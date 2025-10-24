Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте
В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте
В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте
В Севастополе внедрили биометрию на общественном транспорте, сообщает пресс-служба Сбербанка. РИА Новости Крым, 24.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150418357_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_8be62f790114f12c370008f675d26db7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе внедрили биометрию на общественном транспорте, сообщает пресс-служба Сбербанка.

"Севастополь стал первым регионом в России, где оплатить проезд "улыбкой" можно в морском общественном транспорте — катерах и паромах", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

Он отметил, что проект реализуется совместно со Сбером и компанией ЕГКС.

"Комплексно тестировать систему будем до конца года, после чего планируем проработать вопрос об оплате проезда в других видах общественного транспорта Севастополя", – подчеркнул Иено.

Двенадцать биотерминалов банков установили на трех городских причалах — на Графской пристани, в Артиллерийской бухте и на площади Захарова.

"До конца 2025 года комплексно и всесторонне тестируем систему. По итогу – проанализируем эффективность, варианты масштабирования, внедрения оплаты улыбкой и на других видах общественного транспорта Севастополя", – отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба банка.

С начала 2025 года банковской картой проезд оплатили 2 миллиона человек (55%). Один миллион (29%) выбрали льготные транспортные карты, каждый седьмой (14%) – транспортные карты и проездные на месяц. Наличными воспользовались 2% пассажиров.
В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе внедрили биометрию на общественном транспорте, сообщает пресс-служба Сбербанка.
"Севастополь стал первым регионом в России, где оплатить проезд "улыбкой" можно в морском общественном транспорте — катерах и паромах", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.
Он отметил, что проект реализуется совместно со Сбером и компанией ЕГКС.
"Комплексно тестировать систему будем до конца года, после чего планируем проработать вопрос об оплате проезда в других видах общественного транспорта Севастополя", – подчеркнул Иено.
Двенадцать биотерминалов банков установили на трех городских причалах — на Графской пристани, в Артиллерийской бухте и на площади Захарова.
"До конца 2025 года комплексно и всесторонне тестируем систему. По итогу – проанализируем эффективность, варианты масштабирования, внедрения оплаты улыбкой и на других видах общественного транспорта Севастополя", – отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба банка.
С начала 2025 года банковской картой проезд оплатили 2 миллиона человек (55%). Один миллион (29%) выбрали льготные транспортные карты, каждый седьмой (14%) – транспортные карты и проездные на месяц. Наличными воспользовались 2% пассажиров.
