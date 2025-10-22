https://crimea.ria.ru/20251022/rezervistov-budut-privlekat-dlya-zaschity-obektov-v-glubine-rossii--mo-1150348613.html

Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО

Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО

Резервистов и наиболее патриотически настроенных граждан планируется привлекать к мероприятиям по защите объектов в глубине территории России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T13:20

2025-10-22T13:20

2025-10-22T13:20

новости крыма

министерство обороны рф

закон и право

армия и флот

общество

россия

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111005/60/1110056067_0:81:2602:1546_1920x0_80_0_0_e704b337b86b8329baab67bc6646e244.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Резервистов и наиболее патриотически настроенных граждан планируется привлекать к мероприятиям по защите объектов в глубине территории России. Об этом заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге по проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".По его словам, в связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.Он уточнил, что речь идет о резервистах – гражданах, добровольно заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц, - подчеркнул замначальника мобилизационного управления.Он добавил, что подготовленный Минобороны законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны.Цимлянский указал, что резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами РФ, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, министерство обороны рф, закон и право, армия и флот, общество, россия, вооруженные силы россии, новости