Маск: ум человека сильнее искусственного интеллекта

Маск: ум человека сильнее искусственного интеллекта

2025-10-22

2025-10-22T20:33

2025-10-22T20:33

2025-10-22T20:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Во время встречи с представителями ИТ-индустрии в Татарстане отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что в сфере принятия бизнес-решений человеческий разум обладает большей эффективностью, чем искусственный интеллект. Об этом пишет РИА Новости.Известный инженер и предприниматель из США прибыл в Татарстан, где, как сообщили во вторник представители ИТ-парка имени Башира Рамеева, ознакомился с основными направлениями развития информационных технологий в регионе.Эррол Маск также добавил, что предпочтет обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам с опытом работы в области развития бизнеса, чем станет полагаться на решения, предложенные ИИ.Ранее эксперт в области вычислительной техники и ИТ, гендиректор компании Константин Кокуш заявил, что искусственный интеллект способен выйти из-под контроля и превратится из помощника человека в его хозяина, использующего нашу цивилизацию в своих целях, но этого не случится при одном условии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработица"Им в голову нам не залезть": каких специалистов ИИ не заменит никогдаВ библиотеках Севастополя будут работать роботы-помощники

2025

Новости

