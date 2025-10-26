https://crimea.ria.ru/20251026/v-chernom-more-proizoshlo-zemletryasenie-1150455097.html

В Черном море произошло землетрясение

В Черном море произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 26.10.2025

В Черном море произошло землетрясение

На западе Турции в воскресенье произошло землетрясение, эпицентр располагался в Черном море, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле,... РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T20:23

2025-10-26T20:23

2025-10-26T20:27

турция

новости

происшествия

стамбул

стихия

природа

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_074bf8e9b72c7e583b1f52a14d71e130.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На западе Турции в воскресенье произошло землетрясение, эпицентр располагался в Черном море, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,7, эпицентр располагался в Черном море недалеко от Стамбульского аэропорта – очаг залегал на глубине 13 километров. Сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 3,9.Толчки ощущались на западе Стамбула около 30 секунд в 19:44 (время совпадает с московским) – в квартирах тряслись стекла и раскачивались люстры. Отмечается, что паники среди местных жителей нет, жителей предупредили о толчках буквально за пару секунд до них.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строитьМощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

турция

стамбул

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, происшествия, стамбул, стихия, природа, землетрясение