В крымском лесу спасли туриста с травмой ноги - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В крымском лесу спасли туриста с травмой ноги
В крымском лесу спасли туриста с травмой ноги - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В крымском лесу спасли туриста с травмой ноги
В Бахчисарайском районе спасли туриста, который получил травму во время прогулки по горной тропе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T17:02
2025-10-27T17:02
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
"крым-спас"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе спасли туриста, который получил травму во время прогулки по горной тропе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.На помощь пострадавшему в указанный квадрат выдвинулись сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе четырех человек, уточнили в пресс-службе.Спасатели, оперативно обнаружив пострадавшего, оказали ему первую помощь, а затем эвакуировали из леса в село Соколиное, где передали медработникам, отметили в ведомстве.Ранее в Алуште мужчина упал с опорной стены в колодец глубиной четыре метра, пострадавшего пришлось доставать с помощью альпинистского снаряжения.
В крымском лесу спасли туриста с травмой ноги

Туриста с травмой ноги спасли в Бахчисарайском районе Крыма

17:02 27.10.2025
 
© Министерство МЧС КрымаОказание помощи мужчине в горно-лесной зоне Бахчисарайского района
Оказание помощи мужчине в горно-лесной зоне Бахчисарайского района
© Министерство МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе спасли туриста, который получил травму во время прогулки по горной тропе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
"В районе села Соколиное мужчина, двигаясь по горной тропе, повредил ногу. Самостоятельно продолжить движение он не мог", - говорится в сообщении.
На помощь пострадавшему в указанный квадрат выдвинулись сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе четырех человек, уточнили в пресс-службе.
Спасатели, оперативно обнаружив пострадавшего, оказали ему первую помощь, а затем эвакуировали из леса в село Соколиное, где передали медработникам, отметили в ведомстве.
Ранее в Алуште мужчина упал с опорной стены в колодец глубиной четыре метра, пострадавшего пришлось доставать с помощью альпинистского снаряжения.
