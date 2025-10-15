Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь
Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь
В текущем году в России скоростное движение обеспечено по автомагистралям в Симферополь и Севастополь. До конца этого года в стране будет построено и... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В текущем году в России скоростное движение обеспечено по автомагистралям в Симферополь и Севастополь. До конца этого года в стране будет построено и отремонтировано еще как минимум 28 тысяч километров дорог. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия новых дорожных объектов с участием президента страны Владимира Путина в режиме видеоконференции.Он также добавил, что в этом году был впервые за шесть лет актуализирован и продлен до 2030 года план дорожной деятельности.Вице-премьер ранее указал, что в этом году строительство дорог в стране идет с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом. Более того, до конца года будет отремонтировано и построено минимум 28 тысяч километров дорог, что примерно на четыре тысячи километров будет больше, чем в 2024 году.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%.
Новости
марат хуснуллин, россия, крым, севастополь, симферополь, новости крыма, логистика
Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь

Скоростное движение обеспечено до Симферополя и Севастополя – Хуснуллин

21:56 15.10.2025 (обновлено: 22:11 15.10.2025)
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В текущем году в России скоростное движение обеспечено по автомагистралям в Симферополь и Севастополь. До конца этого года в стране будет построено и отремонтировано еще как минимум 28 тысяч километров дорог. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия новых дорожных объектов с участием президента страны Владимира Путина в режиме видеоконференции.
"Сегодня скоростное движение обеспечено от Санкт-Петербурга до Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Севастополя, Казани, Екатеринбурга и Челябинска", – сказал он.
Он также добавил, что в этом году был впервые за шесть лет актуализирован и продлен до 2030 года план дорожной деятельности.
Вице-премьер ранее указал, что в этом году строительство дорог в стране идет с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом. Более того, до конца года будет отремонтировано и построено минимум 28 тысяч километров дорог, что примерно на четыре тысячи километров будет больше, чем в 2024 году.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%.
