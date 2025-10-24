https://crimea.ria.ru/20251024/v-sevastopole-vnedrili-biometriyu-na-morskom-obschestvennom-transporte-1150418470.html

В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте

В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте - РИА Новости Крым, 24.10.2025

В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте

В Севастополе внедрили биометрию на общественном транспорте, сообщает пресс-служба Сбербанка. РИА Новости Крым, 24.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе внедрили биометрию на общественном транспорте, сообщает пресс-служба Сбербанка.Он отметил, что проект реализуется совместно со Сбером и компанией ЕГКС."Комплексно тестировать систему будем до конца года, после чего планируем проработать вопрос об оплате проезда в других видах общественного транспорта Севастополя", – подчеркнул Иено.Двенадцать биотерминалов банков установили на трех городских причалах — на Графской пристани, в Артиллерийской бухте и на площади Захарова."До конца 2025 года комплексно и всесторонне тестируем систему. По итогу – проанализируем эффективность, варианты масштабирования, внедрения оплаты улыбкой и на других видах общественного транспорта Севастополя", – отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба банка.С начала 2025 года банковской картой проезд оплатили 2 миллиона человек (55%). Один миллион (29%) выбрали льготные транспортные карты, каждый седьмой (14%) – транспортные карты и проездные на месяц. Наличными воспользовались 2% пассажиров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

