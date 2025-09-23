https://crimea.ria.ru/20250923/oslovospitateli-fermery-v-krymu-bolee-20-let-osvaivayut-redkuyu-professiyu-1149203550.html

Ословоспитатели: фермеры в Крыму более 20 лет осваивают редкую профессию

проект о людях редких профессий "штучная работа"

Первые 20 осликов у фермеров Помогаловых в Бахчисарайском районе Крыма появились более 20 лет назад. И вот уже более двух десятков лет Ксения Помогалова и ее муж – инструкторы по вождению ослов. А еще ослофермеры, ослокормильцы и ословоспитатели. Но на все эти виды деятельности у них документов об обучении нет, потому что всему учились сами. Корреспонденту РИА Новости Крым Оксана Помогалова рассказала, как получилось открыть ферму и стать человеком редкой профессии.Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий – таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь, настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".– Мы сначала хотели завести верблюдов, но неделю с верблюдами пожили и поняли, что это не наше: они большие, сложные, характерные. А потом мы приехали в Бахчисарайский район, и у одного дедушки здесь был ослик. И вот мы придумали себе такой бизнес – прокат осликов, такое мы видели на Кипре, – рассказывает Оксана. – Мы купили осликов 1 апреля, в День смеха. Пошутили, так сказать. Из 20 купленных в Молдавии ослов людей катали только восемь: кто-то с характером, кто-то не совсем здоров... Мы же тогда про ослов почти ничегошеньки не знали. Это сейчас мы уже можем сами книги про них писать – про их привычки и болезни, про кормление и особенности взаимодействия человека и осла, – вспоминает фермер.Ослик – историческое животное. И с Крымом тесно связанное. На Чуфут-Кале видели в скале следы за много веков колесами бричек протерты? Это ослики повозки везли. И в Крымскую войну тоже широко ослов применяли в качестве тягловых животных. Использовали их и как того, кто отлично может в горах сам проложить себе путь. Раньше в Бахчисарайском районе чуть ли не в каждом дворе был осел.– Когда мы строили ферму, то сами ослики, можно сказать, ее себе строили, бревна возили, стройматериалы… А еще была такая тележка, муж с косой ездил в лес, им на зиму траву косил, и они сами себя обеспечивали пропитанием. Это сейчас у нас уже 150 гектаров своей земли, собственные сенокосы. Мы строили ферму и жили вот тут прямо в сарайчике, это потом уже квартиру купили в Севастополе, – рассказывает Оксана. У каждого ослика своя уникальная внешность. Она отражена в их паспортах, где ветврач ставит отметки о сделанных прививках. Характер у ослов тоже индивидуальный – есть те, которые катают только деток, есть которые только просто стоят и ничего делать не хотят.На ферме живут две породы ослов – сомалийские и нубийские. Сомалийские серые и с не очень густой шерстью, а у нубийских шерсть густая.– Первую свою попытку сесть на осла я помню хорошо. Я с него сразу упала. Для того, чтобы ездить на осле, его надо понимать. Есть такая расхожая фраза – "упрям как осел". Но он упрям только в двух случаях: когда на нем перегруз или когда чувствует какую-то опасность впереди. Например, если встанет на горячий асфальт, который уже немного плывет под ногами, то он может не понять, по какой такой поверхности он идет, и встать столбом. Вот и мы так шли: я на осле верхом, муж ведет группу. А как раз была осень, мы пошли по пахоте, земля мягкая, вот меня осел и сбросил. На этом осле меня и везли в больницу проверять на предмет травм, – вспоминает фермер.– Мы катаем в седле. Без седла – это иппотерапия, у нас и такое есть – с больными детками приезжают лечиться. Так вот, мы и права на управление ослами даем. Но под характер ослика надо подстроиться. Хотя он животное деликатное – если чувствует, что человек опасается, никогда сразу быстро не пойдет. И руками размахивать наезднику не надо, орать громко – ишачки пугливые. Хотя у нас есть ослики, которые прекрасно снимаются в кино в военных сценах и не боятся ни взрывов, ни выстрелов. Наши ослы снимались в лентах "Девятая рота", "Молодой волкодав", "Диверсант" – все и не припомню, – рассказывает Оксана.Специальные слова у ослов такие же, как и у лошадей – "тпру" и "ну", и управление вообще похоже. К ним так же, как и к лошади, нельзя подходить сзади. Они кусаются, если их неправильно угощать, не с ладошки – это не специально. Но бывают и норовистые, вот они могут укусить, если идти мимо и не обращать на них внимания.Стать водителем ослов и получить "удостоверение на управление ослом" просто: надо лишь приехать на ферму и прокатиться верхом на осле. С каждым последующим катанием "права" выдаются на более высшую категорию. Фермеры думают сделать и право на управление грузовым ослом.– У меня были и есть ослы-любимчики. Первым был Марат, его уже нет с нами. Меня раздражает, когда слово "осел" и "ишак" используют как ругательства, – возмущается Оксана.Ослы – животные стадные: любят, чтобы были рядом козы, овцы. А вот с собаками не очень ладят. На ферме даже объявление есть, чтобы с собаками на территорию не приходили или держали их на руках. "Осел же может эту собачку треснуть по голове копытом и все. И кто тогда виноват?" – задается вопросом собеседница.– Ослики живут по 50-60 лет, смотря как их эксплуатировать, конечно. Когда мы ослов покупали, нам сказали, что 10-15 лет – это их срок. А это, оказывается, период самого расцвета. До трех лет ослы вообще считаются малышами. Мы в прокат только после трех лет ставим ослика, потому что до этого срока у них формируется позвоночник, – объясняет фермер.И рассказывает, что осел не будет есть что-то, если ему это не полезно – может взять, но выплюнет. И поэтому с ослами в плане питания проще – они и колбасу будут есть, и ничего с ними не случится. Отравить осла фактически невозможно. Единственное, что может быть опасно – когда они съедают что-то в пленке или переедят. На ферме сейчас запретили кормить животных – потому что бывают самые шустрые ослики, которые всех отталкивают и едят целый день, а потом им нехорошо именно от переедания.Ослов подковывают, чтобы они на камнях копыта не стирали – в лесу, в горах можно найти очень много ослиных подков. А на ферме осликов не подковывают: они в основном ходят по мягкой земле, по траве, копыта не стираются, им их даже приходится подрезать.Беременными ослицы ходят 12-13 месяцев: 12 месяцев вынашивают самцов и 13 – самочек. Когда ослики рождаются, это называется ожеребиться.– Мой муж роды принимает, к ветеринару обращаемся, если бывает сложный случай. Да и муж не часто задействован: ослицы обычно сами со всем прекрасно справляются. Осленок сразу становится на ножки, а в дикой природе он уже через несколько минут в случае опасности готов бежать за матерью, – говорит фермер.Оксана рассказывает, что на ферме раньше было 40 ослиц, с одной выдаивали пол-литра молока, сдавали его для косметологии – молоко забирали в Питер, в Москву.– У нас в районе на праздник Входа Господня в Иерусалим отец Варнава, настоятель одного из монастырей, берет ослика и идет с ним в крестный ход. На спине у осла крепят икону Спасителя. И еще как-то делали крестный ход с осликами в соседнее село Красный Мак. Это было колоритно: с иконами, ослики нарядные, пели всю дорогу. Детям было очень интересно, – рассказывает фермер о необычном использовании ослов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Читайте также на РИА Новости Крым: Самые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичистХимия дуба: как в Крыму работает единственная в РФ бондарня-лабораторияСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи

2025

