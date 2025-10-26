Рейтинг@Mail.ru
В Черном море произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 26.10.2025
В Черном море произошло землетрясение
В Черном море произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 26.10.2025
В Черном море произошло землетрясение
На западе Турции в воскресенье произошло землетрясение, эпицентр располагался в Черном море, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле,... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T20:23
2025-10-26T20:27
турция
новости
происшествия
стамбул
стихия
природа
землетрясение
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На западе Турции в воскресенье произошло землетрясение, эпицентр располагался в Черном море, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,7, эпицентр располагался в Черном море недалеко от Стамбульского аэропорта – очаг залегал на глубине 13 километров. Сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 3,9.Толчки ощущались на западе Стамбула около 30 секунд в 19:44 (время совпадает с московским) – в квартирах тряслись стекла и раскачивались люстры. Отмечается, что паники среди местных жителей нет, жителей предупредили о толчках буквально за пару секунд до них.
турция
стамбул
турция, новости, происшествия, стамбул, стихия, природа, землетрясение
В Черном море произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Черном море – толчки ощущались в Стамбуле

20:23 26.10.2025 (обновлено: 20:27 26.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На западе Турции в воскресенье произошло землетрясение, эпицентр располагался в Черном море, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,7, эпицентр располагался в Черном море недалеко от Стамбульского аэропорта – очаг залегал на глубине 13 километров. Сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 3,9.
Толчки ощущались на западе Стамбула около 30 секунд в 19:44 (время совпадает с московским) – в квартирах тряслись стекла и раскачивались люстры. Отмечается, что паники среди местных жителей нет, жителей предупредили о толчках буквально за пару секунд до них.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
 
