Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале станции.Восстановительные работы на второй линии электропередачи – "Ферросплавная-1" – продолжаются, уточнили на стации. А также отметили посреднические усилия МАГАТЭ, позволившие обеспечить безопасность ремонтных работ, и выразили благодарность Министерству обороны РФ и Росгвардии, обеспечившим возможность безопасного проведения работ на линии, техническим специалистам и персоналу ЗАЭС.23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществлялось от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.22 октября в МИД России сообщили о том, что в результате продолжительных и сложных консультаций Москве удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения электростанции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале станции.
"Сегодня, спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания, на Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции. Высоковольтная линия электропередачи "Днепровская" введена в работу после проведенного ремонта", – сказано в сообщении.
Восстановительные работы на второй линии электропередачи – "Ферросплавная-1" – продолжаются, уточнили на стации. А также отметили посреднические усилия МАГАТЭ, позволившие обеспечить безопасность ремонтных работ, и выразили благодарность Министерству обороны РФ и Росгвардии, обеспечившим возможность безопасного проведения работ на линии, техническим специалистам и персоналу ЗАЭС.
23 сентября
из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществлялось от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
22 октября в МИД России сообщили о том, что в результате продолжительных и сложных консультаций Москве удалось добиться
гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения электростанции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.
