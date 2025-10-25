Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция
Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция
Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция
Массированная атака украинских беспилотников отражена в Волгоградской области – обломки БПЛА упали на электроподстанцию и жилое помещение. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в Волгоградской области – обломки БПЛА упали на электроподстанцию и жилое помещение. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Волгоградская область в последние две недели находится под ударами ВСУ. Подстанцию Балашовская в первый раз атаковали 16 октября - тогда после падения обломков на территории вспыхнул серьезный пожар. А в ночь на 15 октября ударами были повреждены четыре частных дома. Всего за две предыдущие недели над областью отразили четыре вражеские атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция

В Волгоградской области при массированной атаке беспилотников повреждена подстанция ЛЭП

07:27 25.10.2025
 
© МЧС РоссииПожар
Пожар
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в Волгоградской области – обломки БПЛА упали на электроподстанцию и жилое помещение. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Волгоградская область в последние две недели находится под ударами ВСУ. Подстанцию Балашовская в первый раз атаковали 16 октября - тогда после падения обломков на территории вспыхнул серьезный пожар. А в ночь на 15 октября ударами были повреждены четыре частных дома. Всего за две предыдущие недели над областью отразили четыре вражеские атаки.
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Происшествия, Беспилотник (БПЛА, дрон), Атаки ВСУ, Новости, Новости СВО, Безопасность, Энергетика
 
