Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области
Четыре частных дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ. 15 окт - РИА Новости Крым. Четыре частных дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Уточняется, что пострадавших нет.Кроме того, массированную атаку дронов ВСУ отразили в Ростовской области. По информации руководителя региона Юрия Слюсаря, уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Никто из людей не пострадал, написал он в своем Telegram-канале.Накануне вечером дежурные средства российской ПВО вечером во вторник уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области

Беспилотники ВСУ ночью атаковали Ростовскую и Волгоградскую области

06:53 15.10.2025 (обновлено: 06:54 15.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ. 15 окт - РИА Новости Крым. Четыре частных дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения", - цитирует Бочарова пресс-служба областной администрации.
Уточняется, что пострадавших нет.
Кроме того, массированную атаку дронов ВСУ отразили в Ростовской области. По информации руководителя региона Юрия Слюсаря, уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Никто из людей не пострадал, написал он в своем Telegram-канале.
Накануне вечером дежурные средства российской ПВО вечером во вторник уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
