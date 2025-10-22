https://crimea.ria.ru/20251022/kak-v-krymu-poluchit-edinoe-posobie-dlya-semey-s-nevysokim-dokhodom-1150345603.html

Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом

Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом

В Крыму с начала года меру соцподдержки для семей с невысоким доходом назначили для 141 тысячи детей. Также единое пособие получили больше четырех тысяч... РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T20:42

2025-10-22T20:42

2025-10-22T19:05

отделение социального фонда россии по республике крым

пособия и выплаты

семья

многодетная семья

новости

крым

новости крыма

общество

пособие по беременности и родам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133158_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_d6a9469f311c10fa4017864823faa86f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года меру соцподдержки для семей с невысоким доходом назначили для 141 тысячи детей. Также единое пособие получили больше четырех тысяч беременных крымчанок. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.Единое пособие могут оформить беременные женщины, вставшие на учет в медучреждении до 12 недель беременности, а также семьи с детьми до 17 лет. Для получения права на выплату минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 МРОТ за 12 месяцев – это 89 760 рублей, напомнили специалисты."Размер пособия дифференцированный и зависит от доходов семьи. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка – 16 685 рублей, если пособие назначается на ребенка от рождения до 17 лет, либо 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения – 18 749 рублей, если выплата устанавливается беременной женщине", – уточнили в Отделении СФР.С этого года семьи, уже получающие выплаты на старших детей, могут оформить пособие на новорожденного в упрощенном порядке. Отделение СФР по Крыму назначит его автоматически, без дополнительной проверки доходов и имущества, в том же размере, что и на других детей.Ранее сообщалось, что в Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Время ожидания запроса уменьшено до пяти рабочих дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсиюВ Севастополе малоимущим семьям и одиноким гражданам назначают соцпособияВ Севастополе упростили получение мер соцподдержки для участников СВО

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отделение социального фонда россии по республике крым, пособия и выплаты, семья, многодетная семья, новости, крым, новости крыма, общество, пособие по беременности и родам