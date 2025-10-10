https://crimea.ria.ru/20251010/zelenskiy-prigrozil-rossii-blekautom-kakim-budet-otvet-1150087909.html
Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ
Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ
Долготерпению России к террористическими атакам со стороны Украины, которые Киев взял на вооружение и уже не стесняется открыто анонсировать, есть только одно... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T07:13
2025-10-10T07:13
2025-10-10T07:13
мнения
павел шипилин
политика
владимир зеленский
терроризм
украина
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148208711_0:65:1024:641_1920x0_80_0_0_4885f18502619018ef99cdf844435f8a.jpg
Почему Россия не признает Украину страной-террористом – мнение
Почему Россия не признает Украину страной-террористом – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Долготерпению России к террористическими атакам со стороны Украины, которые Киев взял на вооружение и уже не стесняется открыто анонсировать, есть только одно объяснение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.Глава киевского режима Владимир Зеленский снова пригрозил России, на этот раз блэкаутом в Белгородской и Курской областях.По мнению Шипилина, РФ в ответ продолжит удары по украинским военным объектам и критической инфраструктуре, на которую завязана логистика и обеспечение украинской армии, но переходить к более радикальным методам Москва не будет.Политолог считает, что глава киевского режима очень хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, поскольку такая встреча могла бы легитимизировать Зеленского и придать ему политический вес, однако на условия, которые предлагает российский лидер для урегулирования конфликта, глава киевского режима не пойдет "в силу своей недалекости"."Но это единственный вариант, при котором встреча вообще, даже в теории, возможна. То, что мы хотим, было изложено 17 декабря 2021 года, это заявление на сайте МИДа Российской Федерации опубликовано, и ничего с тех пор не поменялось", – заметил эксперт.Шипилин напомнил, что и ранее российская сторона предлагала варианты выхода из конфликта, но действующая ныне власть в Киеве ими не воспользовалась, не сделает она этого и сейчас, подытожил эксперт.Ранее Зеленский отказался от предложенного Владимиром Путиным варианта встретиться в Москве и в ответ предложил российскому лидеру встречу в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Зеленского – названо условие Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет – Путин Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине
https://crimea.ria.ru/20250917/zachem-zelenskiy-khochet-vstretitsya-s-putinym-na-samom-dele--mnenie-1149503901.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148208711_24:0:935:683_1920x0_80_0_0_5f9250c73b6b95cf679beb82337312f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, павел шипилин, политика, владимир зеленский, терроризм, украина
Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ
Зеленский угрожает России терактами – почему РФ не признает Украину страной-террористом
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым.
Долготерпению России к террористическими атакам со стороны Украины, которые Киев взял на вооружение и уже не стесняется открыто анонсировать, есть только одно объяснение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог Павел Шипилин.
Глава киевского режима Владимир Зеленский снова пригрозил
России, на этот раз блэкаутом в Белгородской и Курской областях.
По мнению Шипилина, РФ в ответ продолжит удары по украинским военным объектам и критической инфраструктуре, на которую завязана логистика и обеспечение украинской армии, но переходить к более радикальным методам Москва не будет.
"Я думаю, что наше терпение связано с тем, что мы оставляем какие-то шансы на урегулирование, поэтому не переходим к радикальному решению проблемы. У России огромное количество всевозможных инструментов, которые еще до сих пор не использованы. Мы не переходим к ситуации, когда не будет уже возврата, а только военное решение проблемы ", – сказал Шипилин.
Политолог считает, что глава киевского режима очень хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, поскольку такая встреча могла бы легитимизировать Зеленского и придать ему политический вес, однако на условия, которые предлагает российский лидер для урегулирования конфликта, глава киевского режима не пойдет "в силу своей недалекости".
"Но это единственный вариант, при котором встреча вообще, даже в теории, возможна. То, что мы хотим, было изложено 17 декабря 2021 года, это заявление на сайте МИДа Российской Федерации опубликовано, и ничего с тех пор не поменялось", – заметил эксперт.
Шипилин напомнил, что и ранее российская сторона предлагала варианты выхода из конфликта, но действующая ныне власть в Киеве ими не воспользовалась, не сделает она этого и сейчас, подытожил эксперт.
Ранее Зеленский отказался
от предложенного Владимиром Путиным варианта встретиться в Москве и в ответ предложил
российскому лидеру встречу в Киеве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: