Смотритель органов из Ялты помогает звучать "голосам ангелов"

30.09.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/09/1149309232_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3a2662be56947dcd9c3cf7340d176ed7.jpg

Уникальный специалист работает в Ялте, таких в Крыму больше нет. И вообще в России – раз-два и обчелся. Должность Антона Хромченко называется очень красиво – "смотритель органа". Сложнейший музыкальный инструмент, за которым он теперь следит, Антон строил вместе со своим отцом, почетным гражданином Ялты Владимиром Хромченко.Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий – таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь, настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".Воплощенная в жизнь мечта"Это не работа, это жизнь и это мечта", – говорит Антон. Орган Хромченки строили более 10 лет, в самое сложное время – лихие 90-е.Своей первый орган учитель музыкальной школы Владимир Хромченко построил в обычной детской городской школе. Потому что захотел воплотить в жизнь свою мечту при помощи своих собственных рук. Потом "первенец" был разобран, а на его месте появился второй – лучше."У него не было никакого электрического инструмента, все ручное. Я помню, он купил станок специальный для работы и так ему радовался! Станок стоил 80 рублей, а зарплата учителя музыки была 60. Я иногда в музыкалку хожу, смотрю за органом, каждая труба – это просто шедевр: она сделана настолько тщательно, настолько здорово!" – говорит Антон.Материалы для строительства как для органа в Ливадии – вершине творчества Владимира Хромченко, так и для маленьких, "предварительных" органов в ялтинской музыкальной школе из создатель находил в самых неожиданных местах:В ответ на мой удивленный взгляд Антон Хромченко поясняет: однажды в мебельный магазин привезли циновки, они были в ящиках из красного дерева. "У них там красного дерева как в России березы – завались. Отец набрал себе, помню, целую тачку, такой довольный был".Клавиши, педали, трубы, которых здесь 5200 и нет ни одной одинаковой по длине и диаметру, – все сделано вручную."Специальный органный металл для некоторых труб трубы сами отливали. Это все очень сложно. Честно говоря, я даже не могу понять, как мы это все сделали, потому что ничего купить в магазине нельзя было – ни инструмента, ни материалов, ничего нет. Струбцины делали сами. Современным мастерам рассказываешь, как со шлямбуром мучались, а он и не знает, что это такое".Орган – дело семейноеОдновременно с ливадийским органом Хромченко делали и небольшие органы на заказ, чтобы вырученные средства вложить в дело своей жизни – орган и органный зал в Ливадии."Вот эти колонны стоят, видите? Это моя мама красила. Вот обои - это моя сестра клеила. Фонтан около фасада, плитку на полу – отец сам клал. И еще вот над душой приходилось у рабочих стоять, потому что 5 тысяч труб одному человеку сделать не хватит жизни. Стоишь над рабочим, все ему объясняешь, потом проверяешь сделанное".Сейчас здесь органный зал, а в пору перестройки в здании бывшей царской электростанции был склад. Затем эти стены видели лагерь для военнопленных, столовую санатория, клуб…"Здание было в аварийном состоянии уже, власти думали – ломать его или нет. Сюда отца привел первый секретарь горкома Измайлов. А затем так сложилось, что Измайлов умер. И потом мы все сами".Антон убежден, что в Ливадийском центре органной музыки есть много сакрального. У местного органа даже некоторые трубы изогнуты точно как трубы ангелов на картинах художников Возрождения."Для хорошей акустики нет никакой определенной формулы, хотя существуют определенные графики. Отец сам занимался математическими вычислениями диаметров и длин труб. Это был огромный труд занимавший сотни страниц. Но многое не просчитывается, надо просто чувствовать".Антон говорит, что – парадокс – из-за нехватки средств получился орган очень дорогим: здесь медь, различные породы деревьев, полностью ручная работа. Ну и плюс к тому для такого специфичного инструмента и рабочие инструменты должны были быть специфическими – их тоже делали самостоятельно, в единственном экземпляре. Антон рассказывает, что в Чехословакии, например, делали органы, которые можно собирать в любом зале как лего – из готовых деталей, разница органов определяется только комплектацией деталей.Сейчас он – смотритель органа, сестра Антона Юлия поет здесь и играет, а младший брат тоже музыкант, но с органом не связан.Сложнее симфонического оркестра"В чем отличие органа от фортепиано, например? Общее – только клавиатура. Это абсолютно другой инструмент. Орган – это своего рода оркестр. Только в оркестре примерно 25-30 тембров, а у нас – 82. Смысл в том, что каждый органист может одно и то же произведение сыграть в своей оркестровке".Многие думают, что орган – родом из средневековья. Но это история начинается еще с античности, рассказывает Антон. Первый подобный инструмент был создан в Iвеке до нашей эры."Только в VI веке церковники поняли, что это за инструмент, и он стал храмовым. Игра на органе – это своего рода математические размышления. Это всегда была музыка для интеллектуалов", – считает единственный в Крыму смотритель органов.Сейчас в центре органной музыки "Ливадия" воздух в трубы нагнетают с помощью электричества, а в безэлектрический век были специальные люди, которые нагнетали воздух в трубы мехами – калькантами."Это был тяжелый физический труд. И это были высокого класса специалисты, они работали наравне с органистом: от того, как они качают воздух, зависели и определенные кульминационные моменты музыкального произведения. Сейчас эти моменты, к сожалению, утеряны".Органы – это отражение технических достижений того или иного времени: чем выше уровень развития цивилизации, тем больше технических возможностей, тем сложнее становится управление инструментом.Услышать голоса ангеловАнтон – смотритель органа и самого органного зала: мы застали его снаружи здания на лесах – подправлял фасад. Он говорит, что на смотрителя органа учат разве что на тех фирмах, которые органы делают."А этот орган я сам строил, я знаю все его тонкие, очень специфические моменты. Для того, чтобы инструмент функционировал, важно все. С температурой, к сожалению, я не могу ничего сделать, потому что у нас нет таких огромных финансов, чтобы и зимой, и летом тут была одна и та же температура. Я могу в наших условиях поддерживать влажность, чем я и занимаюсь".Антон занимается этим и днем, и ночью, потому что из-за особенностей здания никакие специальные приборы не помогут: часть инструмента находится в отдельном помещении, и удержать два зала в одном балансе влажности очень сложно."Настройкой занимаемся тоже постоянно. Наш инструмент – в единственном экземпляре, он неповторимый, у него есть много нюансов для чистоты звучания, он чуток на изменения, и его сложно отрегулировать. Из-за высоких окон и резких южнобережных перемен погоды бывают большие перепады температуры и меняется строй инструмента: когда тепло в зале, он повышается, а зимой строй может на полтона тона уйти внизЛивадийский орган не играет никаких мелодий, кроме тех, которые предназначены для органа. У Антона и его семьи к этому философский подход: "Можно мелодии играть всякие. Можно и в храме разные неприличные слова говорить. А еще он рассказывает, что небольшой сквер вокруг органного зала задумывался его отцом как прообраз восточного райского сада, в котором органный зал – как музыкальная беседка со звучащими внутри голосами ангелов. Главное – хотя бы попытаться их услышать.

