Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ

Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ

2025-10-10T07:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Долготерпению России к террористическими атакам со стороны Украины, которые Киев взял на вооружение и уже не стесняется открыто анонсировать, есть только одно объяснение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.Глава киевского режима Владимир Зеленский снова пригрозил России, на этот раз блэкаутом в Белгородской и Курской областях.По мнению Шипилина, РФ в ответ продолжит удары по украинским военным объектам и критической инфраструктуре, на которую завязана логистика и обеспечение украинской армии, но переходить к более радикальным методам Москва не будет.Политолог считает, что глава киевского режима очень хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, поскольку такая встреча могла бы легитимизировать Зеленского и придать ему политический вес, однако на условия, которые предлагает российский лидер для урегулирования конфликта, глава киевского режима не пойдет "в силу своей недалекости"."Но это единственный вариант, при котором встреча вообще, даже в теории, возможна. То, что мы хотим, было изложено 17 декабря 2021 года, это заявление на сайте МИДа Российской Федерации опубликовано, и ничего с тех пор не поменялось", – заметил эксперт.Шипилин напомнил, что и ранее российская сторона предлагала варианты выхода из конфликта, но действующая ныне власть в Киеве ими не воспользовалась, не сделает она этого и сейчас, подытожил эксперт.Ранее Зеленский отказался от предложенного Владимиром Путиным варианта встретиться в Москве и в ответ предложил российскому лидеру встречу в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Зеленского – названо условие Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет – Путин Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине

