"Крымтроллейбус" бьет рекорды: перевезено 80 миллионов пассажиров
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. За девять месяцев 2025 года троллейбусы и автобусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли свыше 80 миллионов пассажиров. Этот показатель на 8% превышает результаты прошлого года и стал рекордным для компании, сообщает технический директор предприятия Андрей Левашов.По его словам, 20 миллионов пассажиров воспользовались троллейбусами и еще 60 – автобусами. Ежедневно водители предприятия обслуживают больше 294 тысяч человек – число сопоставимо с населением крупного города, отметил он.На балансе предприятия сегодня находятся 1211 единиц транспорта, включая 975 автобусов и 230 троллейбусов, распределенных между участками в Ялте, Алуште и Симферополе, уточнил Левашов. Каждый день на линию выходит около 285-300 машин.Весь транспортный парк оснащен автоинформаторами, помогающими людям с нарушениями зрения и слуха, 724 единиц транспорта оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров – это 59% всего парка.А за безопасностью транспорта круглосуточно следит технический персонал. Начальник цеха техобслуживания Дмитрий Шейка рассказал, что ежедневно в ремонтной зоне предприятия обслуживается около 30 троллейбусов.И добавил, что транспорт, несмотря на то, есть ли какие-то проблемы или нет, в обязательном порядке проходит осмотр каждые шесть дней. Более тщательную диагностику – каждые тысячу километров. А вот "возрастные" машины проходят капитальный восстановительный ремонт каждые десять лет: полностью разбираются, перевариваются стойки кузова, заменяется оборудование и обновляется обшивка.Директор "Крымтроллейбуса" рассказал, что в планах – сократить интервалы движения общественного транспорта для комфорта пассажиров.В перспективе предприятия также принятие на баланс электробусов. Транспорт уже проходит пилотную эксплуатацию в Симферополе и "показывает себя хорошо"."Электробус мобильный, людям понравилось на нем ездить. Однако стоимость владения пока высокая – один электробус стоит как два троллейбуса. К тому же для них необходимо строительство зарядных станций", – рассказал Левашов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажировБольше 300 километров дорог Крыма отремонтировано с начала 2025 годДва новых автобусных маршрута запустят в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. За девять месяцев 2025 года троллейбусы и автобусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли свыше 80 миллионов пассажиров. Этот показатель на 8% превышает результаты прошлого года и стал рекордным для компании, сообщает технический директор предприятия Андрей Левашов.
По его словам, 20 миллионов пассажиров воспользовались троллейбусами и еще 60 – автобусами. Ежедневно водители предприятия обслуживают больше 294 тысяч человек – число сопоставимо с населением крупного города, отметил он.
На балансе предприятия сегодня находятся 1211 единиц транспорта, включая 975 автобусов и 230 троллейбусов, распределенных между участками в Ялте, Алуште и Симферополе, уточнил Левашов. Каждый день на линию выходит около 285-300 машин.
Весь транспортный парк оснащен автоинформаторами, помогающими людям с нарушениями зрения и слуха, 724 единиц транспорта оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров – это 59% всего парка.
А за безопасностью транспорта круглосуточно следит технический персонал. Начальник цеха техобслуживания Дмитрий Шейка рассказал, что ежедневно в ремонтной зоне предприятия обслуживается около 30 троллейбусов.
"Техническое обслуживание включает осмотр всех узлов, смазку, проверку светотехники и токоприемников. Здесь работают 105 специалистов разных профессий — от электриков и механиков до шиномонтажников и техников", – уточнил он.
И добавил, что транспорт, несмотря на то, есть ли какие-то проблемы или нет, в обязательном порядке проходит осмотр каждые шесть дней. Более тщательную диагностику – каждые тысячу километров. А вот "возрастные" машины проходят капитальный восстановительный ремонт каждые десять лет: полностью разбираются, перевариваются стойки кузова, заменяется оборудование и обновляется обшивка.
Директор "Крымтроллейбуса" рассказал, что в планах – сократить интервалы движения общественного транспорта для комфорта пассажиров.
"До конца этого года ждем еще порядка 20 автобусов, городского низкопольного типа. Троллейбусы тоже планируем, но это пока в стадии разработки. Мы еще не уверены, какие нам нужнее – межгород или городской транспорт", – рассказал он.
В перспективе предприятия также принятие на баланс электробусов. Транспорт уже проходит пилотную эксплуатацию в Симферополе и "показывает себя хорошо".
"Электробус мобильный, людям понравилось на нем ездить. Однако стоимость владения пока высокая – один электробус стоит как два троллейбуса. К тому же для них необходимо строительство зарядных станций", – рассказал Левашов.
