Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыты в целях безопасности
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T06:20
2025-10-24T06:20
2025-10-24T06:21
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 окт - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги. Об этом сообщили в Росавиации.Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Уточнялось, что аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час.9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
