ВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 16.10.2025
ВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области
ВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 16.10.2025
ВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области
Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область, на одой из подстанций возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
2025-10-16T06:50
2025-10-16T06:50
волгоградская область
андрей бочаров
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
лэп
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область, на одой из подстанций возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.На месте работают пожарные, а также ремонтные службы, которые восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых строений и пострадавших нет, уточнили власти региона.Предыдущей ночью ВСУ также атаковали область, были повреждены четыре частных дома.
волгоградская область
волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, лэп, пожар
ВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области

ВСУ атаковали беспилотниками объекты энергетики в Волгоградской области

06:50 16.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область, на одой из подстанций возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание", - цитирует Бочарова администрация области.
На месте работают пожарные, а также ремонтные службы, которые восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов.
Повреждений жилых строений и пострадавших нет, уточнили власти региона.
Предыдущей ночью ВСУ также атаковали область, были повреждены четыре частных дома.
Украинские пожарные
06:27
Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областях
 
Волгоградская областьАндрей БочаровАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПроисшествияЛЭППожар
 
