https://crimea.ria.ru/20251020/v-alushte-muzhchina-upal-s-opornoy-steny-v-chetyrekhmetrovyy-kolodets-1150301086.html
В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец
В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец
В Алуште мужчина упал с опорной стены в колодец глубиной четыре метра. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего пришлось доставать с помощью... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T10:27
2025-10-20T10:27
2025-10-20T10:27
алушта
крым
происшествия
мчс крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150300682_0:372:722:778_1920x0_80_0_0_bd363e3f44e552fe8cfe273d61001916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Алуште мужчина упал с опорной стены в колодец глубиной четыре метра. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего пришлось доставать с помощью альпинистского снаряжения.По данным ведомства, происшествие случилось накануне. При падении мужчина травмировался. На помощь выехали трое сотрудников алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".В конце сентября в Судаке мужчина упал в трехметровый колодец, при этом ему помощь медиков не понадобилась. Меньше повезло жительнице Ленинского района Крыма, которая ранее также упала в колодец и сильно повредила ногу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке турист упал в колодец в гроте ШаляпинаВ Евпатории мужчина упал в восьмиметровый колодецЖенщина с малышом упала в яму с водой в Керчи
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150300682_0:186:722:728_1920x0_80_0_0_1857d9959961ed437121c75e27a8237c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, крым, происшествия, мчс крыма, новости крыма
В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец
В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец и травмировался