https://crimea.ria.ru/20251025/glaza-zmei-i-kogti-rysi-taksidermist-ozhivlyaet-mertvuyu-prirodu-1150002195.html

Глаза змеи и когти рыси: таксидермист оживляет мертвую природу

Глаза змеи и когти рыси: таксидермист оживляет мертвую природу - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Глаза змеи и когти рыси: таксидермист оживляет мертвую природу

Петр I привез из Европы в Россию не только картофель и моду ходить без бород, но и искусство изготовления чучел. С его кунсткамеры началось искусство... РИА Новости Крым, 25.10.2025

2025-10-25T18:39

2025-10-25T18:39

2025-10-25T17:37

проект о людях редких профессий "штучная работа"

крым

природа

кфу (крымский федеральный университет)

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1150002895_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10525b4d776021559a8361932fa2ec46.jpg

Петр I привез из Европы в Россию не только картофель и моду ходить без бород, но и искусство изготовления чучел. С его кунсткамеры началось искусство таксидермии в России. Именно искусство, потому что оживить шкуру – наука не из легких. Александр Стрюков занимается этим несколько десятков лет.Главный учитель – Мария ИсидоровнаТаксидермия – это не только чучела, но и различные препараты в формалине для биологических и медицинских факультетов, срезы, скелеты и так далее. Этим на биологических факультетах и в различных научных лабораториях занимаются лаборанты. Но все-таки в чистом виде таксидермия - это снятие шкурки животного и замена плоти искусственным материалом.Александр преподает в Институте биохимических технологий, экологии и фармации Крымского Федерального университета на кафедре зоологии и аквакультуры. Но таксидермия к нему пришла первее зоологии.Он вспоминает, что первый таксидермист, которого он встретил, оказался женщиной. Это была заведующая зоологическим музеем Мария Исидоровна Глобенко."Это невероятный человек. У нас сразу с ней сложился контакт. Мария Исидоровна пообещала научить делать чучела. Я принес добытую тушку фазана. Она говорит: "Оставляй фазанчика здесь, завтра приходи, и мы начнем" Назавтра прихожу, фазана нет. Украли его, были 90-е голодные годы. То есть у меня первый опыт не получился", - с юмором и теплотой говорит Александр Стрюков.Свое мастерство он получал из рук в руки, сразу на практике, без сертификатов, хотя в некоторых вузах есть спецкурсы по таксидермии – в основном на факультетах вузов с лесохозяйственным направлением. Но в Крыму изготовлению чучел нигде специально не учат."Я очень благодарен Марии Исидоровне и ее ученикам – Игорю Михайловичу Тайкову, Ирине Николаевне Грищенко, Виктору Васильевичу Соловьеву. Если Мария Исидоровна была главным учителем, то они были ее подмастерьями, которые времени на меня угрохали море".Чувства брезгливости при работе с телом животных у Александра не было, пилить, сверлить, мастерить опыт был. Проблема только в одном - найти время:"Очень сложно объяснить семье, почему ты делаешь не общественно-семейно-полезное, а занимаешься разделкой какой-то курицы", - признается преподаватель.Мышьяк, купорос и квасцыВ то время, когда он только постигал мастерство таксидермиста, было очень сложно найти необходимые для работы химические препараты и материалы.Сейчас же материалы – вообще не проблема. Продается все, что хочешь – и готовые манекены, и проволока разных видов, и глаза хоть игуаны, хоть тушканчика.История таксидермии – это история развития в том числе и химической промышленности. Говорит Александр. Изначально применяли мышьяк."И тогда лучше, чем эта отрава, никто ничего не придумал. Когда-то я побывал в Музее природы в Харькове, там стоит бурый медведь, изготовленный, насколько я помню, в 1834 году. Это неплохо сделанное чучело до сих пор в шикарном состоянии. До 70-х годов 20-го века мышьяк использовали везде и всюду. Из-за него многие из нашей профессии уходили, сажали себе легкие, слепли".Затем мышьяк запретили. Стали использовать другие химические препараты, например, медный купорос. Тоже не очень полезное вещество, и не для всего он подходил."Он хорош для темноокрашенных шкур, а если шкура немного светлее, то чайки или зайцы-беляки получались зеленоватыми. Стали искать дальше. С переменным успехом пробовали формалин, пищевую соль, квасцы…""Упоротые лисы" и ящерицы без мимикиДля сохранности шкуры важен не только препарат, которым ее обрабатывают, но и правильная очистка от плоти – мышц, жира, сухожилий."Например, как-то пришло понимание, что шкуры надо стирать, обезжиривать. Причем все – от рыб до млекопитающих. Помню, постирал первую птичку, потом вытащил и ахнул: получилось что-то такое непонятное, свалявшееся. Я с ней работать не рискнул, повесил в сарае и забыл. Прошло полгода – гляжу, а у меня висит расправленная красивая птица, перо само собой встало на место. Позже понял, что я на правильном пути. Сушить можно и надо принудительно, обычным феном".Мясо, кости, жир сейчас заменяют обычной монтажной строительной пеной. Она легкая, пластичная. Раньше материалы были совсем другие."Однажды у нас в зоологическом музее университета мы со стенки на стенку перевешивали одно чучело. Оно немного треснуло, я заглянул внутрь, а там глина и солома. То есть такой материал, из которого раньше дома-мазанки строили. Такие чучела тяжелющие, почти нетранспортабельные. Переходный материал наполнения – наши крымские водоросли, камка".С пеной работать – одно удовольствие, говорит Александр Стрюков. Иногда можно не делать болванку, а вдуть пену внутрь шкурки как крем в пирожное, затем подкорректировав форму, пока она не застыла. Но и здесь бывают анекдотические истории.Но чаще по промерам, пропорциям, снятым заранее, из той же пены делается скульптура. От точности промеров, тщательности изготовления этой "болванки" зависит правильность готового чучела. Делается каркас, придается нужная поза животного – вот лисичка на пенек стала, вот медведь лапу поднял… Самое сложное - придать чучелу того или иного животного жизненности, чтобы не получались "упоротые лисы": "Проще всего делать рептилий. У них нет мимики".Многое Александр делает для зоологического музея Крымского федерального университета, но иногда и для краеведческих музеев Крыма.Зачем таксидермисту уроки трудаВсе тушки, попадающие на рабочий стол таксидермиста, обязательно проходят процедуру обеззараживания от паразитов – блох, клещей."В этом плане удобнее всего обычная морозилка, но и химическая обработка обязательна. Любая шкурка до того, как быть высушенной, проходит ту же обработку, что любая наша обувь, шапка, перчатки – раствором кислоты с солью (пикель) и квасцами".Учеников у таксидермиста Стрюкова не очень много. Проблема тут оригинальная: учиться таксидермии у молодежи желание есть, их не пугают ни плохие запахи, ни тушки животных. Но навыков работы даже с простыми инструментами у них не много."Процентов 99 желающих, один раз попробовав, исчезают навсегда: они не представляют себе, насколько разносторонние действия необходимо проделать, чтобы сделать чучело от начала до конца. Например, наступает фаза, когда нам надо поработать с проволокой кусачками. Смотрю на работу ученика, а он пытается откусить кусок проволоки плоскими "губами" пассатижей. И искренне не понимает, почему у него не получается. То есть нет базы простого ручного труда".Хотя, подумав, говорит Александр, и раньше было примерно так же – в профессию, даже умея работать с разными инструментами, приходили единицы.Бывают у таксидермистов и смешные истории. На грани с ужасными. Однажды, рассказывает Александр, пришла к нему одна женщина, вся в слезах: "У меня сынок умер. Сделайте мне из него чучело". Александр опешил, испугался за душевное здоровье визитера. Оказалось, у крымчанки жил крокодил по имени "Сынок", его-то она и хотела оставить у себя на каминной полке на память.В коллекции музея КФУ хранятся экспонаты, привезенные еще в советское время из далеких зоологических экспедиций. Сейчас экспозиция пополняется из по тем или иным причинам погибших экзотических животных крымских зоопарков – леопардов и капибар, тропических игуан и рыб.Александр Стрюков дважды принимал участие во всероссийских чемпионатах и конкурсах по таксидермии, брал призовые места. И, если после художника на века остаются картины, то после таксидермиста – чучела зверей, змей, птиц и даже рыб, которые смотрят на тебя почти живыми, хоть и стеклянными глазами.Читайте также на РИА Новости Крым: Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранительОсловоспитатели: фермеры в Крыму более 20 лет осваивают редкую профессиюСмотритель органов из Ялты помогает звучать "голосам ангелов"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, природа, кфу (крымский федеральный университет), экология