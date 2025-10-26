Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках - РИА Новости Крым, 26.10.2025
В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках
В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках - РИА Новости Крым, 26.10.2025
В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках
В воскресенье в Крыму можно купить бензин на 270 автозаправочных станциях полуострова, лимиты и ограничения сняты. Об этом сообщил председатель республиканского
2025-10-26T08:11
2025-10-26T08:17
юрий гоцанюк
новости крыма
крым
топливо
бензин
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму можно купить бензин на 270 автозаправочных станциях полуострова, лимиты и ограничения сняты. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале Правительства Республики Крым, а также на сайте Министерства топлива и энергетики РК, уточнил Гоцанюк.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
юрий гоцанюк, новости крыма, крым, топливо, бензин, транспорт
В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках

В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 АЗС полуострова

08:11 26.10.2025 (обновлено: 08:17 26.10.2025)
 
Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале Правительства Республики Крым, а также на сайте Министерства топлива и энергетики РК, уточнил Гоцанюк.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
