В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец
В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец
В Алуште мужчина упал с опорной стены в колодец глубиной четыре метра. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего пришлось доставать с помощью... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T10:27
2025-10-20T10:27
алушта
крым
происшествия
мчс крыма
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150300682_0:372:722:778_1920x0_80_0_0_bd363e3f44e552fe8cfe273d61001916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Алуште мужчина упал с опорной стены в колодец глубиной четыре метра. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего пришлось доставать с помощью альпинистского снаряжения.По данным ведомства, происшествие случилось накануне. При падении мужчина травмировался. На помощь выехали трое сотрудников алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".В конце сентября в Судаке мужчина упал в трехметровый колодец, при этом ему помощь медиков не понадобилась. Меньше повезло жительнице Ленинского района Крыма, которая ранее также упала в колодец и сильно повредила ногу.
алушта
крым
алушта, крым, происшествия, мчс крыма, новости крыма
В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец

В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец и травмировался

10:27 20.10.2025
 
© МЧС КрымаКрымские спасатели оказали помощь мужчине, упавшему в колодец
Крымские спасатели оказали помощь мужчине, упавшему в колодец
© МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Алуште мужчина упал с опорной стены в колодец глубиной четыре метра. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего пришлось доставать с помощью альпинистского снаряжения.
По данным ведомства, происшествие случилось накануне. При падении мужчина травмировался. На помощь выехали трое сотрудников алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"Спасатели при помощи трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину из труднодоступного места и передали медработникам", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.
В конце сентября в Судаке мужчина упал в трехметровый колодец, при этом ему помощь медиков не понадобилась. Меньше повезло жительнице Ленинского района Крыма, которая ранее также упала в колодец и сильно повредила ногу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Судаке турист упал в колодец в гроте Шаляпина
В Евпатории мужчина упал в восьмиметровый колодец
Женщина с малышом упала в яму с водой в Керчи
 
АлуштаКрымПроисшествияМЧС КрымаНовости Крыма
 
