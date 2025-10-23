https://crimea.ria.ru/20251023/v-karelii-zaderzhan-proukrainskiy-diversant-1150371101.html
В Карелии задержан проукраинский диверсант
В Карелии задержан проукраинский диверсант - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Карелии задержан проукраинский диверсант
В Карелии задержан агент Киева, который собирал сведения о дислокации подразделений российской армии и помогал противнику в подготовке диверсии на мосту. Об... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T10:09
2025-10-23T10:09
2025-10-23T10:09
россия
карелия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украинские спецслужбы
украина
задержание диверсантов и шпионов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902762_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bc3d73fd080434371f7bf932942cffa7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Карелии задержан агент Киева, который собирал сведения о дислокации подразделений российской армии и помогал противнику в подготовке диверсии на мосту. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.По данным ФСБ, фигурант установил контакт с куратором через Telegram и собирал информацию о дислокации Вооруженных сил РФ, а также провел рекогносцировку железнодорожного моста для совершения диверсионно-террористического акта.Задержанный признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Уголовное дело заведено по статье о содействии диверсионной деятельности. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по ТранссибуВ Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВОЖитель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву
россия
карелия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902762_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_76ae4b3845f2c2bdaccaea66472511ef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, карелия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украинские спецслужбы, украина, задержание диверсантов и шпионов
В Карелии задержан проукраинский диверсант
В Карелии агент Киева собирал данные о дислокации российских военных – ФСБ