В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК
В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК - РИА Новости Крым, 10.10.2025
В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК
Индивидуальный предприниматель обвиняется в хищении 12 млн рублей при строительстве жилого комплекса в селе Мирное Симферопольского района. Уголовное дело... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T15:41
2025-10-10T15:41
2025-10-10T15:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Индивидуальный предприниматель обвиняется в хищении 12 млн рублей при строительстве жилого комплекса в селе Мирное Симферопольского района. Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации следствия, в 2023 году обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил с фирмой договоры на проведение работ по строительству жилого комплекса в селе Мирное.Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым.Ранее сообщалось, что житель Крыма обвиняется в 57-милионной афере с муниципальной землей, которую он организовал в двух районах республики. С 2018 по 2019 год обвиняемый вместе с сообщниками по поддельным документам перерегистрировал права собственности на четыре муниципальных земельных участка в Симферопольском и Белогорском районах.
В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК
