Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму
Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму
Сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" оказали помощь мужчине, который сорвался в пещеру в Ленинском районе и повредил ногу, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" оказали помощь мужчине, который сорвался в пещеру в Ленинском районе и повредил ногу, сообщает пресс-служба МЧС республики.На помощь пострадавшему выехали три сотрудника Ленинского аварийно-спасательного отряда. Спасатели оперативно обнаружили пострадавшего и совместно с медработниками оказали ему первую помощь. Мужчину на носилках транспортировали к служебному автомобилю и доставили к машине скорой помощи.Ранее в Севастополе на мысе Фиолент мужчина сорвался с 15-метровой высоты, получив черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Пострадавшего эвакуировали и доставили в больницу.
Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму

В Ленинском районе Крыма мужчина провалился в пещеру – МЧС

11:19 19.10.2025
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей
В Крыму мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" оказали помощь мужчине, который сорвался в пещеру в Ленинском районе и повредил ногу, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"В районе села Золотое у Генеральских пляжей мужчина сорвался в пещеру около бухты Странник и повредил ногу. Самостоятельно выбраться он не мог, требовалась помощь и эвакуация", - говорится в сообщении.

На помощь пострадавшему выехали три сотрудника Ленинского аварийно-спасательного отряда. Спасатели оперативно обнаружили пострадавшего и совместно с медработниками оказали ему первую помощь. Мужчину на носилках транспортировали к служебному автомобилю и доставили к машине скорой помощи.
Ранее в Севастополе на мысе Фиолент мужчина сорвался с 15-метровой высоты, получив черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Пострадавшего эвакуировали и доставили в больницу.
