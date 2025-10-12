https://crimea.ria.ru/20251012/v-krymu-poymali-podozrevaemogo-v-serii-moshennichestv-na-stroykakh-1150135082.html

В Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройках

В Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройках - РИА Новости Крым, 12.10.2025

В Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройках

В Симферопольском районе Крыма задержан 38-летний местный житель – его подозревают в серии мошенничеств при выполнении строительных работ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.10.2025

2025-10-12T12:13

2025-10-12T12:13

2025-10-12T11:58

новости крыма

симферопольский район

мвд по республике крым

происшествия

стройка

энергетика

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111854/97/1118549737_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_70bdd8d4293829bc04b65298f0fc760b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма задержан 38-летний местный житель – его подозревают в серии мошенничеств при выполнении строительных работ. Об этом сообщили в республиканском МВД.К правоохранителям обратился 63-летний житель Симферопольского района. По его словам, он нанял бригаду рабочих для ремонта собственного дома, среди которых был электрик.Потерпевший согласился и передал электрику аванс в размере 60 тысяч рублей, однако никаких документов, подтверждающих факт передачи денег, они не подписывали."Спустя время заявленное подключение не состоялось, и пострадавший попросил работника возвратить деньги. Злоумышленник продолжал уверять клиента, что скоро все будет сделано, несмотря на то что намерение исполнить обещания у него отсутствовало изначально", – добавили правоохранители.Следствием установлено, что подозреваемый причастен еще к одному аналогичному преступлению. Установлено, что его коллега хотел купить земельный участок и поверил лживым обещаниям злоумышленника о влиянии на решение земельных вопросов благодаря связям в администрации. Пострадавший отдал мужчине 15 тысяч рублей за содействие в приобретении земли, не получив обещанное.Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошеннических действий. Преступления квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").Судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.Ранее сообщалось, что индивидуальный предприниматель обвиняется в хищении 12 миллионов рублей при строительстве жилого комплекса в селе Мирное Симферопольского района. Уголовное дело передано в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские землиЭкс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землейДва года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферопольский район, мвд по республике крым, происшествия, стройка, энергетика, мошенничество