Рейтинг@Mail.ru
В Карелии задержан проукраинский диверсант - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/v-karelii-zaderzhan-proukrainskiy-diversant-1150371101.html
В Карелии задержан проукраинский диверсант
В Карелии задержан проукраинский диверсант - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Карелии задержан проукраинский диверсант
В Карелии задержан агент Киева, который собирал сведения о дислокации подразделений российской армии и помогал противнику в подготовке диверсии на мосту. Об... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T10:09
2025-10-23T10:09
россия
карелия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украинские спецслужбы
украина
задержание диверсантов и шпионов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902762_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bc3d73fd080434371f7bf932942cffa7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Карелии задержан агент Киева, который собирал сведения о дислокации подразделений российской армии и помогал противнику в подготовке диверсии на мосту. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.По данным ФСБ, фигурант установил контакт с куратором через Telegram и собирал информацию о дислокации Вооруженных сил РФ, а также провел рекогносцировку железнодорожного моста для совершения диверсионно-террористического акта.Задержанный признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Уголовное дело заведено по статье о содействии диверсионной деятельности. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по ТранссибуВ Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВОЖитель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву
россия
карелия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902762_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_76ae4b3845f2c2bdaccaea66472511ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, карелия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украинские спецслужбы, украина, задержание диверсантов и шпионов
В Карелии задержан проукраинский диверсант

В Карелии агент Киева собирал данные о дислокации российских военных – ФСБ

10:09 23.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Карелии задержан агент Киева, который собирал сведения о дислокации подразделений российской армии и помогал противнику в подготовке диверсии на мосту. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Карелия пресечена противоправная деятельность, гражданина России, 1980 года рождения, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона", – цитирует сообщение РИА Новости.
По данным ФСБ, фигурант установил контакт с куратором через Telegram и собирал информацию о дислокации Вооруженных сил РФ, а также провел рекогносцировку железнодорожного моста для совершения диверсионно-террористического акта.
Задержанный признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Уголовное дело заведено по статье о содействии диверсионной деятельности. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по Транссибу
В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО
Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву
 
РоссияКарелияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Украинские спецслужбыУкраинаЗадержание диверсантов и шпионов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
13:31К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
13:20Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
13:12День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев
13:03Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
12:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
12:45В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
12:38В Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым 14:40
12:28Зеленский сделал новое заявление по территориям
12:14Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым
12:05Каким будет ответ России на новые санкции Запада
11:54Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших
11:42"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по России
11:26Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ
11:21Новые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный житель
10:58Под Джанкоем силовики перекроют дороги
10:50В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
10:42Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
10:30В Крыму тушили крупный пожар на складе овощей
10:20В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске
Лента новостейМолния