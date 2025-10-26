В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках
08:11 26.10.2025 (обновлено: 08:17 26.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму можно купить бензин на 270 автозаправочных станциях полуострова, лимиты и ограничения сняты. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"На 270 автозаправочных станциях Республики Крым топливо реализуется свободно – без ограничений и лимитов", – написал он в Telegram.
Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале Правительства Республики Крым, а также на сайте Министерства топлива и энергетики РК, уточнил Гоцанюк.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.