмовича Белоусова в Республику Крым прибыл начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Александр Рахматуллаевич Туляганов, чтобы вручить медали Минобороны РФ "Воин-доброволец" отличившимся при выполнении боевых задач добровольцам отряда "Барс-Крым", – сообщил Аксенов.
Личный состав территориальной обороны Крыма вместе с подразделениями Минобороны РФ, других силовых и правоохранителями обеспечивают безопасность республики, оберегают мирную жизнь граждан, подчеркнул глава республики.

"Все ребята пришли на службу по зову сердца, в сложное для страны время проявили гражданскую позицию, характер и лучшие мужские качества защитника, надежного товарища. Гордимся крымчанами, уверены, что боеготовность "Барс-Крым" будет неуклонно расти, что все поставленные задачи будут выполняться точно и в срок", – сказал Аксенов.

И поблагодарил Минобороны РФ и губернатора Запорожской области Евгения Балицкого за совместную работу по укреплению обороноспособности страны, пожелал защитникам Родины здоровья, благополучия, военной удачи и скорейшей Победы.
В конце августа трое добровольцев крымского отряда "Барс" были отмечены наградами Минобороны России.
Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
