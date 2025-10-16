https://crimea.ria.ru/20251016/vsu-atakovali-obekty-energetiki-v-volgogradskoy-oblasti-1150217683.html
ВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области
Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область, на одой из подстанций возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область, на одой из подстанций возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.На месте работают пожарные, а также ремонтные службы, которые восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых строений и пострадавших нет, уточнили власти региона.Предыдущей ночью ВСУ также атаковали область, были повреждены четыре частных дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
