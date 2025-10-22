Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом
Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом
В Крыму с начала года меру соцподдержки для семей с невысоким доходом назначили для 141 тысячи детей. Также единое пособие получили больше четырех тысяч... РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года меру соцподдержки для семей с невысоким доходом назначили для 141 тысячи детей. Также единое пособие получили больше четырех тысяч беременных крымчанок. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.Единое пособие могут оформить беременные женщины, вставшие на учет в медучреждении до 12 недель беременности, а также семьи с детьми до 17 лет. Для получения права на выплату минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 МРОТ за 12 месяцев – это 89 760 рублей, напомнили специалисты."Размер пособия дифференцированный и зависит от доходов семьи. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка – 16 685 рублей, если пособие назначается на ребенка от рождения до 17 лет, либо 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения – 18 749 рублей, если выплата устанавливается беременной женщине", – уточнили в Отделении СФР.С этого года семьи, уже получающие выплаты на старших детей, могут оформить пособие на новорожденного в упрощенном порядке. Отделение СФР по Крыму назначит его автоматически, без дополнительной проверки доходов и имущества, в том же размере, что и на других детей.Ранее сообщалось, что в Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Время ожидания запроса уменьшено до пяти рабочих дней.
Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом

В Крыму с начала года единое пособие назначено родителям более 141 тысячи детей

20:42 22.10.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года меру соцподдержки для семей с невысоким доходом назначили для 141 тысячи детей. Также единое пособие получили больше четырех тысяч беременных крымчанок. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.
"С начала 2025 года в Республике Крым назначено единое пособие родителям более 141 тысячи детей и более четырем тысячам будущих мам", – сказано в сообщении.
Единое пособие могут оформить беременные женщины, вставшие на учет в медучреждении до 12 недель беременности, а также семьи с детьми до 17 лет. Для получения права на выплату минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 МРОТ за 12 месяцев – это 89 760 рублей, напомнили специалисты.
"Размер пособия дифференцированный и зависит от доходов семьи. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка – 16 685 рублей, если пособие назначается на ребенка от рождения до 17 лет, либо 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения – 18 749 рублей, если выплата устанавливается беременной женщине", – уточнили в Отделении СФР.
С этого года семьи, уже получающие выплаты на старших детей, могут оформить пособие на новорожденного в упрощенном порядке. Отделение СФР по Крыму назначит его автоматически, без дополнительной проверки доходов и имущества, в том же размере, что и на других детей.
"Кроме того, в этом году появилась возможность синхронизировать периоды выплат, если они осуществляются в разные сроки. Новое пособие будет назначено с месяца, следующего за подачей заявления, и выплачиваться по единому графику", – добавили в СФР.
Ранее сообщалось, что в Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Время ожидания запроса уменьшено до пяти рабочих дней.
