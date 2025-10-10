Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК - РИА Новости Крым, 10.10.2025
В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК
В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК - РИА Новости Крым, 10.10.2025
В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК
Индивидуальный предприниматель обвиняется в хищении 12 млн рублей при строительстве жилого комплекса в селе Мирное Симферопольского района. Уголовное дело... РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Индивидуальный предприниматель обвиняется в хищении 12 млн рублей при строительстве жилого комплекса в селе Мирное Симферопольского района. Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации следствия, в 2023 году обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил с фирмой договоры на проведение работ по строительству жилого комплекса в селе Мирное.Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым.Ранее сообщалось, что житель Крыма обвиняется в 57-милионной афере с муниципальной землей, которую он организовал в двух районах республики. С 2018 по 2019 год обвиняемый вместе с сообщниками по поддельным документам перерегистрировал права собственности на четыре муниципальных земельных участка в Симферопольском и Белогорском районах.
крым, строительство, новости крыма, хищение, происшествия, прокуратура республики крым, симферополь
В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК

В Крыму подрядчик обвиняется в хищении 12 млн рублей при строительстве жилого комплекса

15:41 10.10.2025
 
Строительные работы
Строительные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Индивидуальный предприниматель обвиняется в хищении 12 млн рублей при строительстве жилого комплекса в селе Мирное Симферопольского района. Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации следствия, в 2023 году обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил с фирмой договоры на проведение работ по строительству жилого комплекса в селе Мирное.
"Он получил более 12 миллионов рублей, не выполнив электро-монтажные и иные строительные работы на объекте, денежными средствами распорядился по своему усмотрению", – сказано в сообщении.
Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым.
Ранее сообщалось, что житель Крыма обвиняется в 57-милионной афере с муниципальной землей, которую он организовал в двух районах республики. С 2018 по 2019 год обвиняемый вместе с сообщниками по поддельным документам перерегистрировал права собственности на четыре муниципальных земельных участка в Симферопольском и Белогорском районах.
