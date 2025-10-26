Рейтинг@Mail.ru
"Я им не завидую": опрос о работе водителей городского транспорта в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2025
"Я им не завидую": опрос о работе водителей городского транспорта в Крыму
"Я им не завидую": опрос о работе водителей городского транспорта в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2025
"Я им не завидую": опрос о работе водителей городского транспорта в Крыму
Работу водителей маршрутных такси и другого пассажирского транспорта крымчане считают ценным и тяжелым трудом, который достоин большей заработной платы. Ко Дню... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T19:10
2025-10-26T19:10
видео
транспорт
опрос
крым
праздники и памятные даты
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Работу водителей маршрутных такси и другого пассажирского транспорта крымчане считают ценным и тяжелым трудом, который достоин большей заработной платы. Ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта РИА Новости Крым записал мнения жителей столицы республики и их пожелания работникам отрасли.По мнению симферопольцев, работа водителей пассажирского транспорта – это труд ценный и тяжелый, особенно в маршрутках: водителям приходится и за дорогой следить при интенсивном движении, и оплату контролировать.Большинство опрошенных считают, что платить за такую работу водителям пассажирского транспорта следует больше. И не только потому, что так их труд будет оценен по достоинству, но для того, чтобы привлечь в отрасль молодежь. Также есть мнения, что среди водителей могло бы быть больше женщин, активных и ответственных.Многие люди говорят, что относятся очень уважительно к работе водителей маршрутного транспорта и, выходя, всегда стараются их поблагодарить.Впервые праздник был учрежден еще в советское время, в 1976 году, а с 1980 его стали отмечать в СССР в последнее воскресенье октября. Так же День автомобилиста традиционно отмечается и в Российской Федерации. С 2012 году праздник переименовали в День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, но дата осталась неизменной. В 2025 году она выпала на 26 октября.
крым
видео, транспорт, опрос, крым, праздники и памятные даты
"Я им не завидую": опрос о работе водителей городского транспорта в Крыму

Крымчане оценили работу водителей городского пассажирского транспорта – опрос

19:10 26.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Работу водителей маршрутных такси и другого пассажирского транспорта крымчане считают ценным и тяжелым трудом, который достоин большей заработной платы. Ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта РИА Новости Крым записал мнения жителей столицы республики и их пожелания работникам отрасли.
По мнению симферопольцев, работа водителей пассажирского транспорта – это труд ценный и тяжелый, особенно в маршрутках: водителям приходится и за дорогой следить при интенсивном движении, и оплату контролировать.

"Я не завидую водителям", "У них сложная работа", "Мне их всегда жалко" – такие мнения чаще всего можно услышать о работе водителей, в том числе от молодежи.

Большинство опрошенных считают, что платить за такую работу водителям пассажирского транспорта следует больше. И не только потому, что так их труд будет оценен по достоинству, но для того, чтобы привлечь в отрасль молодежь. Также есть мнения, что среди водителей могло бы быть больше женщин, активных и ответственных.
Многие люди говорят, что относятся очень уважительно к работе водителей маршрутного транспорта и, выходя, всегда стараются их поблагодарить.

"В профессиональный праздник хочется пожелать им энергии, бодрости, оптимизма. Чтобы они всегда были на высоте. Куда нам в Симферополе без транспорта!" – говорят участники опроса.

Впервые праздник был учрежден еще в советское время, в 1976 году, а с 1980 его стали отмечать в СССР в последнее воскресенье октября. Так же День автомобилиста традиционно отмечается и в Российской Федерации. С 2012 году праздник переименовали в День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, но дата осталась неизменной. В 2025 году она выпала на 26 октября.
