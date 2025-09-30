Смотритель органов из Ялты помогает звучать "голосам ангелов"

Рейтинг@Mail.ru
Уникальный специалист работает в Ялте, таких в Крыму больше нет. И вообще в России – раз-два и обчелся. Должность Антона Хромченко называется очень красиво – "смотритель органа". Сложнейший музыкальный инструмент, за которым он теперь следит, Антон строил вместе со своим отцом, почетным гражданином Ялты Владимиром Хромченко.Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий – таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь, настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".Воплощенная в жизнь мечта"Это не работа, это жизнь и это мечта", – говорит Антон. Орган Хромченки строили более 10 лет, в самое сложное время – лихие 90-е.Своей первый орган учитель музыкальной школы Владимир Хромченко построил в обычной детской городской школе. Потому что захотел воплотить в жизнь свою мечту при помощи своих собственных рук. Потом "первенец" был разобран, а на его месте появился второй – лучше."У него не было никакого электрического инструмента, все ручное. Я помню, он купил станок специальный для работы и так ему радовался! Станок стоил 80 рублей, а зарплата учителя музыки была 60. Я иногда в музыкалку хожу, смотрю за органом, каждая труба – это просто шедевр: она сделана настолько тщательно, настолько здорово!" – говорит Антон.Материалы для строительства как для органа в Ливадии – вершине творчества Владимира Хромченко, так и для маленьких, "предварительных" органов в ялтинской музыкальной школе из создатель находил в самых неожиданных местах:В ответ на мой удивленный взгляд Антон Хромченко поясняет: однажды в мебельный магазин привезли циновки, они были в ящиках из красного дерева. "У них там красного дерева как в России березы – завались. Отец набрал себе, помню, целую тачку, такой довольный был".Клавиши, педали, трубы, которых здесь 5200 и нет ни одной одинаковой по длине и диаметру, – все сделано вручную."Специальный органный металл для некоторых труб трубы сами отливали. Это все очень сложно. Честно говоря, я даже не могу понять, как мы это все сделали, потому что ничего купить в магазине нельзя было – ни инструмента, ни материалов, ничего нет. Струбцины делали сами. Современным мастерам рассказываешь, как со шлямбуром мучались, а он и не знает, что это такое".Орган – дело семейноеОдновременно с ливадийским органом Хромченко делали и небольшие органы на заказ, чтобы вырученные средства вложить в дело своей жизни – орган и органный зал в Ливадии."Вот эти колонны стоят, видите? Это моя мама красила. Вот обои - это моя сестра клеила. Фонтан около фасада, плитку на полу – отец сам клал. И еще вот над душой приходилось у рабочих стоять, потому что 5 тысяч труб одному человеку сделать не хватит жизни. Стоишь над рабочим, все ему объясняешь, потом проверяешь сделанное".Сейчас здесь органный зал, а в пору перестройки в здании бывшей царской электростанции был склад. Затем эти стены видели лагерь для военнопленных, столовую санатория, клуб…"Здание было в аварийном состоянии уже, власти думали – ломать его или нет. Сюда отца привел первый секретарь горкома Измайлов. А затем так сложилось, что Измайлов умер. И потом мы все сами".Антон убежден, что в Ливадийском центре органной музыки есть много сакрального. У местного органа даже некоторые трубы изогнуты точно как трубы ангелов на картинах художников Возрождения."Для хорошей акустики нет никакой определенной формулы, хотя существуют определенные графики. Отец сам занимался математическими вычислениями диаметров и длин труб. Это был огромный труд занимавший сотни страниц. Но многое не просчитывается, надо просто чувствовать".Антон говорит, что – парадокс – из-за нехватки средств получился орган очень дорогим: здесь медь, различные породы деревьев, полностью ручная работа. Ну и плюс к тому для такого специфичного инструмента и рабочие инструменты должны были быть специфическими – их тоже делали самостоятельно, в единственном экземпляре. Антон рассказывает, что в Чехословакии, например, делали органы, которые можно собирать в любом зале как лего – из готовых деталей, разница органов определяется только комплектацией деталей.Сейчас он – смотритель органа, сестра Антона Юлия поет здесь и играет, а младший брат тоже музыкант, но с органом не связан.Сложнее симфонического оркестра"В чем отличие органа от фортепиано, например? Общее – только клавиатура. Это абсолютно другой инструмент. Орган – это своего рода оркестр. Только в оркестре примерно 25-30 тембров, а у нас – 82. Смысл в том, что каждый органист может одно и то же произведение сыграть в своей оркестровке".Многие думают, что орган – родом из средневековья. Но это история начинается еще с античности, рассказывает Антон. Первый подобный инструмент был создан в Iвеке до нашей эры."Только в VI веке церковники поняли, что это за инструмент, и он стал храмовым. Игра на органе – это своего рода математические размышления. Это всегда была музыка для интеллектуалов", – считает единственный в Крыму смотритель органов.Сейчас в центре органной музыки "Ливадия" воздух в трубы нагнетают с помощью электричества, а в безэлектрический век были специальные люди, которые нагнетали воздух в трубы мехами – калькантами."Это был тяжелый физический труд. И это были высокого класса специалисты, они работали наравне с органистом: от того, как они качают воздух, зависели и определенные кульминационные моменты музыкального произведения. Сейчас эти моменты, к сожалению, утеряны".Органы – это отражение технических достижений того или иного времени: чем выше уровень развития цивилизации, тем больше технических возможностей, тем сложнее становится управление инструментом.Услышать голоса ангеловАнтон – смотритель органа и самого органного зала: мы застали его снаружи здания на лесах – подправлял фасад. Он говорит, что на смотрителя органа учат разве что на тех фирмах, которые органы делают."А этот орган я сам строил, я знаю все его тонкие, очень специфические моменты. Для того, чтобы инструмент функционировал, важно все. С температурой, к сожалению, я не могу ничего сделать, потому что у нас нет таких огромных финансов, чтобы и зимой, и летом тут была одна и та же температура. Я могу в наших условиях поддерживать влажность, чем я и занимаюсь".Антон занимается этим и днем, и ночью, потому что из-за особенностей здания никакие специальные приборы не помогут: часть инструмента находится в отдельном помещении, и удержать два зала в одном балансе влажности очень сложно."Настройкой занимаемся тоже постоянно. Наш инструмент – в единственном экземпляре, он неповторимый, у него есть много нюансов для чистоты звучания, он чуток на изменения, и его сложно отрегулировать. Из-за высоких окон и резких южнобережных перемен погоды бывают большие перепады температуры и меняется строй инструмента: когда тепло в зале, он повышается, а зимой строй может на полтона тона уйти внизЛивадийский орган не играет никаких мелодий, кроме тех, которые предназначены для органа. У Антона и его семьи к этому философский подход: "Можно мелодии играть всякие. Можно и в храме разные неприличные слова говорить. Но зачем?"А еще он рассказывает, что небольшой сквер вокруг органного зала задумывался его отцом как прообраз восточного райского сада, в котором органный зал – как музыкальная беседка со звучащими внутри голосами ангелов. Главное – хотя бы попытаться их услышать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Жители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любвиКрокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животныхХудожники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
ялта, ливадия, музыка, культура, работа, крым
Смотритель органов из Ялты помогает звучать "голосам ангелов"

Самый сложный музыкальный инструмент в мире настраивают уникальные смотрители органов

19:19 30.09.2025
 
Настройщик органа Антон Хромченко
Настройщик органа Антон Хромченко
Читать в
ДзенTelegram
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
Уникальный специалист работает в Ялте, таких в Крыму больше нет. И вообще в России – раз-два и обчелся. Должность Антона Хромченко называется очень красиво – "смотритель органа". Сложнейший музыкальный инструмент, за которым он теперь следит, Антон строил вместе со своим отцом, почетным гражданином Ялты Владимиром Хромченко.
Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий – таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь, настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".

Воплощенная в жизнь мечта

"Это не работа, это жизнь и это мечта", – говорит Антон. Орган Хромченки строили более 10 лет, в самое сложное время – лихие 90-е.

"Все нам говорили: "Вы с ума сошли? Надо деньги зарабатывать. Все строят гостиницы, магазины, а вы?" А орган – это другой уровень развития, другое понимание и сознание", – убежден Антон.

Своей первый орган учитель музыкальной школы Владимир Хромченко построил в обычной детской городской школе. Потому что захотел воплотить в жизнь свою мечту при помощи своих собственных рук. Потом "первенец" был разобран, а на его месте появился второй – лучше.
"У него не было никакого электрического инструмента, все ручное. Я помню, он купил станок специальный для работы и так ему радовался! Станок стоил 80 рублей, а зарплата учителя музыки была 60. Я иногда в музыкалку хожу, смотрю за органом, каждая труба – это просто шедевр: она сделана настолько тщательно, настолько здорово!" – говорит Антон.
Материалы для строительства как для органа в Ливадии – вершине творчества Владимира Хромченко, так и для маленьких, "предварительных" органов в ялтинской музыкальной школе из создатель находил в самых неожиданных местах:
"В те годы кур продавали в деревянных ящиках. Вот эти ящики отбирались, оттуда выбирали хорошие доски и их обрабатывали для использования. Много труб в ливадийском органе сделано из крымских пород деревьев, их мы с отцом лично в лесу валили, а есть и из тропических".
В ответ на мой удивленный взгляд Антон Хромченко поясняет: однажды в мебельный магазин привезли циновки, они были в ящиках из красного дерева. "У них там красного дерева как в России березы – завались. Отец набрал себе, помню, целую тачку, такой довольный был".
Клавиши, педали, трубы, которых здесь 5200 и нет ни одной одинаковой по длине и диаметру, – все сделано вручную.
"Специальный органный металл для некоторых труб трубы сами отливали. Это все очень сложно. Честно говоря, я даже не могу понять, как мы это все сделали, потому что ничего купить в магазине нельзя было – ни инструмента, ни материалов, ничего нет. Струбцины делали сами. Современным мастерам рассказываешь, как со шлямбуром мучались, а он и не знает, что это такое".

Орган – дело семейное

Одновременно с ливадийским органом Хромченко делали и небольшие органы на заказ, чтобы вырученные средства вложить в дело своей жизни – орган и органный зал в Ливадии.
"Вот эти колонны стоят, видите? Это моя мама красила. Вот обои - это моя сестра клеила. Фонтан около фасада, плитку на полу – отец сам клал. И еще вот над душой приходилось у рабочих стоять, потому что 5 тысяч труб одному человеку сделать не хватит жизни. Стоишь над рабочим, все ему объясняешь, потом проверяешь сделанное".
Сейчас здесь органный зал, а в пору перестройки в здании бывшей царской электростанции был склад. Затем эти стены видели лагерь для военнопленных, столовую санатория, клуб…
"Здание было в аварийном состоянии уже, власти думали – ломать его или нет. Сюда отца привел первый секретарь горкома Измайлов. А затем так сложилось, что Измайлов умер. И потом мы все сами".
Антон убежден, что в Ливадийском центре органной музыки есть много сакрального. У местного органа даже некоторые трубы изогнуты точно как трубы ангелов на картинах художников Возрождения.
© Дмитрий МакеевНесколько этажей органа
Несколько этажей органа
1 из 8
Несколько этажей органа
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевЗдесь играют музыку о Высшем
Здесь играют музыку о Высшем
2 из 8
Здесь играют музыку о Высшем
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевЭти трубы Владимир Хромченко делал своими руками
Эти трубы Владимир Хромченко делал своими руками
3 из 8
Эти трубы Владимир Хромченко делал своими руками
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевАнтон Хромченко каждый день следит за влажностью в помещении, где расположен инструмент
Антон Хромченко каждый день следит за влажностью в помещении, где расположен инструмент
4 из 8
Антон Хромченко каждый день следит за влажностью в помещении, где расположен инструмент
© Дмитрий Макеев

Это множество рукояток – регистры органа

Это множество рукояток - регистры органа
5 из 8

Это множество рукояток – регистры органа

Ножные регистры тоже присутствуют
Ножные регистры тоже присутствуют
6 из 8
Ножные регистры тоже присутствуют

Изогнутые трубы – как на гравюрах эпохи Возрождения

Изогнутые трубы - как на гравюрах эпохи Возрождения
7 из 8

Изогнутые трубы – как на гравюрах эпохи Возрождения

Около центра органной музыки "Ливадия" разбит небольшой прообраз райского сада
Около центра органной музыки Ливадия разбит небольшой прообраз райского сада
8 из 8
Около центра органной музыки "Ливадия" разбит небольшой прообраз райского сада
1 из 8
Несколько этажей органа
© Дмитрий Макеев
2 из 8
Здесь играют музыку о Высшем
© Дмитрий Макеев
3 из 8
Эти трубы Владимир Хромченко делал своими руками
© Дмитрий Макеев
4 из 8
Антон Хромченко каждый день следит за влажностью в помещении, где расположен инструмент
© Дмитрий Макеев
5 из 8

Это множество рукояток – регистры органа

6 из 8
Ножные регистры тоже присутствуют
7 из 8

Изогнутые трубы – как на гравюрах эпохи Возрождения

8 из 8
Около центра органной музыки "Ливадия" разбит небольшой прообраз райского сада
Орган в Ливадии
17 августа, 20:08
Музыка небесных сфер звучит в Ливадии
"Для хорошей акустики нет никакой определенной формулы, хотя существуют определенные графики. Отец сам занимался математическими вычислениями диаметров и длин труб. Это был огромный труд занимавший сотни страниц. Но многое не просчитывается, надо просто чувствовать".
Антон говорит, что – парадокс – из-за нехватки средств получился орган очень дорогим: здесь медь, различные породы деревьев, полностью ручная работа. Ну и плюс к тому для такого специфичного инструмента и рабочие инструменты должны были быть специфическими – их тоже делали самостоятельно, в единственном экземпляре. Антон рассказывает, что в Чехословакии, например, делали органы, которые можно собирать в любом зале как лего – из готовых деталей, разница органов определяется только комплектацией деталей.

"Когда папа начал делать этот инструмент, мне было 17 лет", – показывает Антон на орган: "И в жизни своей я только в армию сходил без органа. А так – все время с ним".

Сейчас он – смотритель органа, сестра Антона Юлия поет здесь и играет, а младший брат тоже музыкант, но с органом не связан.

Сложнее симфонического оркестра

"В чем отличие органа от фортепиано, например? Общее – только клавиатура. Это абсолютно другой инструмент. Орган – это своего рода оркестр. Только в оркестре примерно 25-30 тембров, а у нас – 82. Смысл в том, что каждый органист может одно и то же произведение сыграть в своей оркестровке".
Многие думают, что орган – родом из средневековья. Но это история начинается еще с античности, рассказывает Антон. Первый подобный инструмент был создан в Iвеке до нашей эры.
"Только в VI веке церковники поняли, что это за инструмент, и он стал храмовым. Игра на органе – это своего рода математические размышления. Это всегда была музыка для интеллектуалов", – считает единственный в Крыму смотритель органов.
Сейчас в центре органной музыки "Ливадия" воздух в трубы нагнетают с помощью электричества, а в безэлектрический век были специальные люди, которые нагнетали воздух в трубы мехами – калькантами.
"Это был тяжелый физический труд. И это были высокого класса специалисты, они работали наравне с органистом: от того, как они качают воздух, зависели и определенные кульминационные моменты музыкального произведения. Сейчас эти моменты, к сожалению, утеряны".
Органы – это отражение технических достижений того или иного времени: чем выше уровень развития цивилизации, тем больше технических возможностей, тем сложнее становится управление инструментом.

Услышать голоса ангелов

Антон – смотритель органа и самого органного зала: мы застали его снаружи здания на лесах – подправлял фасад. Он говорит, что на смотрителя органа учат разве что на тех фирмах, которые органы делают.
"А этот орган я сам строил, я знаю все его тонкие, очень специфические моменты. Для того, чтобы инструмент функционировал, важно все. С температурой, к сожалению, я не могу ничего сделать, потому что у нас нет таких огромных финансов, чтобы и зимой, и летом тут была одна и та же температура. Я могу в наших условиях поддерживать влажность, чем я и занимаюсь".
Антон занимается этим и днем, и ночью, потому что из-за особенностей здания никакие специальные приборы не помогут: часть инструмента находится в отдельном помещении, и удержать два зала в одном балансе влажности очень сложно.
"Настройкой занимаемся тоже постоянно. Наш инструмент – в единственном экземпляре, он неповторимый, у него есть много нюансов для чистоты звучания, он чуток на изменения, и его сложно отрегулировать. Из-за высоких окон и резких южнобережных перемен погоды бывают большие перепады температуры и меняется строй инструмента: когда тепло в зале, он повышается, а зимой строй может на полтона тона уйти вниз
Ливадийский орган не играет никаких мелодий, кроме тех, которые предназначены для органа. У Антона и его семьи к этому философский подход: "Можно мелодии играть всякие. Можно и в храме разные неприличные слова говорить. Но зачем?"

"Тут все так устраивалось и устроено, тут такие фантастические истории происходят во время концертов, что вы даже себе представить не можете. Я в это не просто верю, я знаю", – таинственно, не раскрывая подробностей, отзывается Антон Хромченко о центре органной музыки в Ливадии.

А еще он рассказывает, что небольшой сквер вокруг органного зала задумывался его отцом как прообраз восточного райского сада, в котором органный зал – как музыкальная беседка со звучащими внутри голосами ангелов. Главное – хотя бы попытаться их услышать.
