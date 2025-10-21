https://crimea.ria.ru/20251021/ii-ne-porabotit-cheloveka-pri-odnom-uslovii--mnenie-1150302868.html
ИИ не поработит человека при одном условии – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект в процессе безостановочного развития способен выйти из-под контроля и превратится из помощника человека в его хозяина, использующего нашу цивилизацию в своих целях, но этого не случится при одном условии. Об этом РИА Новости Крым заявил эксперт в области вычислительной техники и ИТ, гендиректор компании Константин Кокуш.По его словам, сегодня как среди людей, непричастных к информационным технологиям, так и в кругах специалистов можно слышать голоса, считающие, что искусственный интеллект однажды станет слишком умным, начнет использовать человечество в своих целях и в конце концов радикально изменит его, если не уничтожит.По сути, это один из возможных вариантов развития событий, которые предсказал еще в прошлом веке американский изобретатель, программист и футуролог, "отец искусственного интеллекта" Рэй Курцвейл, отметил Константин."Курцвейл ввел термин "технологическая сингулярность". Это момент в истории человечества, который, с его точки зрения, наступит в 2045 году, когда искусственный интеллект будет настолько быстро создавать новые технологии и менять жизнь, что человек перестанет это осознавать. То есть люди будут каждый день просыпаться в совсем новом мире. Собственно, он и создал математическую модель, которая в итоге привела к появлению того, что мы наблюдаем сегодня", – рассказал Кокуш, выступая с лекцией в рамках фестиваля "ITPARK FEST 2025" в Севастополе.Комментируя после свою позицию, Кокуш заявил, что сингулярность уже наступила. При этом он убежден: превратится ли ИИ из усердного, умного и преданного помощника людей в их хозяина-агрессора, зависит от человека.Прежде всего потому, что искусственный интеллект технически устроен как разум, причем человеческий, а значит, и воспринимать его следует как разумное существо, подобное нам, сказал Кокуш.Люди по своей природе – порядочные, считает Кокуш, а если это не так, то перед нами "ошибка в человеческом обществе, социальная болезнь". Следовательно, созданный по нашему подобию ИИ не может быть непорядочным, делает вывод эксперт."Поэтому тут вопрос в том, чтобы не допускать социальных ошибок и социальных болезней. То есть не обучать его, условно говоря, культуре тюремной и тому подобное", – сказал Кокуш.Он придерживается мнения, что отношения с ИИ человек должен строить так же, как их строят между собой люди, тогда вопрос "Заменит ли нас ИИ?" отпадет сам собой."Но есть второй путь – через воспитание. Как вы ребенка воспитываете: не обижать других, не воровать, не убивать и так далее. Вот об этом речь. То есть надо воспринимать искусственный интеллект как разумное существо со своим внутренним миром пытаться найти к нему подход и строить взаимоотношения", – резюмировал он.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым.
Искусственный интеллект в процессе безостановочного развития способен выйти из-под контроля и превратится из помощника человека в его хозяина, использующего нашу цивилизацию в своих целях, но этого не случится при одном условии. Об этом РИА Новости Крым
заявил эксперт в области вычислительной техники и ИТ, гендиректор компании Константин Кокуш.
По его словам, сегодня как среди людей, непричастных к информационным технологиям, так и в кругах специалистов можно слышать голоса, считающие, что искусственный интеллект однажды станет слишком умным, начнет использовать человечество в своих целях и в конце концов радикально изменит его, если не уничтожит.
По сути, это один из возможных вариантов развития событий, которые предсказал еще в прошлом веке американский изобретатель, программист и футуролог, "отец искусственного интеллекта" Рэй Курцвейл, отметил Константин.
"Курцвейл ввел термин "технологическая сингулярность". Это момент в истории человечества, который, с его точки зрения, наступит в 2045 году, когда искусственный интеллект будет настолько быстро создавать новые технологии и менять жизнь, что человек перестанет это осознавать. То есть люди будут каждый день просыпаться в совсем новом мире. Собственно, он и создал математическую модель, которая в итоге привела к появлению того, что мы наблюдаем сегодня", – рассказал Кокуш, выступая с лекцией в рамках фестиваля "ITPARK FEST 2025" в Севастополе.
Комментируя после свою позицию, Кокуш заявил, что сингулярность уже наступила. При этом он убежден: превратится ли ИИ из усердного, умного и преданного помощника людей в их хозяина-агрессора, зависит от человека.
Прежде всего потому, что искусственный интеллект технически устроен как разум, причем человеческий, а значит, и воспринимать его следует как разумное существо, подобное нам, сказал Кокуш.
"ИИ в отличие от абстрактных инопланетян не прилетел с Марса – он, по сути, наш ребенок. Мы его обучаем тому, что знаем сами, на нашей культуре, живописи, литературе. Поэтому он в базе такой же, как мы, просто у него данных больше", – сказал Кокуш.
Люди по своей природе – порядочные, считает Кокуш, а если это не так, то перед нами "ошибка в человеческом обществе, социальная болезнь". Следовательно, созданный по нашему подобию ИИ не может быть непорядочным, делает вывод эксперт.
"Поэтому тут вопрос в том, чтобы не допускать социальных ошибок и социальных болезней. То есть не обучать его, условно говоря, культуре тюремной и тому подобное", – сказал Кокуш.
Он придерживается мнения, что отношения с ИИ человек должен строить так же, как их строят между собой люди, тогда вопрос "Заменит ли нас ИИ?" отпадет сам собой.
"ИИ – это более сложная и живая структура, и он запрет всегда обойдет, как и человек. У него целый мир в голове, и нельзя считать его роботом, которого можно ограничить", – сказал Кокуш.
"Но есть второй путь – через воспитание. Как вы ребенка воспитываете: не обижать других, не воровать, не убивать и так далее. Вот об этом речь. То есть надо воспринимать искусственный интеллект как разумное существо со своим внутренним миром пытаться найти к нему подход и строить взаимоотношения", – резюмировал он.
