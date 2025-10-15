https://crimea.ria.ru/20251015/bespilotniki-vsu-atakovali-rostovskuyu-i-volgogradskuyu-oblasti-1150182871.html

Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области

Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области

Четыре частных дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T06:53

2025-10-15T06:53

2025-10-15T06:54

атаки всу

ростовская область

волгоградская область

андрей бочаров

юрий слюсарь

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146764399_77:133:1045:677_1920x0_80_0_0_9ccac5fc50c538b6c40331f86ea606cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ. 15 окт - РИА Новости Крым. Четыре частных дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Уточняется, что пострадавших нет.Кроме того, массированную атаку дронов ВСУ отразили в Ростовской области. По информации руководителя региона Юрия Слюсаря, уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Никто из людей не пострадал, написал он в своем Telegram-канале.Накануне вечером дежурные средства российской ПВО вечером во вторник уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, ростовская область, волгоградская область, андрей бочаров, юрий слюсарь, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия