В Крыму женщина упала в трехметровый колодец
2025-09-10T10:53
2025-09-10T10:53
2025-09-10T10:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Спасатели вытащили женщину с травмой ноги из трехметрового колодца в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Отмечается, что инцидент произошел в селе Челядиново.После этого при помощи спасательной косынки и трипода (переносной штатив для работ в труднодоступных местах - ред.) ее эвакуировали из труднодоступного места и передали врачам, добавили в МЧС.Ранее сообщалось, что в селе Дачном под Судаком женщина упала в русло реки Суук-Су глубиной около 3 метров. При помощи лестницы пострадавшая была поднята и передана медработникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина с малышом упала в яму с водой в КерчиВ Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимацииТрехлетнему ребенку в Севастополе зажало ногу крышкой люка
10:53 10.09.2025 (обновлено: 10:58 10.09.2025)