https://crimea.ria.ru/20251021/krymtrolleybus-bet-rekordy-perevezeno-80-millionov-passazhirov-1150327441.html

"Крымтроллейбус" бьет рекорды: перевезено 80 миллионов пассажиров

"Крымтроллейбус" бьет рекорды: перевезено 80 миллионов пассажиров - РИА Новости Крым, 21.10.2025

"Крымтроллейбус" бьет рекорды: перевезено 80 миллионов пассажиров

За девять месяцев 2025 года троллейбусы и автобусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли свыше 80 миллионов пассажиров. Этот показатель на 8% превышает... РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T14:58

2025-10-21T14:58

2025-10-21T14:47

крым

общественный транспорт

троллейбус

крымтроллейбус

автобус

общество

новости крыма

перевозки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150328890_37:0:1543:847_1920x0_80_0_0_45900abfd8599e2a4d73f182e1e340af.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. За девять месяцев 2025 года троллейбусы и автобусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли свыше 80 миллионов пассажиров. Этот показатель на 8% превышает результаты прошлого года и стал рекордным для компании, сообщает технический директор предприятия Андрей Левашов.По его словам, 20 миллионов пассажиров воспользовались троллейбусами и еще 60 – автобусами. Ежедневно водители предприятия обслуживают больше 294 тысяч человек – число сопоставимо с населением крупного города, отметил он.На балансе предприятия сегодня находятся 1211 единиц транспорта, включая 975 автобусов и 230 троллейбусов, распределенных между участками в Ялте, Алуште и Симферополе, уточнил Левашов. Каждый день на линию выходит около 285-300 машин.Весь транспортный парк оснащен автоинформаторами, помогающими людям с нарушениями зрения и слуха, 724 единиц транспорта оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров – это 59% всего парка.А за безопасностью транспорта круглосуточно следит технический персонал. Начальник цеха техобслуживания Дмитрий Шейка рассказал, что ежедневно в ремонтной зоне предприятия обслуживается около 30 троллейбусов.И добавил, что транспорт, несмотря на то, есть ли какие-то проблемы или нет, в обязательном порядке проходит осмотр каждые шесть дней. Более тщательную диагностику – каждые тысячу километров. А вот "возрастные" машины проходят капитальный восстановительный ремонт каждые десять лет: полностью разбираются, перевариваются стойки кузова, заменяется оборудование и обновляется обшивка.Директор "Крымтроллейбуса" рассказал, что в планах – сократить интервалы движения общественного транспорта для комфорта пассажиров.В перспективе предприятия также принятие на баланс электробусов. Транспорт уже проходит пилотную эксплуатацию в Симферополе и "показывает себя хорошо"."Электробус мобильный, людям понравилось на нем ездить. Однако стоимость владения пока высокая – один электробус стоит как два троллейбуса. К тому же для них необходимо строительство зарядных станций", – рассказал Левашов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажировБольше 300 километров дорог Крыма отремонтировано с начала 2025 годДва новых автобусных маршрута запустят в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общественный транспорт, троллейбус, крымтроллейбус, автобус, общество, новости крыма, перевозки, видео