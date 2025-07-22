https://crimea.ria.ru/20250722/v-bibliotekakh-sevastopolya-budut-rabotat-roboty-pomoschniki-1148122251.html
В библиотеках Севастополя будут работать роботы-помощники
В библиотеках Севастополя будут работать роботы-помощники - РИА Новости Крым, 22.07.2025
В библиотеках Севастополя будут работать роботы-помощники
В Центральной городской библиотеке имени Толстого в Севастополе началось тестирование универсального многофункционального колесного робототехнического комплекса РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T20:12
2025-07-22T20:12
2025-07-22T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Центральной городской библиотеке имени Толстого в Севастополе началось тестирование универсального многофункционального колесного робототехнического комплекса R.Bot 100 Plus, - современного помощника библиотекаря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.По данным властей, двух роботов-помощников по имени Капитан и Дядя Федор приобрели для филиала №11 имени Станюковича "Морские рассказы" и филиала №38 "Библиотека поколений" в селе Верхнесадовое.Пока в помещениях этих библиотек ведется ремонт и модернизация, Капитан осваивает свои функции в главной библиотеке города, где проходит настройку и обучение, а Дядя Федор, готовится к установке в Верхнесадовом.Программисты обучают роботов взаимодействию с человеком – от навигации в пространстве до распознавания запросов читателей. Устройства уже могут передвигаться по заданному маршруту, реагировать на голосовые команды, приветствовать посетителей, задавать и отвечать на простые вопросы и предложить рекомендованную книгу.Роботы оснащены сенсорным экраном, на котором отображаются название и адрес библиотеки. В будущем через экран можно будет воспользоваться электронным каталогом, просматривать афиши мероприятий и получать справочную информацию. Планируется, что после завершения всех этапов настройки библиотечные помощники смогут участвовать в проведении экскурсий, викторин и образовательных программ.Роботы говорят мужскими голосами, различают стороны, самостоятельно передвигаются, могут оборачиваться и взаимодействовать с окружающим пространством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, библиотека, крым, новости крыма, общество, наука и технологии
В библиотеках Севастополя будут работать роботы-помощники
Роботы-помощники Дядя Федор и Капитан появятся в двух библиотеках Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Центральной городской библиотеке имени Толстого в Севастополе началось тестирование универсального многофункционального колесного робототехнического комплекса R.Bot 100 Plus, - современного помощника библиотекаря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным властей, двух роботов-помощников по имени Капитан и Дядя Федор приобрели для филиала №11 имени Станюковича "Морские рассказы" и филиала №38 "Библиотека поколений" в селе Верхнесадовое.
Пока в помещениях этих библиотек ведется ремонт и модернизация, Капитан осваивает свои функции в главной библиотеке города, где проходит настройку и обучение, а Дядя Федор, готовится к установке в Верхнесадовом.
Программисты обучают роботов взаимодействию с человеком – от навигации в пространстве до распознавания запросов читателей. Устройства уже могут передвигаться по заданному маршруту, реагировать на голосовые команды, приветствовать посетителей, задавать и отвечать на простые вопросы и предложить рекомендованную книгу.
Роботы оснащены сенсорным экраном, на котором отображаются название и адрес библиотеки. В будущем через экран можно будет воспользоваться электронным каталогом, просматривать афиши мероприятий и получать справочную информацию. Планируется, что после завершения всех этапов настройки библиотечные помощники смогут участвовать в проведении экскурсий, викторин и образовательных программ.
Роботы говорят мужскими голосами, различают стороны, самостоятельно передвигаются, могут оборачиваться и взаимодействовать с окружающим пространством.
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