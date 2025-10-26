https://crimea.ria.ru/20251026/ya-im-ne-zaviduyu-opros-o-rabote-voditeley-gorodskogo-transporta-v-krymu-1150446057.html

"Я им не завидую": опрос о работе водителей городского транспорта в Крыму

"Я им не завидую": опрос о работе водителей городского транспорта в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2025

"Я им не завидую": опрос о работе водителей городского транспорта в Крыму

Работу водителей маршрутных такси и другого пассажирского транспорта крымчане считают ценным и тяжелым трудом, который достоин большей заработной платы. Ко Дню... РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T19:10

2025-10-26T19:10

2025-10-26T19:10

видео

транспорт

опрос

крым

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150449193_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_231bd72e7a28ac4ab392baff95f9aa5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Работу водителей маршрутных такси и другого пассажирского транспорта крымчане считают ценным и тяжелым трудом, который достоин большей заработной платы. Ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта РИА Новости Крым записал мнения жителей столицы республики и их пожелания работникам отрасли.По мнению симферопольцев, работа водителей пассажирского транспорта – это труд ценный и тяжелый, особенно в маршрутках: водителям приходится и за дорогой следить при интенсивном движении, и оплату контролировать.Большинство опрошенных считают, что платить за такую работу водителям пассажирского транспорта следует больше. И не только потому, что так их труд будет оценен по достоинству, но для того, чтобы привлечь в отрасль молодежь. Также есть мнения, что среди водителей могло бы быть больше женщин, активных и ответственных.Многие люди говорят, что относятся очень уважительно к работе водителей маршрутного транспорта и, выходя, всегда стараются их поблагодарить.Впервые праздник был учрежден еще в советское время, в 1976 году, а с 1980 его стали отмечать в СССР в последнее воскресенье октября. Так же День автомобилиста традиционно отмечается и в Российской Федерации. С 2012 году праздник переименовали в День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, но дата осталась неизменной. В 2025 году она выпала на 26 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправкахВ Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте"Крымтроллейбус" бьет рекорды: перевезено 80 миллионов пассажиров

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, транспорт, опрос, крым, праздники и памятные даты