https://crimea.ria.ru/20251018/energosnabzhenie-zaporozhskoy-aes--grossi-zavil-o-nachale-remonta-1150274783.html

Энергоснабжение Запорожской АЭС – Гросси завил о начале ремонта

Энергоснабжение Запорожской АЭС – Гросси завил о начале ремонта - РИА Новости Крым, 18.10.2025

Энергоснабжение Запорожской АЭС – Гросси завил о начале ремонта

Ремонт поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начался после установления локального прекращения огня. Об этом заявил генеральный директор... РИА Новости Крым, 18.10.2025

2025-10-18T13:09

2025-10-18T13:09

2025-10-18T13:09

рафаэль гросси

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

украина

россия

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52aeee9a7eb26f10c5141f1388b170bf.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Ремонт поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начался после установления локального прекращения огня. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.Уточняется, что для обеспечения ремонта "обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством. Также подчеркивается, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.Гросси ранее уже заявлял, что обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС. 23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина распространяет ложные сообщения об авариях и катастрофах на ЗАЭСРоссия ответит на удары Украины по АЭСДроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), новости, украина, россия, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)