В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Индивидуальный предприниматель обвиняется в хищении 12 млн рублей при строительстве жилого комплекса в селе Мирное Симферопольского района. Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации следствия, в 2023 году обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил с фирмой договоры на проведение работ по строительству жилого комплекса в селе Мирное.Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым.Ранее сообщалось, что житель Крыма обвиняется в 57-милионной афере с муниципальной землей, которую он организовал в двух районах республики. С 2018 по 2019 год обвиняемый вместе с сообщниками по поддельным документам перерегистрировал права собственности на четыре муниципальных земельных участка в Симферопольском и Белогорском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землей Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские землиДва года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн

