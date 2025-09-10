Рейтинг@Mail.ru
В Крыму женщина упала в трехметровый колодец - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Крыму женщина упала в трехметровый колодец
В Крыму женщина упала в трехметровый колодец - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Крыму женщина упала в трехметровый колодец
Спасатели вытащили женщину с травмой ноги из трехметрового колодца в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 10.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149335859_0:312:768:744_1920x0_80_0_0_fd76f47c2a45469604af6df04eceb508.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Спасатели вытащили женщину с травмой ноги из трехметрового колодца в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Отмечается, что инцидент произошел в селе Челядиново.После этого при помощи спасательной косынки и трипода (переносной штатив для работ в труднодоступных местах - ред.) ее эвакуировали из труднодоступного места и передали врачам, добавили в МЧС.Ранее сообщалось, что в селе Дачном под Судаком женщина упала в русло реки Суук-Су глубиной около 3 метров. При помощи лестницы пострадавшая была поднята и передана медработникам.
В Крыму женщина упала в трехметровый колодец

В Ленинском районе Крыма женщина провалилась в трехметровый колодец

10:53 10.09.2025 (обновлено: 10:58 10.09.2025)
 
© МЧС Республики КрымВ Ленинском районе Крыма женщина упала в трехметровый колодец
В Ленинском районе Крыма женщина упала в трехметровый колодец
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Спасатели вытащили женщину с травмой ноги из трехметрового колодца в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Челядиново.
"Женщина упала в колодец глубиной три метра и получила травму ноги. Спасатели с применением альпинистского снаряжения спустились к пострадавшей и оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную ногу", - говорится в сообщении ведомства.
После этого при помощи спасательной косынки и трипода (переносной штатив для работ в труднодоступных местах - ред.) ее эвакуировали из труднодоступного места и передали врачам, добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в селе Дачном под Судаком женщина упала в русло реки Суук-Су глубиной около 3 метров. При помощи лестницы пострадавшая была поднята и передана медработникам.
