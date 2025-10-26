https://crimea.ria.ru/20251026/v-krymu-snyali-limity-na-prodazhu-benzina--toplivo-est-na-270-zapravkakh-1150440990.html

В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках

В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках - РИА Новости Крым, 26.10.2025

В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках

В воскресенье в Крыму можно купить бензин на 270 автозаправочных станциях полуострова, лимиты и ограничения сняты. Об этом сообщил председатель республиканского РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T08:11

2025-10-26T08:11

2025-10-26T08:17

юрий гоцанюк

новости крыма

крым

топливо

бензин

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143038236_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f29909e13ecbe011c6d7ea3cad0c6fc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму можно купить бензин на 270 автозаправочных станциях полуострова, лимиты и ограничения сняты. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале Правительства Республики Крым, а также на сайте Министерства топлива и энергетики РК, уточнил Гоцанюк.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, новости крыма, крым, топливо, бензин, транспорт