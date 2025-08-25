https://crimea.ria.ru/20250825/legendy-mira-vzglyadom-illyustratora-iz-kryma-khudozhnik-dasha-subbotina-1148681862.html

Легенды мира взглядом иллюстратора из Крыма: художник Даша Субботина

Легенды мира взглядом иллюстратора из Крыма: художник Даша Субботина - РИА Новости Крым, 25.08.2025

Легенды мира взглядом иллюстратора из Крыма: художник Даша Субботина

Все мы в детстве любили книжки с картинками. Они в том числе прививали нам любовь к книге, развивали фантазию, воспитывали чувство прекрасного. Иллюстрация –...

Все мы в детстве любили книжки с картинками. Они в том числе прививали нам любовь к книге, развивали фантазию, воспитывали чувство прекрасного. Иллюстрация – отдельный жанр художественного творчества и большой труд. Чтобы нарисовать изящных китайских драконов, русских красавиц, волшебных персонажей сказок, нужно не только обладать фантазией, но и многое знать из истории, культуры и этнографии. Очередной рассказ о своем деле в рамках проекта "Штучная работа" от создателя миров, художника-иллюстратора Дарьи Субботиной.Я закончила сначала художественную школу, потом училище им. Самокиша в Симферополе, потом Ялтинскую педагогическую академию Крымского Федерального университета, магистратуру по специальности "декоративно-прикладное искусство и народные промыслы".Родом из детстваЧтобы стать художником-иллюстратором, в первую очередь надо любить книгу. Я любила книжку с детства как жанр, как вид, как искусство. Это был отдельный мир моего детского эскапизма - листать книги, смотреть интересные иллюстрации, читать, проникать во все истории. Помню, тогда как раз началась эпоха Гарри Поттера, и все - дальше все как в тумане.Когда я была ребенком, меня поразил иллюстратор Владислав Ярко. У него тогда вышла "Снежная королева", после этого он иллюстрировал Пабло Коэльо. Я была потрясена, как это выглядит. Также у меня были книжки и открытки с иллюстрациями Билибина – это прямо классическая классика. Две любимых детских книжки – сказки Шарля Перро и братьев Гримм. Они нравились мне все целиком, не было разрыва между историей, которая мне нравится, и рисунками. Нравилась сказка с иллюстрациями Билибина "Крошечка-Хаврошечка". Там и драма, и мистика, и легкая наша любимая русская хтонь, и детектив, и хэппи-энд.Путь художников очень похож на путь медиков: сначала общее лечебное дело, потом специализация. Сначала в художественном училище у всех общие предметы, а потом идет специализация – деление на живопись и графику, в зависимости от того, у кого к чему больше склонностей и желаний. А это, кстати, должно совпасть.Многие ребята, особенно те, кто имеет классное академическое образование, болеют тем, что у них насмотренность затмевает собственный стиль. Сейчас технические возможности насмотренности ничем не ограничены, бывает очень трудно остановиться на чем-то одном, потому что вроде бы все любишь, все умеешь. Стиль иллюстратора складывается как почерк или манера танца у танцовщика. Кому-то везет, и он еще в студенчестве приноравливается к тому, как делать, чтобы это было по-своему. Но это должно происходить естественно. Я, например, упорно не ухожу полностью в digital, потому что мне очень приятно работать с акварелью, с акварельной бумагой, кистями.Художественный язык сказкиИллюстрирую уже лет семь. И все время нахожусь в сказке, для нее мой художественный язык больше подходит. Если кто-то привык рисовать какую-то детскую милоту с котиками, вряд ли он будет одинаково успешно иллюстрировать батальную сцену. Безусловно, многие молодые авторы пытаются взять как можно больше заказов, попробовать себя в разных жанрах, но обычно у каждого художника есть свой почерк, своя ниша. Я люблю сказку, миф.Даже если твой редактор для тебя сильно постарался, подобрал референсы, подобрал литературу "на почитать", в любом случае нужно самостоятельно найти и изучить большое количество материала, чтобы иллюстрация смотрелось убедительно. Недавно я работала над сказкой про то, как нерпы попали на Байкал. В ней были персонифицированы образы разных рек народов, которые проживают в Сибири. Эти реки были представлены в виде персонажей эпосов и легенд, и каждый из них ассоциативно относился к определенной народности. Куча тонкостей по костюму, фольклору, внешнему виду. Вот и за это тоже я очень люблю книгу - нельзя полностью погрузиться в свой внутренний мир и в нем вариться, как делает абсолютно независимый художник, выражающий исключительно себя. Так или иначе приходится соприкасаться с большим количеством интересных вещей, которые вряд ли ты бы читал когда-то сам.Я очень долго работала с пекинским издательским домом, с редакторами общались по-английски. Я работала с издательствами "Экспо", АСТ, с несколькими белорусскими и турецкими издательствами. Площадок, где издательства находят художников, а художники издательства – достаточно много. Есть специальные сайты, соединяющие российских иллюстраторов и издательства, есть международные.В стороне от текстаОчень сильно побиться пришлось над китайской энциклопедией сельскохозяйственных растений. Была задумана книга, включающая очень много информации. Там на одном развороте множество иллюстраций и маленьких текстов, каждый отдельный разворот посвящался отдельному растению - как оно появилось в Китае, где оно используется, какая мифология с ним связана. На каждую иллюстрацию нужно было потратить сил, как если бы я его потратил на штук 15 отдельных иллюстраций к какому-нибудь художественному произведению. И еще для Китая была очень трудоемкая книга по Метрополитен-музею. Редакторы не хотели публиковать репродукции, а задумали, чтобы и скульптура, и египетский зал, и зал импрессионистов были нарисованы и стилизованы в моей манере.Для того, чтобы работать удаленно, иллюстратору не нужно дома иметь какое-то запредельное техническое оснащение, достаточно сканера, который выдает 400 ДПФ, этого разрешения вполне этого хватает для печати в книге. Некоторые издательства запрашивают оригиналы, чтобы допечатная группа сканировала их самостоятельно. У меня есть несколько травмирующих опытов, когда отсканировали так, чтобы было ярче. Я смотрела на эти экземпляры и у меня катились слезы: видела, что это брак, а им казалось, что это хорошо.Книжная иллюстрация должна быть в стороне от текста - как красивый комментарий художника к тексту. Она должна немножко расширять книгу, давать читающему пространство для фантазии. Когда рисунки буквально следуют тексту, это скучно. Хорошо, когда художник создает общую атмосферу книги, чтобы потом вспоминая произведение, вспоминать настроение книги. Так же, как когда смотришь хорошую театральную постановку или хороший фильм – в памяти всплывают не отдельно каждый кадр, а общая атмосфера.Замахнуться на ЖелязныНедавно у меня появилось отдельное ответвление творчества – я стала заниматься метафорическими картами. Не совсем понимаю, как это работает, но пусть этой стороной вопроса занимаются отдельно обученные психологи и методологи. Мне очень интересно в этом работать, потому что это похоже на мои независимые графические листы, которые я делаю ассоциативно. Карты – это возможность сделать много полностью авторских работ.С метафорическими колодами бывает так, что мне очень нравится какая-то идея или какой-то автор, который их создает. А когда я беру им созданную колоду в руки, то понимаю, что я бы все сделала совсем по-другому. Не то, что мне не нравится эта манера, или я видела персонажей иначе, просто сделано плохо. А мне бы хотелось воплотить задумку хорошо. Бывают и книги, которые отлично исполнены, но их персонажей в своей голове я вижу совершенно по-другому.Крым как стык цивилизацийУ нас в Крыму, мне кажется, перепроизводство художников как таковых. На маленьком полуострове много вузов, которые выпускают художников. Мы к разным учебным заведениям можем по-разному относиться, но так или иначе в дипломах их выпускников написано, что они художники. Сейчас их выпускники главным образом уходят в дизайн, потому что это проще: многие из тех, кто заканчивал специализацию по театральной живописи, по истории костюма работают дизайнерами в интерьерных салонах или дизайнерами по текстилю, по подбору всяких штор, потому что этот труд дает стабильную ежемесячную зарплату.Кроме иллюстрации я занимаюсь еще и преподаванием, работаю в колледже – так сказать, выращиваю себе конкуренцию. Мне хотелось бы однажды, возможно, заниматься только книгой. Хотелось бы выбирать проекты, которые мне по-настоящему нравятся, хотелось бы иметь возможность сделать больше авторских проектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

