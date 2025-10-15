https://crimea.ria.ru/20251015/bespilotniki-vsu-atakovali-rostovskuyu-i-volgogradskuyu-oblasti-1150182871.html
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области
Четыре частных дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ. 15 окт - РИА Новости Крым. Четыре частных дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Уточняется, что пострадавших нет.Кроме того, массированную атаку дронов ВСУ отразили в Ростовской области. По информации руководителя региона Юрия Слюсаря, уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Никто из людей не пострадал, написал он в своем Telegram-канале.Накануне вечером дежурные средства российской ПВО вечером во вторник уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области
Беспилотники ВСУ ночью атаковали Ростовскую и Волгоградскую области
