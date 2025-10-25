https://crimea.ria.ru/20251025/massirovannaya-ataka-na-volgogradskuyu-oblast--povrezhdena-podstantsiya-1150419837.html
Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция
Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция
2025-10-25T07:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в Волгоградской области – обломки БПЛА упали на электроподстанцию и жилое помещение. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Волгоградская область в последние две недели находится под ударами ВСУ. Подстанцию Балашовская в первый раз атаковали 16 октября - тогда после падения обломков на территории вспыхнул серьезный пожар. А в ночь на 15 октября ударами были повреждены четыре частных дома. Всего за две предыдущие недели над областью отразили четыре вражеские атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
