Добро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым.
Крымский детский хоспис и Главное управление МЧС России по республике представили благотворительный проект "Герои помогают" в поддержку детей с паллиативным диагнозом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала гендиректор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.
По ее словам, сегодня на учете учреждения состоит 185 детей.
"Количество деток выросло, но это положительная динамика. Это связано с тем, что повышается уровень выявляемости семей с паллиативными детьми - чем раньше семья выявлена, тем раньше она получит поддержку и не останется один на один со своей проблемой", – пояснила она.
Организация реализует семь направлений помощи – от выездных визитов врачей до психологической и образовательной поддержки семьи. Один из ключевых проектов "Добромобиль", доставляющий медикаменты, средства гигиены и оборудование на дом. Отдельная гордость хосписа – программа "Доброняня".
"Наши няни обучились игровой терапии и теперь работают с детьми, раскрывая их потенциал, даже если ребенок не видит или не слышит. Главное – найти подход. Для нас победа – это улыбка, поднятая ручка или первое слово", – поделилась Рыжкова.
Сегодня коллектив хосписа готовится к масштабному этапу – строительству первого в России детского хосписа на берегу моря.
"Наш стационарный центр в Феодосии "Дом у моря" рассчитан на 40 койко-мест. Мы увеличили проект, потому что спрос очень большой: к нам хотят приезжать семьи не только из Крыма, но и со всей страны", – рассказала Рыжкова.
По ее словам, над проектом работают архитекторы и инженеры на безвозмездной основе. Сейчас специалисты решают задачи, связанные с особенностями грунта на участке.
Совместный проект "Герои помогают" стал результатом сотрудничества хосписа с МЧС. Редактор отдела котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик
тоже приложил лапу к созданию календаря и позировал с пожарными.
Начальник пресс-службы ведомства Дарья Диюнова отметила, что участие пожарных и спасателей в благотворительной инициативе – естественное продолжение их работы.
"В этом году нашему ведомству исполняется 35 лет. За это время спасены тысячи жизней. Только в этом году в Крыму спасено шесть детей – из пожаров, с воды. Мы просто не могли остаться в стороне", – сказала она.
Съемки календаря проходили в Керчи, Судаке, Евпатории и Ялте – символах полуострова.
"Наши пожарные снимались в полном обмундировании весом до 25 килограммов, под жарким солнцем, но никто не жаловался. Мы хотели показать настоящих героев – тех, кто ежедневно спасает жизни", – подчеркнула Диюнова.
По словам Рыжковой, проект стал для хосписа новым опытом.
"Мы никогда не выпускали календарей. Но мы хотели показать сильных людей, которые готовы прийти на помощь, и напомнить, что есть маленькие герои, которые каждый день борются за жизнь", – рассказала она.
Рыжкова добавила, что вырученные средства будут направлены на помощь подопечным хосписа.
"Приобретая календарь, человек вносит частичку своей доброты и милосердия. Это не просто предмет интерьера, а символ поддержки", – подчеркнула она.
Депутат Госсовета Крыма, попечитель хосписа Елена Супрун отметила, что проект, да и учреждение в целом, объединили множество неравнодушных людей.
"Мы начинали несколько лет назад с пяти-шести человек. А сегодня у хосписа уже 120 постоянных помощников. Это люди, у которых есть внутренняя потребность помогать и делать добро", – сказала Супрун.
По ее словам, помощь может быть разной: от волонтерства до финансовой поддержки. Главное – желание.
Руководитель хосписа Анна Рыжкова напомнила, что присоединиться к доброму делу может каждый.
"Если вы добрая женщина – приходите читать сказки, проводить мастер-классы, просто быть рядом. Если у вас есть автомобиль – станьте автоволонтером. Мы всегда рады новым людям", – сказала она.
Организация также поддерживает семьи из других регионов через онлайн-проект "Прородители.рф", где размещены видеоролики и консультации специалистов.
