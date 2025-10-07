Украина распространяет ложные сообщения об авариях и катастрофах на ЗАЭС

https://crimea.ria.ru/20251007/ukraina-rasprostranyaet-lozhnye-soobscheniya-ob-avariyakh-i-katastrofakh-na-zaes-1149992390.html

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается стабильной и контролируемой, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны украинских вооруженных... РИА Новости Крым, 06.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается стабильной и контролируемой, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны украинских вооруженных формирований. Ложные сообщения о возможных авариях и катастрофах на станции Украина распространяет для оказания политического давления на Россию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.По словам Ренат Карчаа, все ключевые системы станции работают в штатном режиме, энергосбережение обеспечивается резервными источниками.Он подчеркнул, что персонал станции проявляет высокий профессионализм, действуя четко и слаженно даже в условиях постоянного давления и обстрелов."Всякий раз мы убеждаемся в профессионализме рядовых, простых сотрудников. Те, кто своими руками каждый день обеспечивают ядерную безопасность. Они делают максимум возможного, не поддаваясь панике, которую пытается посеять Украины своими апокалиптическими прогнозами", – сказал собеседник.Карчаа добавил, что украинская сторона сознательно распространяет ложные сообщения о возможных авариях и катастрофах, чтобы вызвать тревогу среди населения и оказать политическое давление.По словам собеседника, в настоящее время предпринимаются все исчерпывающие меры по обеспечению безопасности станции и населения близлежащих районах. Военные делают все возможное для защиты территории, а инженерный состав станции обеспечивает ее бесперебойную работу.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС УкраинойВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭСДроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ

