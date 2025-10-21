https://crimea.ria.ru/20251021/zemlya-za-pyat-millionov-v-sevastopole-sorvali-aferu-s-uchastiem-chinovnitsy-1150329396.html
Земля за пять миллионов: в Севастополе сорвали аферу с участием чиновницы
В Севастополе раскрыто дело о попытке крупного мошенничества, связанного с оформлением земли для садового товарищества, сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе раскрыто дело о попытке крупного мошенничества, связанного с оформлением земли для садового товарищества, сообщает прокуратура города.По данным следствия, с ноября 2018 по май 2019 года бывшая заместитель начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям города вместе с экс-руководителем и экс-сотрудницей юридической фирмы, а также главой ассоциации садоводов Севастополя пытались обмануть члена правления садового товарищества.Потерпевший согласился и передал им 1,5 млн, после чего преступную схему пресекли сотрудники полиции."Кроме того, одна из соучастниц в апреле 2019 года похитила у знакомого 500 тысяч рублей под предлогом займа. В ходе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела похищенные средства полностью возвращены потерпевшим", – добавили в прокуратуре.Всех участников признали виновными в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения и в особо крупном размере. В зависимости от степени участия им назначено наказание от 3 до 5 лет в колонии общего режима, штраф в размере 500 тысяч рублей и запрет занимать определенные должности в течение двух лет. Осужденные взяты под стражу в зале суда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большие скидки и задержки заказа: названы уловки мошенниковВ Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройкахВ Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе раскрыто дело о попытке крупного мошенничества, связанного с оформлением земли для садового товарищества, сообщает прокуратура города.
По данным следствия, с ноября 2018 по май 2019 года бывшая заместитель начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям города вместе с экс-руководителем и экс-сотрудницей юридической фирмы, а также главой ассоциации садоводов Севастополя пытались обмануть члена правления садового товарищества.
"Совместно они ввели мужчину в заблуждение о возможности оказать товариществу содействие в оформлении права аренды земельного участка площадью 6 га в районе ул. Монастырское шоссе. Под этим предлогом они требовали у него 5 млн рублей, хотя в действительности знали, что выполнить взятые на себя обязательства не смогут", - говорится в сообщении.
Потерпевший согласился и передал им 1,5 млн, после чего преступную схему пресекли сотрудники полиции.
"Кроме того, одна из соучастниц в апреле 2019 года похитила у знакомого 500 тысяч рублей под предлогом займа. В ходе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела похищенные средства полностью возвращены потерпевшим", – добавили в прокуратуре.
Всех участников признали виновными в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения и в особо крупном размере. В зависимости от степени участия им назначено наказание от 3 до 5 лет в колонии общего режима, штраф в размере 500 тысяч рублей и запрет занимать определенные должности в течение двух лет. Осужденные взяты под стражу в зале суда.
