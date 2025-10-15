https://crimea.ria.ru/20251015/khusnullin-dolozhil-putinu-o-skorostnom-dvizhenii-v-krym-i-sevastopol-1150215664.html

Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь

Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь

2025-10-15T21:56

2025-10-15T21:56

2025-10-15T22:11

марат хуснуллин

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В текущем году в России скоростное движение обеспечено по автомагистралям в Симферополь и Севастополь. До конца этого года в стране будет построено и отремонтировано еще как минимум 28 тысяч километров дорог. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия новых дорожных объектов с участием президента страны Владимира Путина в режиме видеоконференции.Он также добавил, что в этом году был впервые за шесть лет актуализирован и продлен до 2030 года план дорожной деятельности.Вице-премьер ранее указал, что в этом году строительство дорог в стране идет с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом. Более того, до конца года будет отремонтировано и построено минимум 28 тысяч километров дорог, что примерно на четыре тысячи километров будет больше, чем в 2024 году.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство дороги от "Тавриды" до СудакаПутин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в РоссииБольше 300 километров дорог Крыма отремонтировано с начала 2025 года

