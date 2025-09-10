https://crimea.ria.ru/20250910/v-sevastopole-uprostili-polucheniya-mer-sotspodderzhki-dlya-uchastnikov-svo-1149336619.html
В Севастополе упростили получение мер соцподдержки для участников СВО
2025-09-10T11:27
2025-09-10T11:27
2025-09-10T11:28
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508037_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_e3bc92432ed211cca6bfde6f2a0867d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Для участников СВО и членов их семей в Севастополе запустили упрощенную процедуру обращения и получения мер соцподдержки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, раньше меры соцподдержки для участников СВО и членов их семей оказывались разными органами исполнительной власти, и каждый из них использовал свои ведомственные системы. Заявителю нужно было предоставить отдельный пакет документов в каждое ведомство и на каждую меру поддержки отдельно. Это затягивало процесс и доставляло определенные неудобства, отметил губернатор.Департамент цифрового развития Севастополя разработал единый модуль на базе действующей автоматизированной информационной системы "Социальная поддержка населения". Модуль объединил данные всех ведомств и автоматизировал межведомственное взаимодействие через региональную систему. По словам Развожаева, система комплексного запроса в МФЦ позволит увидеть, какие меры поддержки заявитель может получить и сразу подобрать ему необходимый пакет документов. Это делает процесс получения услуги более быстрым и комфортным.Полноценный запуск "комплексного запроса" запланирован на 1 октября этого года. Сейчас система работает в тестовом режиме. Но главный инструмент, который полностью автоматизирует получение льготы – проактивный режим, заявил Михаил Развожаев.И добавил, что заявки автоматически будут уходить на исполнение, а личного присутствия нигде не потребуется. К концу 2025 года в этом режиме будут доступны пять ключевых мер соцподдержки. Далее можно будет воспользоваться всеми имеющимися федеральными и региональными льготами.Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России. На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветеранаДети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдыхРеабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование
В Севастополе упростили получение мер соцподдержки для участников СВО
В Севастополе упростили получение мер соцподдержки для участников СВО и членов их семей
11:27 10.09.2025 (обновлено: 11:28 10.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Для участников СВО и членов их семей в Севастополе запустили упрощенную процедуру обращения и получения мер соцподдержки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, раньше меры соцподдержки для участников СВО и членов их семей оказывались разными органами исполнительной власти, и каждый из них использовал свои ведомственные системы. Заявителю нужно было предоставить отдельный пакет документов в каждое ведомство и на каждую меру поддержки отдельно. Это затягивало процесс и доставляло определенные неудобства, отметил губернатор.
"Теперь все, что нужно сделать, – обратиться в одно из отделений МФЦ и заполнить единое заявление, которое можно подать сразу на несколько мер соцподдержки, а статус участника СВО будет подтверждаться автоматически", – рассказал он.
Департамент цифрового развития Севастополя разработал единый модуль на базе действующей автоматизированной информационной системы "Социальная поддержка населения". Модуль объединил данные всех ведомств и автоматизировал межведомственное взаимодействие через региональную систему.
По словам Развожаева, система комплексного запроса в МФЦ позволит увидеть, какие меры поддержки заявитель может получить и сразу подобрать ему необходимый пакет документов. Это делает процесс получения услуги более быстрым и комфортным.
Полноценный запуск "комплексного запроса" запланирован на 1 октября этого года. Сейчас система работает в тестовом режиме
. Но главный инструмент, который полностью автоматизирует получение льготы – проактивный режим, заявил Михаил Развожаев.
"Здесь все просто: как только в систему поступит информация из Минобороны России о новом участнике СВО, проживающем в Севастополе, он получит уведомление в личный кабинет на Госуслугах с перечнем доступных ему льгот. Останется только определиться с самыми важными и нужными, и поставить напротив них галочки", – уточнил губернатор.
И добавил, что заявки автоматически будут уходить на исполнение, а личного присутствия нигде не потребуется. К концу 2025 года в этом режиме будут доступны пять ключевых мер соцподдержки. Далее можно будет воспользоваться всеми имеющимися федеральными и региональными льготами.
Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации
и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России. На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных.
