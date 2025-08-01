Рейтинг@Mail.ru
Жители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Руки рабочего - РИА Новости, 1920
Проект о людях редких профессий "Штучная работа"
https://crimea.ria.ru/20250801/zhiteli-planety-okean-istoriya-o-cheloveke-delfinakh-i-lyubvi-1148050657.html
Жители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви
Жители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Жители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви
РИА Новости Крым продолжает цикл материалов о людях редких профессий. О своей необычной работе рассказывает тренер морских млекопитающих Светлана Яхно
2025-08-01T08:15
2025-08-01T09:11
крым
проект о людях редких профессий "штучная работа"
работа
дельфинарий
дельфины
карадагская научная станция имени вяземского
карадаг
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/12/1148049554_0:61:1164:716_1920x0_80_0_0_ddf83d23f122fc77a9fac85b74177465.jpg.webp
Она выходит к зрителям и поднимает руки в приветствии, ее партнеры по площадке – настоящие звезды, и сама она – артистка! Это видно по осанке, по горящим глазам, по манере держаться перед публикой. Представление начинается!Сама она говорит так: "Да нет, какая я артистка? Может быть, хотела стать ею когда-то в юности…". Еще хотела стать криминалистом. А потом все случилось совершенно иначе…РИА Новости Крым продолжает цикл материалов о людях редких профессий. О своей необычной работе и любви к жителям планеты Океан – тренер морских млекопитающих, лаборант Карадагской научной станции имени Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН – филиал Института биологии южных морей Светлана Яхно.Представление начинается!Зрительские ряды заполнены. Разноцветные мячи и обручи летят в воздух! Серебряные спины то и дело показываются из воды. Еще секунда, и, кажется, какая-то волшебная сила выталкивает этих прекрасных животных вверх – высоко, к самым сводам Большого зала Карадагского дельфинария. И если видеть это впервые, хочется смеяться и даже плакать – совершенно детский восторг!Тон всему представлению задает тренер: она подает своим артистам тайные сигналы, угощает их ставридкой, и вот – блестяще исполнен очередной элемент 35-минутной программы. Готовить ее художественную часть – тоже задача тренеров, которые немножко еще и режиссеры.– А как придумывают программу?– Это очень длинный творческий процесс. Мы делали ее совместно с коллегами, совершенствовали много лет, подбирали музыку, вписали познавательную часть и призовую викторину.Сейчас некоторые элементы периодически меняют. Многочасовые тренировки проходят ежедневно и каждый элемент уже хорошо знаком главным здешним звездам – дельфинам Яше и Яне.Жители планеты ОкеанЯна и Яша живут в 25-метровом бассейне дельфинария Карадагской научной станции уже много лет. Он прибыл из Керчи в 1989 году – тогда выловы дельфинов под научную программу еще были разрешены, она – из Ласпи, гораздо позже – в 1997-м. Сейчас два дельфина - не только слаженный актерский дуэт, но и парочка влюбленных.Все дело в том, что Яша – главная местная достопримечательность. Он импозантен и талантлив, чувствует себя супер-звездой, и на этом основании иногда позволяет себе отказываться от выступлений. Тогда программу открывает его трудолюбивая подруга.– Но потом он все равно включается, понимает, что он что-то делает не так и что с его стороны это не очень-то красиво. И тогда Яша старается сделать программу и еще что-нибудь дополнительно.– Дельфины бывают в плохом настроении?– Совершенно! Как и люди. Ты должен разобраться, чего они хотят. Все-таки это жители планеты Океан, а мы – жители планеты Земля. Но, конечно, за много лет мы научились друг друга считывать. Я смотрю по их глазам, подвижности, по тому, как они меня встречают: свистят, радуются… Это все равно не расскажешь. Я просто чувствую их готовность к общению.Тридцать восемь лет назад…– А как можно развеселить дельфина?– Нужно показать большууую рыбу. Вот этому они очень рады. Они отлично отличают маленькую от большой, и последняя им нравится гораздо больше.Рыба – главный мотиватор. В основном это черноморская ставрида, горбуша, хек, селедка и скумбрия. По 11 килограммов зимой, по девять – летом. Но даже это не сработает, если нет доверия. А значит, тренер морских млекопитающих – чуть-чуть еще и зоопсихолог.Все это пришло не сразу. Опыт тренерской работы Светланы Яхно – 38 лет!"У меня мама была биохимиком, тоже работала на Карадагской научной станции. Я пришла сюда в 1987 году. Сначала – просто уборщицей в дельфинарий. Тогда здесь было много северных морских котиков. Они содержались в старом бассейне. Тренеров не хватало. И ребята говорят: "Ты физически развита. Присматривай, как мы работаем, помогай". Дали мне одного маленького котика. Пока он нигде не был задействован, я учила его брать рыбку с рук", – вспоминает Светлана.Она будет внимательно следить за работой тренеров, понемногу обучаться. Потом впервые выйдет с мини-программой в малом зале. Так начнется ее путь в профессию - с котиков, о которых до сих пор вспоминает с особенным теплом. На дрессировщиков дельфинов нигде не учат. Нет такой официальной профессии. В трудовой книжке Светланы Яхно запись - "лаборант лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов".Песни дельфиновКогда-то Центр изучения и адаптации морских млекопитающих в Карадагском заповеднике создавали как совместный проект по подготовке боевых дельфинов – в чем СССР соревновался с США. В Казачьей бухте Севастополя усиленно тренировали этих животных, на Карадаге изучали их акустические возможности и способы ориентирования под водой. Сейчас эксперименты по акустике продолжаются. Их ведут зимой и в межсезонье, когда дельфинарий не работает на прием посетителей.– А какова ваша роль в этом процессе?– Нам ставят задачу: в какой точке должен находиться дельфин, как он должен реагировать на тот или иной предмет. Мы обучаем этому животных, а потом уже свою работу начинают научные сотрудники."Песни" дельфинов протяжные, напоминают мяуканье или скрип. Еще щелчки – эхолокация – так они ориентируются под водой и охотятся. Третья группа сигналов – свисты и "свисты-автографы". С помощью последних дельфин как бы говорит: "Привет, я – Яша". Оказывается, все эти звуки – лекарство, и уже много лет Светлана и ее морские артисты помогают людям с помощью дельфинотерапии.Творчество, любовь и силаКогда-то в детстве Светлана вместе с родителями жила на Карадагской биостанции: сотрудников расселяли в маленьких домиках на ее территории – беленых, живописных, какие бывают только на юге. Среди магнолий и можжевельников усадьбы Терентия Вяземского, в окружении сосен Станкевича и роскошных морских пейзажей, эта девочка почему-то мечтала совсем о нездешнем: стать экспертом-криминалистом. Пожалуй, она могла бы работать в полиции. В ней сразу чувствуется большая внутренняя сила и твердость характера."Вы правы, оказалось, это важно и в работе с морскими млекопитающими", – подтверждает догадку эта стройная, атлетически сложенная женщина.Физическая сила тоже нужна в ее профессии. Попробуй отработать два представления в день между тренировками, или, например, спуститься зимой в бассейн с четырехградусной морской водой. Но главное здесь – искренняя любовь, которая однажды заставила ее сменить мечту и до сих пор заставляет восхищаться прекрасными морскими существами.В ее квартире скопилась целая коллекция таких необычных картин. Светлана скучает по своим артистам, если долго их не видит. Она говорит так: "Надо болеть этим делом, чтобы постоянно всю жизнь заниматься дельфинами, любить их, находиться с ними рядом".- Вы счастливы?- Безусловно! Это любовь сродни материнской. Да, они мои дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20230625/delfin-na-beregu-pochemu-oni-vybrasyvayutsya-i-chto-delat-1129613825.html
https://crimea.ria.ru/20250724/zhivopisets-tysyacheletiy-kak-rabotaet-khudozhnik-mozaichist-1148180752.html
https://crimea.ria.ru/20250728/strashno-krasivo-kak-rabotayut-issledovateli-podzemnogo-mira-speleologi-1147863948.html
крым
карадаг
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/12/1148049554_65:0:1100:776_1920x0_80_0_0_3c6fe9c36fb5507f8a5ee97c9d6a849d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, работа, дельфинарий, дельфины , карадагская научная станция имени вяземского, карадаг, черное море
Жители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви

Человек редкой профессии – тренер морских млекопитающих Светлана Яхно

08:15 01.08.2025 (обновлено: 09:11 01.08.2025)
 
Дельфинарий
Дельфинарий
Читать в
ДзенTelegram
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
РИА Новости Крым продолжает цикл материалов о людях редких профессий. О своей необычной работе рассказывает тренер морских млекопитающих Светлана Яхно
Она выходит к зрителям и поднимает руки в приветствии, ее партнеры по площадке – настоящие звезды, и сама она – артистка! Это видно по осанке, по горящим глазам, по манере держаться перед публикой. Представление начинается!
Сама она говорит так: "Да нет, какая я артистка? Может быть, хотела стать ею когда-то в юности…". Еще хотела стать криминалистом. А потом все случилось совершенно иначе…
РИА Новости Крым продолжает цикл материалов о людях редких профессий. О своей необычной работе и любви к жителям планеты Океан – тренер морских млекопитающих, лаборант Карадагской научной станции имени Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН – филиал Института биологии южных морей Светлана Яхно.

Представление начинается!

Зрительские ряды заполнены. Разноцветные мячи и обручи летят в воздух! Серебряные спины то и дело показываются из воды. Еще секунда, и, кажется, какая-то волшебная сила выталкивает этих прекрасных животных вверх – высоко, к самым сводам Большого зала Карадагского дельфинария. И если видеть это впервые, хочется смеяться и даже плакать – совершенно детский восторг!
Тон всему представлению задает тренер: она подает своим артистам тайные сигналы, угощает их ставридкой, и вот – блестяще исполнен очередной элемент 35-минутной программы. Готовить ее художественную часть – тоже задача тренеров, которые немножко еще и режиссеры.
– А как придумывают программу?
– Это очень длинный творческий процесс. Мы делали ее совместно с коллегами, совершенствовали много лет, подбирали музыку, вписали познавательную часть и призовую викторину.
Сейчас некоторые элементы периодически меняют. Многочасовые тренировки проходят ежедневно и каждый элемент уже хорошо знаком главным здешним звездам – дельфинам Яше и Яне.
© РИА Новости Крым

Здание дельфинария Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского

Здание дельфинария Карадагской научной станции им Т.И. Вяземского на берегу заповедной бухты
1 из 8

Здание дельфинария Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского

© РИА Новости Крым

Светлана Яхно на тренировке

Дельфинарий
2 из 8

Светлана Яхно на тренировке

Яша и Яна - не только умные, но и ловкие

Дельфинарий
3 из 8

Яша и Яна - не только умные, но и ловкие

Дельфины тоже могут летать

Дельфинарий
4 из 8

Дельфины тоже могут летать

© Фото предоставлено Карадагской научной станцией им Т. Вяземского

Работа тренера дельфинов - дело мокрое.

Дельфинарий
5 из 8

Работа тренера дельфинов - дело мокрое.

© Фото предоставлено Карадагской научной станцией им Т. Вяземского
© Фото предоставлены Карадагкской станцией Т.И. Вяземскогкого.jpg

"Они для меня как дети", - говорит Светлана Яхно

Дельфинарий
6 из 8

"Они для меня как дети", - говорит Светлана Яхно

© Фото предоставлены Карадагкской станцией Т.И. Вяземскогкого.jpg
© РИА Новости Крым

Представления в дельфинарии проходят летом дважды в день в 11 и 15 часов

Представления проходят летом дважды в день в 11 и 15 часов
7 из 8

Представления в дельфинарии проходят летом дважды в день в 11 и 15 часов

© РИА Новости Крым

Эксперименты с дельфинами проводили на Карадагской биостанции в советское время, проводят и сейчас

Дельфинарий
8 из 8

Эксперименты с дельфинами проводили на Карадагской биостанции в советское время, проводят и сейчас

1 из 8

Здание дельфинария Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского

© РИА Новости Крым
2 из 8

Светлана Яхно на тренировке

3 из 8

Яша и Яна - не только умные, но и ловкие

4 из 8

Дельфины тоже могут летать

5 из 8

Работа тренера дельфинов - дело мокрое.

© Фото предоставлено Карадагской научной станцией им Т. Вяземского
6 из 8

"Они для меня как дети", - говорит Светлана Яхно

© Фото предоставлены Карадагкской станцией Т.И. Вяземскогкого.jpg
7 из 8

Представления в дельфинарии проходят летом дважды в день в 11 и 15 часов

© РИА Новости Крым
8 из 8

Эксперименты с дельфинами проводили на Карадагской биостанции в советское время, проводят и сейчас

Дельфин-белобочка, которого удалось спасти у берегов Керчи
25 июня 2023, 19:15Радио "Спутник в Крыму"
Дельфин на берегу: почему они выбрасываются и что делать

Жители планеты Океан

Яна и Яша живут в 25-метровом бассейне дельфинария Карадагской научной станции уже много лет. Он прибыл из Керчи в 1989 году – тогда выловы дельфинов под научную программу еще были разрешены, она – из Ласпи, гораздо позже – в 1997-м. Сейчас два дельфина - не только слаженный актерский дуэт, но и парочка влюбленных.
– Да, Яна и Яша – пара. Крепкая, нерушимая семья. Дельфины способны проявлять чувства, включая сложные ритуалы ухаживания. И, как любая женщина, Яна иногда "прикрывает" своего возлюбленного, – улыбается Светлана.
Все дело в том, что Яша – главная местная достопримечательность. Он импозантен и талантлив, чувствует себя супер-звездой, и на этом основании иногда позволяет себе отказываться от выступлений. Тогда программу открывает его трудолюбивая подруга.
– Но потом он все равно включается, понимает, что он что-то делает не так и что с его стороны это не очень-то красиво. И тогда Яша старается сделать программу и еще что-нибудь дополнительно.
– Дельфины бывают в плохом настроении?
– Совершенно! Как и люди. Ты должен разобраться, чего они хотят. Все-таки это жители планеты Океан, а мы – жители планеты Земля. Но, конечно, за много лет мы научились друг друга считывать. Я смотрю по их глазам, подвижности, по тому, как они меня встречают: свистят, радуются… Это все равно не расскажешь. Я просто чувствую их готовность к общению.

Тридцать восемь лет назад…

– А как можно развеселить дельфина?
– Нужно показать большууую рыбу. Вот этому они очень рады. Они отлично отличают маленькую от большой, и последняя им нравится гораздо больше.
Рыба – главный мотиватор. В основном это черноморская ставрида, горбуша, хек, селедка и скумбрия. По 11 килограммов зимой, по девять – летом. Но даже это не сработает, если нет доверия. А значит, тренер морских млекопитающих – чуть-чуть еще и зоопсихолог.
Все это пришло не сразу. Опыт тренерской работы Светланы Яхно – 38 лет!
"У меня мама была биохимиком, тоже работала на Карадагской научной станции. Я пришла сюда в 1987 году. Сначала – просто уборщицей в дельфинарий. Тогда здесь было много северных морских котиков. Они содержались в старом бассейне. Тренеров не хватало. И ребята говорят: "Ты физически развита. Присматривай, как мы работаем, помогай". Дали мне одного маленького котика. Пока он нигде не был задействован, я учила его брать рыбку с рук", – вспоминает Светлана.
Она будет внимательно следить за работой тренеров, понемногу обучаться. Потом впервые выйдет с мини-программой в малом зале. Так начнется ее путь в профессию - с котиков, о которых до сих пор вспоминает с особенным теплом.
На дрессировщиков дельфинов нигде не учат. Нет такой официальной профессии. В трудовой книжке Светланы Яхно запись - "лаборант лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов".
Работы мозаичистов можно встретить не только в храмах, но и на выставках современного искусства
24 июля, 19:45Проект о людях редких профессий "Штучная работа"
Самые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичистНа полуострове живут и работают крымчане редких профессий. О них - в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".

Песни дельфинов

Когда-то Центр изучения и адаптации морских млекопитающих в Карадагском заповеднике создавали как совместный проект по подготовке боевых дельфинов – в чем СССР соревновался с США. В Казачьей бухте Севастополя усиленно тренировали этих животных, на Карадаге изучали их акустические возможности и способы ориентирования под водой. Сейчас эксперименты по акустике продолжаются. Их ведут зимой и в межсезонье, когда дельфинарий не работает на прием посетителей.
– А какова ваша роль в этом процессе?
– Нам ставят задачу: в какой точке должен находиться дельфин, как он должен реагировать на тот или иной предмет. Мы обучаем этому животных, а потом уже свою работу начинают научные сотрудники.
"Песни" дельфинов протяжные, напоминают мяуканье или скрип. Еще щелчки – эхолокация – так они ориентируются под водой и охотятся. Третья группа сигналов – свисты и "свисты-автографы". С помощью последних дельфин как бы говорит: "Привет, я – Яша". Оказывается, все эти звуки – лекарство, и уже много лет Светлана и ее морские артисты помогают людям с помощью дельфинотерапии.
"Дельфинотерапия показана при нарушениях нервной системы. По нашим наблюдениям, это работает и дает результаты, и люди тоже это чувствуют. Люди слушают голоса дельфинов, лежа в воде, и эти звуки способствуют изменениям их состояния. Направления от врача не нужно, но есть и запреты – это онкология и эпилепсия".

Творчество, любовь и сила

Когда-то в детстве Светлана вместе с родителями жила на Карадагской биостанции: сотрудников расселяли в маленьких домиках на ее территории – беленых, живописных, какие бывают только на юге. Среди магнолий и можжевельников усадьбы Терентия Вяземского, в окружении сосен Станкевича и роскошных морских пейзажей, эта девочка почему-то мечтала совсем о нездешнем: стать экспертом-криминалистом. Пожалуй, она могла бы работать в полиции. В ней сразу чувствуется большая внутренняя сила и твердость характера.
"Вы правы, оказалось, это важно и в работе с морскими млекопитающими", – подтверждает догадку эта стройная, атлетически сложенная женщина.
Физическая сила тоже нужна в ее профессии. Попробуй отработать два представления в день между тренировками, или, например, спуститься зимой в бассейн с четырехградусной морской водой. Но главное здесь – искренняя любовь, которая однажды заставила ее сменить мечту и до сих пор заставляет восхищаться прекрасными морскими существами.
"Знаете, что восхищает меня больше всего? Дельфины рисуют. Они рисуют во время представлений – мы даем им краски и кисточки. Но что удивительно, каждый раз они рисуют разное: то получаются очертания дельфина, то Яша один раз нарисовал попугая. Они что-то видят, они передают какое-то свое послание. Надо просто присмотреться и увидеть его".
В ее квартире скопилась целая коллекция таких необычных картин. Светлана скучает по своим артистам, если долго их не видит. Она говорит так: "Надо болеть этим делом, чтобы постоянно всю жизнь заниматься дельфинами, любить их, находиться с ними рядом".
- Вы счастливы?
- Безусловно! Это любовь сродни материнской. Да, они мои дети.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Спуск под землю бывает длинной в несколько десятков метров
28 июля, 19:45Проект о людях редких профессий "Штучная работа"
Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологиЛюди, изучающие пещеры, – это спелеологи. О крымчанах редких профессий расскажем в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".
 
Проект о людях редких профессий "Штучная работа"КрымработаДельфинарийДельфиныКарадагская научная станция имени ВяземскогоКарадагЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Житель Севастополя задержан за госизмену
09:43В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение
09:16Ситуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения
08:54На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток
08:39Камчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоков
08:15Жители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви
07:46В Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину
07:21Над Черным морем сбили беспилотники
07:18Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
06:43Более 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала года
06:18Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
06:03Повышение пенсий и свобода от СМС-рассылок: что ждет россиян в августе
00:01Тропический воздух: погода в Крыму в первый день августа
00:00Какой сегодня праздник: 1 августа
23:44Над Черным морем сбит беспилотник
22:59Поручения Путина и признание Никарагуа Донбасса и Новороссии – главное
22:40Пожар в Инкермане полностью ликвидирован - МЧС
22:30Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр
21:55Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"
21:45"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций
Лента новостейМолния