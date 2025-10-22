Рейтинг@Mail.ru
Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251022/rezervistov-budut-privlekat-dlya-zaschity-obektov-v-glubine-rossii--mo-1150348613.html
Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО
Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО
Резервистов и наиболее патриотически настроенных граждан планируется привлекать к мероприятиям по защите объектов в глубине территории России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T13:20
2025-10-22T13:20
новости крыма
министерство обороны рф
закон и право
армия и флот
общество
россия
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111005/60/1110056067_0:81:2602:1546_1920x0_80_0_0_e704b337b86b8329baab67bc6646e244.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Резервистов и наиболее патриотически настроенных граждан планируется привлекать к мероприятиям по защите объектов в глубине территории России. Об этом заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге по проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".По его словам, в связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.Он уточнил, что речь идет о резервистах – гражданах, добровольно заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц, - подчеркнул замначальника мобилизационного управления.Он добавил, что подготовленный Минобороны законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны.Цимлянский указал, что резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами РФ, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111005/60/1110056067_123:0:2594:1853_1920x0_80_0_0_5ef2063d1a11e863403e6ffb7d5075b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, министерство обороны рф, закон и право, армия и флот, общество, россия, вооруженные силы россии, новости
Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО

Резервистов планируют привлекать для защиты гражданских объектов в глубине РФ – Минобороны

13:20 22.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Резервистов и наиболее патриотически настроенных граждан планируется привлекать к мероприятиям по защите объектов в глубине территории России. Об этом заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге по проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
По его словам, в связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.
"В целях повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения и иных важных для благополучия граждан объектов принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России", - сказал Цимлянский.
Он уточнил, что речь идет о резервистах – гражданах, добровольно заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц, - подчеркнул замначальника мобилизационного управления.

"Предусматривается возможность их (резервистов - ред.) направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона, противодействие, прежде всего, беспилотникам", - отметил Цимлянский.

Он добавил, что подготовленный Минобороны законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны.

"Тем более ни о какой мобилизации речь не идет. Законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему", - сказал вице-адмирал.

Цимлянский указал, что резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами РФ, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаМинистерство обороны РФЗакон и правоАрмия и флотОбществоРоссияВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02В Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары - МЧС
13:51Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях
13:22Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины
13:20Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО
13:12Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта
13:07За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 лет
12:55Время эволюции духа: участники фестиваля "Святой Владимир" о миссии кино
12:43Подготовка встречи Путина и Трампа – комментарий Кремля
12:14Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года
11:58Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО
11:46Часть Симферополя и Большой Ялты обесточены из-за аварии
11:37В порту Сочи слышна стрельба: что известно
11:30Атака на Крым: два БПЛА уничтожены над полуостровом и три над морем
11:17ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев
11:09В Крыму СК проверит информацию об издевательствах над животными
10:55Отопительный сезон в Ялте: когда тепло придет в дома всех крымчан
10:47В Севастополе возбудили дело о хищении 4 млн рублей при возведении дома
10:40В Крыму приступили к переселению граждан из аварийного жилья
10:31Больше 1200 "закладок": в Крыму поймали краснодарца с наркотиками
10:25Россиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по Транссибу
Лента новостейМолния