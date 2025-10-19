https://crimea.ria.ru/20251019/muzhchina-provalilsya-v-pescheru-vozle-generalskikh-plyazhey-v-krymu-1150283858.html

Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" оказали помощь мужчине, который сорвался в пещеру в Ленинском районе и повредил ногу, сообщает пресс-служба МЧС республики.На помощь пострадавшему выехали три сотрудника Ленинского аварийно-спасательного отряда. Спасатели оперативно обнаружили пострадавшего и совместно с медработниками оказали ему первую помощь. Мужчину на носилках транспортировали к служебному автомобилю и доставили к машине скорой помощи.Ранее в Севастополе на мысе Фиолент мужчина сорвался с 15-метровой высоты, получив черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Пострадавшего эвакуировали и доставили в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистовВ Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-ДагОколо тысячи туристов заблокировал сильный снегопад и метель на Эвересте

