https://crimea.ria.ru/20251020/dobro-v-forme-mchs-v-krymu-izdali-kalendar-v-podderzhku-detskogo-khospisa-1150304722.html

Добро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа

Добро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Добро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа

Крымский детский хоспис и Главное управление МЧС России по республике представили благотворительный проект "Герои помогают" в поддержку детей с паллиативным... РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T13:38

2025-10-20T13:38

2025-10-20T13:32

новости от кота мостика

новости

крым

риа новости крым

международная медиагруппа "россия сегодня"

общество

детский хоспис в крыму

календарь

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150304162_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c5c582b83f7c2eb6b7537503f23f9781.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис и Главное управление МЧС России по республике представили благотворительный проект "Герои помогают" в поддержку детей с паллиативным диагнозом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала гендиректор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.По ее словам, сегодня на учете учреждения состоит 185 детей."Количество деток выросло, но это положительная динамика. Это связано с тем, что повышается уровень выявляемости семей с паллиативными детьми - чем раньше семья выявлена, тем раньше она получит поддержку и не останется один на один со своей проблемой", – пояснила она.Организация реализует семь направлений помощи – от выездных визитов врачей до психологической и образовательной поддержки семьи. Один из ключевых проектов "Добромобиль", доставляющий медикаменты, средства гигиены и оборудование на дом. Отдельная гордость хосписа – программа "Доброняня"."Наши няни обучились игровой терапии и теперь работают с детьми, раскрывая их потенциал, даже если ребенок не видит или не слышит. Главное – найти подход. Для нас победа – это улыбка, поднятая ручка или первое слово", – поделилась Рыжкова.Сегодня коллектив хосписа готовится к масштабному этапу – строительству первого в России детского хосписа на берегу моря.По ее словам, над проектом работают архитекторы и инженеры на безвозмездной основе. Сейчас специалисты решают задачи, связанные с особенностями грунта на участке.Совместный проект "Герои помогают" стал результатом сотрудничества хосписа с МЧС. Редактор отдела котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик тоже приложил лапу к созданию календаря и позировал с пожарными.Огня и дыма не боится: кот Мостик прошел противопожарные курсы >>Начальник пресс-службы ведомства Дарья Диюнова отметила, что участие пожарных и спасателей в благотворительной инициативе – естественное продолжение их работы.Съемки календаря проходили в Керчи, Судаке, Евпатории и Ялте – символах полуострова."Наши пожарные снимались в полном обмундировании весом до 25 килограммов, под жарким солнцем, но никто не жаловался. Мы хотели показать настоящих героев – тех, кто ежедневно спасает жизни", – подчеркнула Диюнова.По словам Рыжковой, проект стал для хосписа новым опытом."Мы никогда не выпускали календарей. Но мы хотели показать сильных людей, которые готовы прийти на помощь, и напомнить, что есть маленькие герои, которые каждый день борются за жизнь", – рассказала она.Рыжкова добавила, что вырученные средства будут направлены на помощь подопечным хосписа.Депутат Госсовета Крыма, попечитель хосписа Елена Супрун отметила, что проект, да и учреждение в целом, объединили множество неравнодушных людей.По ее словам, помощь может быть разной: от волонтерства до финансовой поддержки. Главное – желание.Руководитель хосписа Анна Рыжкова напомнила, что присоединиться к доброму делу может каждый.Организация также поддерживает семьи из других регионов через онлайн-проект "Прородители.рф", где размещены видеоролики и консультации специалистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Часы заботы": как помогают семьям с тяжелобольными детьми в КрымуДень благодарности и милосердия: акция "Белый цветок" проходит в КрымуВ 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенка

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, риа новости крым, международная медиагруппа "россия сегодня", общество, детский хоспис в крыму, календарь, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)