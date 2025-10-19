Рейтинг@Mail.ru
В Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – Аксенов - РИА Новости Крым, 19.10.2025
В Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – Аксенов
В Крыму до конца этого года планируется отремонтировать 755 километров дорог, на поддержание и развитие транспортно-дорожного комплекса запланировано 53... РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T10:19
2025-10-19T10:14
крым
сергей аксенов
владимир константинов
праздники и памятные даты
дороги
дороги крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143598408_0:132:1023:707_1920x0_80_0_0_f1f13faf818c1ea53e629df4aef5ab16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Крыму до конца этого года планируется отремонтировать 755 километров дорог, на поддержание и развитие транспортно-дорожного комплекса запланировано 53 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов поздравил работников дорожного хозяйства региона с профессиональным праздником, отметив, что дорожное строительство – одна из ключевых отраслей экономики, а качество автомагистралей – важнейший показатель социально-экономического развития и благосостояния любого региона.Как добавил спикер парламента Крыма Владимир Константинов, в российском Крыму реализованы десятки масштабных проектов, включая трассу "Таврида" и Крымский мост, новые дороги Симферополь – Евпатория – Мирный и Донское — Перевальное.В этом году была отремонтирована дорога Войково – Красногвардейское и два участка дороги Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью, продолжается ремонт автодороги Алушта — Ялта и ряда других объектов.Сейчас подрядчик ведет проектирование новых дорог Белогорск — Приветное и Судак — Новый Свет, строительство которых улучшит логистику в направлении юго-восточного побережья полуострова, добавил Константинов.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь В России отремонтируют еще 28 тысяч километров дорог до конца года Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
В Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Крыму до конца этого года планируется отремонтировать 755 километров дорог, на поддержание и развитие транспортно-дорожного комплекса запланировано 53 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Каждый год строятся и ремонтируются сотни километров автодорог: до конца текущего года планируется обновить около 755 км. На поддержание и развитие транспортно-дорожного комплекса запланировано порядка 53 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов поздравил работников дорожного хозяйства региона с профессиональным праздником, отметив, что дорожное строительство – одна из ключевых отраслей экономики, а качество автомагистралей – важнейший показатель социально-экономического развития и благосостояния любого региона.
Как добавил спикер парламента Крыма Владимир Константинов, в российском Крыму реализованы десятки масштабных проектов, включая трассу "Таврида" и Крымский мост, новые дороги Симферополь – Евпатория – Мирный и Донское — Перевальное.
В этом году была отремонтирована дорога Войково – Красногвардейское и два участка дороги Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью, продолжается ремонт автодороги Алушта — Ялта и ряда других объектов.
"Долгожданное событие для крымчан и гостей полуострова — открытие четырехполосной автодороги в обход Алушты протяженностью 7,8 км — запланировано до конца 2026 года. Передвижение по новой трассе сократит путь на Южный берег Крыма", - напомнил он.
Сейчас подрядчик ведет проектирование новых дорог Белогорск — Приветное и Судак — Новый Свет, строительство которых улучшит логистику в направлении юго-восточного побережья полуострова, добавил Константинов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%
Лента новостейМолния