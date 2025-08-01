https://crimea.ria.ru/20250801/zhiteli-planety-okean-istoriya-o-cheloveke-delfinakh-i-lyubvi-1148050657.html

Жители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви

Жители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Жители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви

РИА Новости Крым продолжает цикл материалов о людях редких профессий. О своей необычной работе рассказывает тренер морских млекопитающих Светлана Яхно

2025-08-01T08:15

2025-08-01T08:15

2025-08-01T09:11

крым

проект о людях редких профессий "штучная работа"

работа

дельфинарий

дельфины

карадагская научная станция имени вяземского

карадаг

черное море

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Она выходит к зрителям и поднимает руки в приветствии, ее партнеры по площадке – настоящие звезды, и сама она – артистка! Это видно по осанке, по горящим глазам, по манере держаться перед публикой. Представление начинается!Сама она говорит так: "Да нет, какая я артистка? Может быть, хотела стать ею когда-то в юности…". Еще хотела стать криминалистом. А потом все случилось совершенно иначе…РИА Новости Крым продолжает цикл материалов о людях редких профессий. О своей необычной работе и любви к жителям планеты Океан – тренер морских млекопитающих, лаборант Карадагской научной станции имени Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН – филиал Института биологии южных морей Светлана Яхно.Представление начинается!Зрительские ряды заполнены. Разноцветные мячи и обручи летят в воздух! Серебряные спины то и дело показываются из воды. Еще секунда, и, кажется, какая-то волшебная сила выталкивает этих прекрасных животных вверх – высоко, к самым сводам Большого зала Карадагского дельфинария. И если видеть это впервые, хочется смеяться и даже плакать – совершенно детский восторг!Тон всему представлению задает тренер: она подает своим артистам тайные сигналы, угощает их ставридкой, и вот – блестяще исполнен очередной элемент 35-минутной программы. Готовить ее художественную часть – тоже задача тренеров, которые немножко еще и режиссеры.– А как придумывают программу?– Это очень длинный творческий процесс. Мы делали ее совместно с коллегами, совершенствовали много лет, подбирали музыку, вписали познавательную часть и призовую викторину.Сейчас некоторые элементы периодически меняют. Многочасовые тренировки проходят ежедневно и каждый элемент уже хорошо знаком главным здешним звездам – дельфинам Яше и Яне.Жители планеты ОкеанЯна и Яша живут в 25-метровом бассейне дельфинария Карадагской научной станции уже много лет. Он прибыл из Керчи в 1989 году – тогда выловы дельфинов под научную программу еще были разрешены, она – из Ласпи, гораздо позже – в 1997-м. Сейчас два дельфина - не только слаженный актерский дуэт, но и парочка влюбленных.Все дело в том, что Яша – главная местная достопримечательность. Он импозантен и талантлив, чувствует себя супер-звездой, и на этом основании иногда позволяет себе отказываться от выступлений. Тогда программу открывает его трудолюбивая подруга.– Но потом он все равно включается, понимает, что он что-то делает не так и что с его стороны это не очень-то красиво. И тогда Яша старается сделать программу и еще что-нибудь дополнительно.– Дельфины бывают в плохом настроении?– Совершенно! Как и люди. Ты должен разобраться, чего они хотят. Все-таки это жители планеты Океан, а мы – жители планеты Земля. Но, конечно, за много лет мы научились друг друга считывать. Я смотрю по их глазам, подвижности, по тому, как они меня встречают: свистят, радуются… Это все равно не расскажешь. Я просто чувствую их готовность к общению.Тридцать восемь лет назад…– А как можно развеселить дельфина?– Нужно показать большууую рыбу. Вот этому они очень рады. Они отлично отличают маленькую от большой, и последняя им нравится гораздо больше.Рыба – главный мотиватор. В основном это черноморская ставрида, горбуша, хек, селедка и скумбрия. По 11 килограммов зимой, по девять – летом. Но даже это не сработает, если нет доверия. А значит, тренер морских млекопитающих – чуть-чуть еще и зоопсихолог.Все это пришло не сразу. Опыт тренерской работы Светланы Яхно – 38 лет!"У меня мама была биохимиком, тоже работала на Карадагской научной станции. Я пришла сюда в 1987 году. Сначала – просто уборщицей в дельфинарий. Тогда здесь было много северных морских котиков. Они содержались в старом бассейне. Тренеров не хватало. И ребята говорят: "Ты физически развита. Присматривай, как мы работаем, помогай". Дали мне одного маленького котика. Пока он нигде не был задействован, я учила его брать рыбку с рук", – вспоминает Светлана.Она будет внимательно следить за работой тренеров, понемногу обучаться. Потом впервые выйдет с мини-программой в малом зале. Так начнется ее путь в профессию - с котиков, о которых до сих пор вспоминает с особенным теплом. На дрессировщиков дельфинов нигде не учат. Нет такой официальной профессии. В трудовой книжке Светланы Яхно запись - "лаборант лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов".Песни дельфиновКогда-то Центр изучения и адаптации морских млекопитающих в Карадагском заповеднике создавали как совместный проект по подготовке боевых дельфинов – в чем СССР соревновался с США. В Казачьей бухте Севастополя усиленно тренировали этих животных, на Карадаге изучали их акустические возможности и способы ориентирования под водой. Сейчас эксперименты по акустике продолжаются. Их ведут зимой и в межсезонье, когда дельфинарий не работает на прием посетителей.– А какова ваша роль в этом процессе?– Нам ставят задачу: в какой точке должен находиться дельфин, как он должен реагировать на тот или иной предмет. Мы обучаем этому животных, а потом уже свою работу начинают научные сотрудники."Песни" дельфинов протяжные, напоминают мяуканье или скрип. Еще щелчки – эхолокация – так они ориентируются под водой и охотятся. Третья группа сигналов – свисты и "свисты-автографы". С помощью последних дельфин как бы говорит: "Привет, я – Яша". Оказывается, все эти звуки – лекарство, и уже много лет Светлана и ее морские артисты помогают людям с помощью дельфинотерапии.Творчество, любовь и силаКогда-то в детстве Светлана вместе с родителями жила на Карадагской биостанции: сотрудников расселяли в маленьких домиках на ее территории – беленых, живописных, какие бывают только на юге. Среди магнолий и можжевельников усадьбы Терентия Вяземского, в окружении сосен Станкевича и роскошных морских пейзажей, эта девочка почему-то мечтала совсем о нездешнем: стать экспертом-криминалистом. Пожалуй, она могла бы работать в полиции. В ней сразу чувствуется большая внутренняя сила и твердость характера."Вы правы, оказалось, это важно и в работе с морскими млекопитающими", – подтверждает догадку эта стройная, атлетически сложенная женщина.Физическая сила тоже нужна в ее профессии. Попробуй отработать два представления в день между тренировками, или, например, спуститься зимой в бассейн с четырехградусной морской водой. Но главное здесь – искренняя любовь, которая однажды заставила ее сменить мечту и до сих пор заставляет восхищаться прекрасными морскими существами.В ее квартире скопилась целая коллекция таких необычных картин. Светлана скучает по своим артистам, если долго их не видит. Она говорит так: "Надо болеть этим делом, чтобы постоянно всю жизнь заниматься дельфинами, любить их, находиться с ними рядом".- Вы счастливы?- Безусловно! Это любовь сродни материнской. Да, они мои дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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