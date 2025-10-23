https://crimea.ria.ru/20251023/vneshnee-elektrosnabzhenie-zaporozhskoy-aes-vosstanovleno-1150372266.html

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале станции. РИА Новости Крым, 23.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале станции.Восстановительные работы на второй линии электропередачи – "Ферросплавная-1" – продолжаются, уточнили на стации. А также отметили посреднические усилия МАГАТЭ, позволившие обеспечить безопасность ремонтных работ, и выразили благодарность Министерству обороны РФ и Росгвардии, обеспечившим возможность безопасного проведения работ на линии, техническим специалистам и персоналу ЗАЭС.23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществлялось от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.22 октября в МИД России сообщили о том, что в результате продолжительных и сложных консультаций Москве удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения электростанции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергоснабжение Запорожской АЭС – Гросси заявил о начале ремонтаДроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭУкраина распространяет ложные сообщения об авариях и катастрофах на ЗАЭС

