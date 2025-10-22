Рейтинг@Mail.ru
Маск: ум человека сильнее искусственного интеллекта - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Маск: ум человека сильнее искусственного интеллекта
Маск: ум человека сильнее искусственного интеллекта - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Маск: ум человека сильнее искусственного интеллекта
Во время встречи с представителями ИТ-индустрии в Татарстане отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что в сфере принятия бизнес-решений человеческий разум обладает РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Во время встречи с представителями ИТ-индустрии в Татарстане отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что в сфере принятия бизнес-решений человеческий разум обладает большей эффективностью, чем искусственный интеллект. Об этом пишет РИА Новости.Известный инженер и предприниматель из США прибыл в Татарстан, где, как сообщили во вторник представители ИТ-парка имени Башира Рамеева, ознакомился с основными направлениями развития информационных технологий в регионе.Эррол Маск также добавил, что предпочтет обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам с опытом работы в области развития бизнеса, чем станет полагаться на решения, предложенные ИИ.Ранее эксперт в области вычислительной техники и ИТ, гендиректор компании Константин Кокуш заявил, что искусственный интеллект способен выйти из-под контроля и превратится из помощника человека в его хозяина, использующего нашу цивилизацию в своих целях, но этого не случится при одном условии.
Маск: ум человека сильнее искусственного интеллекта

Отец Илона Маска заявил о превосходстве человеческого интеллекта над ИИ

20:33 22.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Во время встречи с представителями ИТ-индустрии в Татарстане отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что в сфере принятия бизнес-решений человеческий разум обладает большей эффективностью, чем искусственный интеллект. Об этом пишет РИА Новости.
Известный инженер и предприниматель из США прибыл в Татарстан, где, как сообщили во вторник представители ИТ-парка имени Башира Рамеева, ознакомился с основными направлениями развития информационных технологий в регионе.
"Возможно, я старомоден, но ИИ не умнее нас. Мы умнее ИИ", - ответил он на вопрос о перспективах использования данной технологии в кадровой политике в частном секторе.
Эррол Маск также добавил, что предпочтет обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам с опытом работы в области развития бизнеса, чем станет полагаться на решения, предложенные ИИ.
Ранее эксперт в области вычислительной техники и ИТ, гендиректор компании Константин Кокуш заявил, что искусственный интеллект способен выйти из-под контроля и превратится из помощника человека в его хозяина, использующего нашу цивилизацию в своих целях, но этого не случится при одном условии.
