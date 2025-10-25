https://crimea.ria.ru/20251025/massirovannaya-ataka-na-volgogradskuyu-oblast--povrezhdena-podstantsiya-1150419837.html

Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция

Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция

Массированная атака украинских беспилотников отражена в Волгоградской области – обломки БПЛА упали на электроподстанцию и жилое помещение. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.10.2025

2025-10-25T07:27

2025-10-25T07:27

2025-10-25T07:27

волгоградская область

андрей бочаров

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости

новости сво

безопасность

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821603_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_0a30e545ab84622e9e2e9da71e1d280f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в Волгоградской области – обломки БПЛА упали на электроподстанцию и жилое помещение. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Волгоградская область в последние две недели находится под ударами ВСУ. Подстанцию Балашовская в первый раз атаковали 16 октября - тогда после падения обломков на территории вспыхнул серьезный пожар. А в ночь на 15 октября ударами были повреждены четыре частных дома. Всего за две предыдущие недели над областью отразили четыре вражеские атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, андрей бочаров, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, новости сво, безопасность, энергетика