Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыты в целях безопасности - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/aeroporty-krasnodara-i-gelendzhika-zakryty-v-tselyakh-bezopasnosti-1150393953.html
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыты в целях безопасности
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыты в целях безопасности - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыты в целях безопасности
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T06:20
2025-10-24T06:21
аэропорт
краснодар
геленджик
росавиация
новости
безопасность
калуга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/01/1119005779_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_b946d0067964c51a1106e3132d5a745e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 окт - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги. Об этом сообщили в Росавиации.Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Уточнялось, что аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час.9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодар
геленджик
калуга
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/01/1119005779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a8e236b4d715eb864512adf079f2b53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэропорт, краснодар, геленджик, росавиация, новости, безопасность, калуга
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыты в целях безопасности

Аэропорты Краснодара и Геленджика временно закрыты из соображений безопасности

06:20 24.10.2025 (обновлено: 06:21 24.10.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Краснодар
Международный аэропорт Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 окт - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги. Об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский") и Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Уточнялось, что аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час.
9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике.
До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АэропортКраснодарГеленджикРосавиацияНовостиБезопасностьКалуга
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА
08:57В Керчи на день без газа останутся жители трех районов
08:41Массированная атака на Белгородскую область – ранены взрослые и дети
08:26На Украине гаснет свет и задерживаются поезда
08:18Где в Крыму есть бензин
08:08Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций
07:51Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле в Москве
07:44Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя
07:28ВСУ запустили 111 дронов по Крыму и другим регионам России
07:06Крымский мост сейчас - обстановка утром в пятницу
06:47После атаки БПЛА на Ростовскую область без света остались жилые дома
06:33Дрон влетел в многоэтажку в Подмосковье - пять человек ранены
06:20Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыты в целях безопасности
06:01Крымский митрополит Тихон отмечает юбилей архиерейской хиротонии
00:01На пороге шторма: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 октября
23:57ЕС не поддержал предложение по использованию активов РФ на нужды Киева
23:43Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп
22:57Усиление атак на Крым и ответ РФ на удары Tomahawk – главное за день
22:37Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса
Лента новостейМолния