https://crimea.ria.ru/20251022/rezervistov-budut-privlekat-dlya-zaschity-obektov-v-glubine-rossii--mo-1150348613.html
Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО
Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО
Резервистов и наиболее патриотически настроенных граждан планируется привлекать к мероприятиям по защите объектов в глубине территории России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T13:20
2025-10-22T13:20
2025-10-22T13:20
новости крыма
министерство обороны рф
закон и право
армия и флот
общество
россия
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111005/60/1110056067_0:81:2602:1546_1920x0_80_0_0_e704b337b86b8329baab67bc6646e244.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Резервистов и наиболее патриотически настроенных граждан планируется привлекать к мероприятиям по защите объектов в глубине территории России. Об этом заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге по проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".По его словам, в связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.Он уточнил, что речь идет о резервистах – гражданах, добровольно заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц, - подчеркнул замначальника мобилизационного управления.Он добавил, что подготовленный Минобороны законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны.Цимлянский указал, что резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами РФ, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111005/60/1110056067_123:0:2594:1853_1920x0_80_0_0_5ef2063d1a11e863403e6ffb7d5075b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, министерство обороны рф, закон и право, армия и флот, общество, россия, вооруженные силы россии, новости
Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО
Резервистов планируют привлекать для защиты гражданских объектов в глубине РФ – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Резервистов и наиболее патриотически настроенных граждан планируется привлекать к мероприятиям по защите объектов в глубине территории России. Об этом заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге по проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
По его словам, в связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.
"В целях повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения и иных важных для благополучия граждан объектов принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России", - сказал Цимлянский.
Он уточнил, что речь идет о резервистах – гражданах, добровольно заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц, - подчеркнул замначальника мобилизационного управления.
"Предусматривается возможность их (резервистов - ред.) направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона, противодействие, прежде всего, беспилотникам", - отметил Цимлянский.
Он добавил, что подготовленный Минобороны законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны.
"Тем более ни о какой мобилизации речь не идет. Законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему", - сказал вице-адмирал.
Цимлянский указал, что резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами РФ, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.