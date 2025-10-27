https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymskom-lesu-spasli-turista-s-travmoy-nogi-1150469560.html
В крымском лесу спасли туриста с травмой ноги
В Бахчисарайском районе спасли туриста, который получил травму во время прогулки по горной тропе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе спасли туриста, который получил травму во время прогулки по горной тропе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.На помощь пострадавшему в указанный квадрат выдвинулись сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе четырех человек, уточнили в пресс-службе.Спасатели, оперативно обнаружив пострадавшего, оказали ему первую помощь, а затем эвакуировали из леса в село Соколиное, где передали медработникам, отметили в ведомстве.Ранее в Алуште мужчина упал с опорной стены в колодец глубиной четыре метра, пострадавшего пришлось доставать с помощью альпинистского снаряжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в КрымуВ Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоцикловДобро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа
