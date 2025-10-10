Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251010/zelenskiy-prigrozil-rossii-blekautom-kakim-budet-otvet-1150087909.html
Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ
Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ
Долготерпению России к террористическими атакам со стороны Украины, которые Киев взял на вооружение и уже не стесняется открыто анонсировать, есть только одно... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T07:13
2025-10-10T07:13
мнения
павел шипилин
политика
владимир зеленский
терроризм
украина
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148208711_0:65:1024:641_1920x0_80_0_0_4885f18502619018ef99cdf844435f8a.jpg
Почему Россия не признает Украину страной-террористом – мнение
Почему Россия не признает Украину страной-террористом – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Долготерпению России к террористическими атакам со стороны Украины, которые Киев взял на вооружение и уже не стесняется открыто анонсировать, есть только одно объяснение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.Глава киевского режима Владимир Зеленский снова пригрозил России, на этот раз блэкаутом в Белгородской и Курской областях.По мнению Шипилина, РФ в ответ продолжит удары по украинским военным объектам и критической инфраструктуре, на которую завязана логистика и обеспечение украинской армии, но переходить к более радикальным методам Москва не будет.Политолог считает, что глава киевского режима очень хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, поскольку такая встреча могла бы легитимизировать Зеленского и придать ему политический вес, однако на условия, которые предлагает российский лидер для урегулирования конфликта, глава киевского режима не пойдет "в силу своей недалекости"."Но это единственный вариант, при котором встреча вообще, даже в теории, возможна. То, что мы хотим, было изложено 17 декабря 2021 года, это заявление на сайте МИДа Российской Федерации опубликовано, и ничего с тех пор не поменялось", – заметил эксперт.Шипилин напомнил, что и ранее российская сторона предлагала варианты выхода из конфликта, но действующая ныне власть в Киеве ими не воспользовалась, не сделает она этого и сейчас, подытожил эксперт.Ранее Зеленский отказался от предложенного Владимиром Путиным варианта встретиться в Москве и в ответ предложил российскому лидеру встречу в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Зеленского – названо условие Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет – Путин Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине
https://crimea.ria.ru/20250917/zachem-zelenskiy-khochet-vstretitsya-s-putinym-na-samom-dele--mnenie-1149503901.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148208711_24:0:935:683_1920x0_80_0_0_5f9250c73b6b95cf679beb82337312f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, павел шипилин, политика, владимир зеленский, терроризм, украина
Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ

Зеленский угрожает России терактами – почему РФ не признает Украину страной-террористом

07:13 10.10.2025
 
© AP Photo Pascal BastienВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo Pascal Bastien
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Долготерпению России к террористическими атакам со стороны Украины, которые Киев взял на вооружение и уже не стесняется открыто анонсировать, есть только одно объяснение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.
Почему Россия не признает Украину страной-террористом – мнение
07:13
Глава киевского режима Владимир Зеленский снова пригрозил России, на этот раз блэкаутом в Белгородской и Курской областях.
По мнению Шипилина, РФ в ответ продолжит удары по украинским военным объектам и критической инфраструктуре, на которую завязана логистика и обеспечение украинской армии, но переходить к более радикальным методам Москва не будет.
"Я думаю, что наше терпение связано с тем, что мы оставляем какие-то шансы на урегулирование, поэтому не переходим к радикальному решению проблемы. У России огромное количество всевозможных инструментов, которые еще до сих пор не использованы. Мы не переходим к ситуации, когда не будет уже возврата, а только военное решение проблемы ", – сказал Шипилин.
Политолог считает, что глава киевского режима очень хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, поскольку такая встреча могла бы легитимизировать Зеленского и придать ему политический вес, однако на условия, которые предлагает российский лидер для урегулирования конфликта, глава киевского режима не пойдет "в силу своей недалекости".
"Но это единственный вариант, при котором встреча вообще, даже в теории, возможна. То, что мы хотим, было изложено 17 декабря 2021 года, это заявление на сайте МИДа Российской Федерации опубликовано, и ничего с тех пор не поменялось", – заметил эксперт.
Шипилин напомнил, что и ранее российская сторона предлагала варианты выхода из конфликта, но действующая ныне власть в Киеве ими не воспользовалась, не сделает она этого и сейчас, подытожил эксперт.
Ранее Зеленский отказался от предложенного Владимиром Путиным варианта встретиться в Москве и в ответ предложил российскому лидеру встречу в Киеве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Встреча Путина и Зеленского – названо условие
Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет – Путин
Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине
Владимир Зеленский
17 сентября, 11:23Радио "Спутник в Крыму"
Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным на самом деле – мнение
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияПавел ШипилинПолитикаВладимир ЗеленскийТерроризмУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:26Аварии на сетях частично обесточили три района Крыма
09:06Киев призвал жителей Славянска эвакуироваться
08:48В Анапе водитель задавил пешехода на тротуаре и уехал
08:40В Запорожье перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС
08:20Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем
08:16Новые правила ОМС в России – какие изменения ввели
08:03Бензин в Крыму в пятницу можно купить на 79 заправках – список
07:3210 беспилотников сбили над Черным морем
07:13Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ
06:57Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света
06:52Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Филиппин
06:43Рейд в Севастополе закрыт
06:10Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение
00:01Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер
00:00Какой сегодня праздник: 10 октября
23:32В Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
23:02Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп
22:21Путин на саммите в Душанбе и угрозы Зеленского – главное за день
22:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга
21:43Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине
Лента новостейМолния