https://crimea.ria.ru/20250906/krokodily-i-slony-krymskiy-veterinar-lezhit-ekzoticheskikh-zhivotnykh-1148733808.html

Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лежит экзотических животных

Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лежит экзотических животных - РИА Новости Крым, 06.09.2025

Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лежит экзотических животных

Котенку несколько недель, хозяева кормят его из пипетки, ведь мать малыша бросила. Котик такой крошечный, что кажется совсем хрупким в сильных мужских руках. Но РИА Новости Крым, 06.09.2025

2025-09-06T20:28

2025-09-06T20:28

2025-09-06T19:01

крым

проект о людях редких профессий "штучная работа"

ветеринария

работа

олег зубков

парк львов "тайган"

животные

животноводство в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148740530_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_f309b75208fad2d35a90b4df5f393294.jpg

Котенку несколько недель, хозяева кормят его из пипетки, ведь мать малыша бросила. Котик такой крошечный, что кажется совсем хрупким в сильных мужских руках. Но руки берут пищащий комок, бережно переворачивают на спинку, нежно гладят по животику. Такие пациенты для ветеринара Василия Пискового – не редкость. Впрочем, не редкость для него и другие котики, в сотни раз тяжелее – львы. И другие – чешуйчатые, пресмыкающиеся, летающие и плавающие. Потому что он не просто доктор для животных, но в том числе доктор для животных экзотических.РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – рассказываем в спецпроекте "Штучная работа".– Знаю, что Вы из многодетной семьи. Вы в семье единственный ветеринар?– Единственный. У меня отец агроном, как и я учился в Крымском аграрном университете (сейчас Агротехнологическая академия Крымского федерального университета – прим. ред.). Но агрономов в Крыму много, а ветеринаров, когда я поступал, было мало. И плюс я с детства занимался с животными, ухаживал за ними, у нас было большое хозяйство. Но в вузе учат в основном как лечить сельскохозяйственных животных, мы в университете только вскользь изучали проблемы мелких домашних животных. Узконаправленную специализацию по мелким животным мы получаем, уже работая в клиниках, самостоятельно.– То есть Вы сами специально доучивались в практике, набирались опыта и получали необходимые для работы сертификаты?– Да, после университета, работая, мы, ветеринары, снова начинаем параллельно учиться. Я ездил на конференции, повышал квалификацию, смотрел вебинары, слушал других коллег, изучал специализированную литературу. Наша клиника, например, одна из первых начинала работать с грызунами и вообще с экзотическими животными.– Какие самые экзотические пациенты у Вас были?– Змеи, всякие крокодилы, медведи, обезьяны, ну и шиншиллы, например. Хотя это сейчас давно уже не экзотика. Я и слонов лечил, и кого только не приходилось лечить. И делаю это с удовольствием.– Ну и львы.– И львы (улыбается).– Но львы, наверное, они как коты, их не сложно лечить?– Не похожи совершенно. Может быть, разве что в плане общих вакцинаций, а вот заболевания, подход к ним – тут все по-другому.– Как так получилось, что Вы стали работать фактически главным ветврачом Парка львов?– Я с Олегом Алексеевичем Зубковым познакомился через одного общего знакомого, который лечил у меня собаку. Он и порекомендовал меня как хорошего специалиста. Познакомившись с Олегом Зубковым, я понял, что у человека уникальная и огромная коллекция животных, в том числе и экзотических, которые нуждаются в профессиональном ветеринарном уходе, что это для меня будет колоссальный опыт. Поэтому я с удовольствием согласился сотрудничать. Сам Олег Алексеевич очень требовательный к себе и, конечно же, требовательный к другим, поэтому рядом с ним работают только смелые и профессиональные люди. Многие клиники Крыма и даже Краснодара отказались работать с ним, а я не побоялся и не жалею.– Если к Вам приведут животное, с которым Вы не имели раньше дела?– Я могу "снять" симптоматику, позвонить коллегам, объяснить, что с животным, коллеги помогут.– То есть среди ветеринаров конкуренции нет? Вы все друг другу помогаете?– Конкуренция всегда есть. Но она уже больше мотивирующая, на повышение качества и уровня самих специалистов клиник. Клиентов всем хватает. В наше время все ветеринарные клиники работают сообща. У нас, например, не в каждой клинике есть те или иные узкие специалисты, и мы при необходимости отправляем пациентов в другую клинику. И ко мне коллеги направляют из других клиник, это нормальная практика, так как главное - это здоровье пациента.– Насколько сейчас ветеринария развита как практическая наука? У меня как у неспециалиста есть ощущение, что она движется семимильными шагами.– Если бы не ужесточалось налогообложение для ветеринарной отрасли, не вводились бы ограничения на поставку препаратов, то ветеринария развивалась бы еще лучше. Введенные ограничения на использование тех или иных препаратов ударили по здоровью не только питомцев, но и по здоровью населения в целом. Случаев бешенства немало, и корпорациям сложно справиться с необходимым количеством выработки вакцины. Платных же вакцин на рынке недостаточно, ведь люди делают своим питомцам в основном прививки платными вакцинами. По некоторым позициям есть дефицит, препараты дорожают, люди видят дикую цену и некоторые перестают давать их своим животным. То есть есть ряд проблемных вопросов, которые отражаются и на питомцах, и на их хозяевах.– То есть ветеринарный врач лечит не только животных, но и все человечество?– Конечно! Как сказал известный ученый Иван Петрович Павлов, "врач лечит человека, а ветеринар – человечество", он подчеркивал важную роль ветеринарии в охране здоровья человека через заботу о животных и контроль качества продуктов животноводства. Мы, ветеринары, обеспечиваем эпизоотическое благополучие населения, поэтому, считаю, государство должно к нам относиться так же лояльно, как и к медицинским сотрудникам. Общая эпидемиологическая обстановка в мире складывается за счет не только здоровья сельскохозяйственных животных, но и домашних питомцев.– Как в целом Вы оцениваете уровень крымской ветеринарии?– Крым в ветеринарии – лидер по России, не считая Москву и Питер. Я думаю, это связано с тем, что уровень нашего университета по нашей профессии очень высок: у нас заочно на ветеринара учиться нельзя, заочное ветеринарное образование – это профанация. И у нас большая практика – есть животные при кафедрах, есть при университете большая ферма.– Иногда, знаю, когда люди не могут найти того или иного узкого специалиста для животных, приходится обращаться за онлайн-консультациями. Так несколько лет назад, например, моя приятельница с дистанционным ветеринаром самостоятельно клеила треснувший панцирь черепахе...– Ко мне каждый день обращаются за онлайн-консультациями люди изо всех регионов страны, даже из-за границы, очень часто из Европы, потому что в Европе уровень ветеринарии очень низкий. Многие жалуются, что у тамошних ветеринаров к животным нет такого подхода, как в России.– Если уровень наших врачей высок, то нет ли оттока специалистов за границу?– Раньше было, а сейчас все хотят работать здесь, в частных клиниках – они развиваются, и находятся на хорошем уровне, и у врачей, таким образом, тоже есть возможность развиваться.– Может быть, чтобы исправить сложную ситуацию в ветеринарии, стоит обратиться к законодателям через всероссийское ветеринарное сообщество?– Такое сообщество есть, и оно, в принципе, хорошо работает. Мы отбили право ветеринарных клиник находиться в помещениях на первых этажах жилых зданий. Потому что хотели ввести норму, чтобы ветеринарные клиники имели отдельно стоящие здания. Ну и где мы можем поставить отдельно стоящие здания? И сколько будут стоить наши услуги, если нам придется "отбить" такую стройку?– Существует ли в Крыму скорая ветеринарная помощь?– Только в виде вызовов из частных клиник врача на дом. Практически в каждой частной клинике есть такая услуга. Врачи, если нужно, приедут на машине и госпитализируют животное. В круглосуточных клиниках это может происходить круглосуточно. Но я слышал, что хотят сделать скорую ветеринарную помощь на государственном уровне. Кстати, хочу сказать, что в государственных ветеринарных клиниках у нас сейчас много хороших специалистов. Там и финансирование сейчас хорошее – есть и рентген-аппараты, и УЗИ, есть и территория, на которой можно создавать круглосуточные стационары. Но зарплата ветврачей оставляет желать лучшего. Если поднимут там зарплаты, то государственные клиники будут впереди планеты всей.– Лечить животных дороже, чем людей?– Если сравнивать частные клиники у людей и у животных, то, в принципе, у людей пятикратно дороже. У нас в стране бесплатной ветеринарии нет, может быть бесплатной только вакцинация. Это потому, что у нас для людей работает ОМС, а для животных такой системы нет. В ветеринарии все это за счет пациентов, то есть, хозяев пациентов (улыбается).– Если мы говорим о пациентах, то не можем упомянуть и хозяев. Если пациентов, как мы выяснили, вы любите даже кусачих, то каких хозяев Вы не любите?– Не люблю тех, кто сразу все знает: "Так, доктор, мне надо то-то, то-то. Здесь то-то, это пятое, это десятое. Тут не трогайте. Это вы делаете неправильно". С такими людьми сложно работать, но мы пытаемся объяснить, донести, потому что нужно в первую очередь помочь питомцу. Если человек нас не слышит, не понимает, то мы, увы, ничего поделать не можем – не будем же мы силой забирать и лечить животное.– У Вас есть ученики?– Постоянно беру новых сотрудников, студентов университета, выпускников. Учу их, ко всему допускаю. Кстати, так делают не во всех клиниках, но я же не только сам учу, но и заставляю дополнительно обучаться, чтобы молодые набирались опыта. Я знаю, чего добиваюсь – я сам прошел этот путь. Я уверен: даже если они не останутся со мной работать, в любом случае нужно повышать уровень и квалификацию врачей в Крыму в целом.– Какие у Вас любимые животные?– Я всех люблю – и крупных, и мелких, и экзотических животных. Любые животные милы и прекрасны, даже если они кусаются. Они все как дети, их невозможно не любить. Так как я родом из села, особенно люблю обычных дворовых котов и собак.– Правда ли, что у дворовых котов и собак иммунитет гораздо выше, а болячек гораздо меньше, чем у суперпородистых?– Конечно, потому что у вторых больше генетически предрасположенных заболеваний, аллергий, они больше склонны к хроническим заболеваниям – они искусственно выведены. Но к ним просто нужен более строгий подход, диеты. Я Вам скажу, что сейчас и обычные дворовые псы могут болеть такими болячками, что у какой-нибудь породистой собачки их и не найдешь.– Кого в качестве домашних питомцев Вы категорически не рекомендуете заводить?– Определенно это, во-первых, все виды обезьян. Сейчас пошла мода на игрунок, и я против этого, потому что спрос рождает предложение, это неправильно. Также сейчас пошла дурная мода на разведение дома львов и тигров: зайдите в любые социальные сети, в каждом дворе на Кавказе сейчас модно держать львенка. И енотов тоже не надо заводить: они часто убегают из дома, начинают обживать мусорки. В Америке уже эпидемия енотов, я выступаю за полный запрет их разведения.– А у Вас у самого нет каких-то экзотов дома?– У меня у родителей в доме простые дворовые кошечки и собачки. Дома в Симферополе животных никаких у меня нет: животное дома – это ответственность, они требуют внимания. А я много времени провожу на работе.– Вы бы хотели, чтобы Ваши дети стали ветеринарными врачами?– Да. Очень благородная профессия, хотя и очень сложная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Химия дуба: как в Крыму работает единственная в РФ бондарня-лабораторияЛегенды мира взглядом иллюстратора из Крыма: художник Даша СубботинаЖители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, ветеринария, работа, олег зубков, парк львов "тайган", животные, животноводство в крыму