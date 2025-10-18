Энергоснабжение Запорожской АЭС – Гросси завил о начале ремонта
Поврежденные ЛЭП на Запорожской АЭС начали восстанавливать – Гросси
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Ремонт поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начался после установления локального прекращения огня. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Начались работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС после четырехнедельного отключения. Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы", – цитирует РИА Новости Гросси, заявление которого опубликовано на странице МАГАТЭ в соцсети X.
Уточняется, что для обеспечения ремонта "обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством. Также подчеркивается, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.
Гросси ранее уже заявлял, что обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС. 23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Читайте также на РИА Новости Крым: