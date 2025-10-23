Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоциклов - РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму при тушении сложных ландшафтных пожаров используют не только авиацию, но и мототехнику - на горных мотоциклах приезжают волонтеры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления (по антикризисному управлению) МЧС России по РК, полковник внутренней службы Андрей Павлюченко."Крым идет впереди планеты всей в плане привлечения волонтерских организаций, которые активно занимаются использованием горных мотоциклов. Мы неоднократно в прошлом году через СМИ давали клич о необходимости прибытия волонтеров (на сложные природные пожары - ред.). И практически на каждом из лесных пожаров в труднодоступных зонах порядка 15-20 экипажей круглосуточно вели работу по ликвидации последствий", - рассказал он.Серьезных трудностей по ликвидации природных пожаров в Крыму не возникает, заверил Павлюченко.Результаты реагирования за этот год показали, что сил и средств, которые необходимы для ликвидации последствий природных пожаров, в Крыму достаточно. И техники достаточно, и человеческого ресурса, говорит он."В том числе, неоднократно в течение года применялась авиация МЧС России, как на Южном берегу Крыма, так и в степных районах. При сложной обстановке, когда создавалась угроза для населенных пунктов, мы более 20 раз поднимали авиацию МЧС России. Всего было совершено более 300 сбросов воды на территорию населенных пунктов", - сказал полковник внутренней службы, добавив, что в этом году, благодаря применению авиации были спасены 23 села и 4 садовых товарищества.Также Павлюченко напомнил, что на любой пожар в городской местности достаточное количество сил и средств направляются уже в течение десяти минут, время прибытия в сельской местности до 20 минут.Особенностью последних двух лет стали пожары, которые возникают в труднодоступной местности, где ограничен въезд пожарной техники и затруднен подход личного состава, добавил представитель МЧС.Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Республике Крым Дмитрий Боровский рассказал, что в Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 – это сухая растительность на открытой местности.Так, 6 сентября в районе села Камышинка Симферопольского района произошло крупное возгорание, также 15 сентября крупное возгорание произошло в поселке Орджоникидзе под Феодосией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Севастополе погибли 11 человекВ Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанцииУщерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму при тушении сложных ландшафтных пожаров используют не только авиацию, но и мототехнику - на горных мотоциклах приезжают волонтеры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления (по антикризисному управлению) МЧС России по РК, полковник внутренней службы Андрей Павлюченко.
"Крым идет впереди планеты всей в плане привлечения волонтерских организаций, которые активно занимаются использованием горных мотоциклов. Мы неоднократно в прошлом году через СМИ давали клич о необходимости прибытия волонтеров (на сложные природные пожары - ред.). И практически на каждом из лесных пожаров в труднодоступных зонах порядка 15-20 экипажей круглосуточно вели работу по ликвидации последствий", - рассказал он.
Серьезных трудностей по ликвидации природных пожаров в Крыму не возникает, заверил Павлюченко.
Результаты реагирования за этот год показали, что сил и средств, которые необходимы для ликвидации последствий природных пожаров, в Крыму достаточно. И техники достаточно, и человеческого ресурса, говорит он.
"В том числе, неоднократно в течение года применялась авиация МЧС России, как на Южном берегу Крыма, так и в степных районах. При сложной обстановке, когда создавалась угроза для населенных пунктов, мы более 20 раз поднимали авиацию МЧС России. Всего было совершено более 300 сбросов воды на территорию населенных пунктов", - сказал полковник внутренней службы, добавив, что в этом году, благодаря применению авиации были спасены 23 села и 4 садовых товарищества.
Также Павлюченко напомнил, что на любой пожар в городской местности достаточное количество сил и средств направляются уже в течение десяти минут, время прибытия в сельской местности до 20 минут.
"В любой пожарной цистерне, при активном использовании, воды хватает на 10 минут. Этого катастрофически не хватает без наличия пожарных гидрантов. Сейчас их на территории Крыма более 2,5 тысяч. Мы ведем их постоянную проверку, и активно развиваем возможности альтернативных источников", - обозначил он.
Особенностью последних двух лет стали пожары, которые возникают в труднодоступной местности, где ограничен въезд пожарной техники и затруднен подход личного состава, добавил представитель МЧС.
Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Республике Крым Дмитрий Боровский рассказал, что в Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 – это сухая растительность на открытой местности.
Так, 6 сентября в районе села Камышинка Симферопольского района произошло крупное возгорание, также 15 сентября крупное возгорание произошло в поселке Орджоникидзе под Феодосией.
