В Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоциклов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму при тушении сложных ландшафтных пожаров используют не только авиацию, но и мототехнику - на горных мотоциклах приезжают волонтеры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления (по антикризисному управлению) МЧС России по РК, полковник внутренней службы Андрей Павлюченко."Крым идет впереди планеты всей в плане привлечения волонтерских организаций, которые активно занимаются использованием горных мотоциклов. Мы неоднократно в прошлом году через СМИ давали клич о необходимости прибытия волонтеров (на сложные природные пожары - ред.). И практически на каждом из лесных пожаров в труднодоступных зонах порядка 15-20 экипажей круглосуточно вели работу по ликвидации последствий", - рассказал он.Серьезных трудностей по ликвидации природных пожаров в Крыму не возникает, заверил Павлюченко.Результаты реагирования за этот год показали, что сил и средств, которые необходимы для ликвидации последствий природных пожаров, в Крыму достаточно. И техники достаточно, и человеческого ресурса, говорит он."В том числе, неоднократно в течение года применялась авиация МЧС России, как на Южном берегу Крыма, так и в степных районах. При сложной обстановке, когда создавалась угроза для населенных пунктов, мы более 20 раз поднимали авиацию МЧС России. Всего было совершено более 300 сбросов воды на территорию населенных пунктов", - сказал полковник внутренней службы, добавив, что в этом году, благодаря применению авиации были спасены 23 села и 4 садовых товарищества.Также Павлюченко напомнил, что на любой пожар в городской местности достаточное количество сил и средств направляются уже в течение десяти минут, время прибытия в сельской местности до 20 минут.Особенностью последних двух лет стали пожары, которые возникают в труднодоступной местности, где ограничен въезд пожарной техники и затруднен подход личного состава, добавил представитель МЧС.Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Республике Крым Дмитрий Боровский рассказал, что в Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 – это сухая растительность на открытой местности.Так, 6 сентября в районе села Камышинка Симферопольского района произошло крупное возгорание, также 15 сентября крупное возгорание произошло в поселке Орджоникидзе под Феодосией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Севастополе погибли 11 человекВ Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанцииУщерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить

