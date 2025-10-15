https://crimea.ria.ru/20251015/putin-prizval-sokhranit-nabrannye-tempy-obnovleniya-dorog-v-rossii-1150214674.html

Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Набранный темп обновления дорожной инфраструктуры в России нужно сохранить. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых дорожных объектов в среду.Он подчеркнул, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь.Президент РФ отметил, что от надежного, бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов граждан страны, а также развитие торговых связей, современной логистики, туризма, промышленности, бизнеса, городов и поселков, сельских территорий.В Крыму в этом году отремонтировано и реконструировано больше 300 километров улично-дорожной сети. На конец осени и первый зимний месяц намечен ряд объектов, которые готовят к сдаче, рассказал первый заместитель министра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.Ранее сообщалось, что в Крыму открыли движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Движение транспорта запущено сразу по двум очередям новой трассы общей протяженностью 25,2 километра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дорогиЛес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги

