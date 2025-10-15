Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России
Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России
Набранный темп обновления дорожной инфраструктуры в России нужно сохранить. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых дорожных... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Набранный темп обновления дорожной инфраструктуры в России нужно сохранить. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых дорожных объектов в среду.Он подчеркнул, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь.Президент РФ отметил, что от надежного, бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов граждан страны, а также развитие торговых связей, современной логистики, туризма, промышленности, бизнеса, городов и поселков, сельских территорий.В Крыму в этом году отремонтировано и реконструировано больше 300 километров улично-дорожной сети. На конец осени и первый зимний месяц намечен ряд объектов, которые готовят к сдаче, рассказал первый заместитель министра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.Ранее сообщалось, что в Крыму открыли движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Движение транспорта запущено сразу по двум очередям новой трассы общей протяженностью 25,2 километра.
россия, владимир путин (политик), ремонт и строительство дорог, ремонт дорог, новости, логистика
Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России

Путин: 85% федеральных дорог нужно довести до нормативного состояния к 2030 году

20:17 15.10.2025 (обновлено: 20:19 15.10.2025)
 
© РИА Новости КрымРемонт и строительство дорог
Ремонт и строительство дорог - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Набранный темп обновления дорожной инфраструктуры в России нужно сохранить. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых дорожных объектов в среду.
"Автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет. Этому, в частности, способствует высокий темп подновления дорожной инфраструктуры, набранный в последние годы. Его безусловно важно сохранить", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь.

"Так, к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%", - уточнил Путин.

Президент РФ отметил, что от надежного, бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов граждан страны, а также развитие торговых связей, современной логистики, туризма, промышленности, бизнеса, городов и поселков, сельских территорий.
В Крыму в этом году отремонтировано и реконструировано больше 300 километров улично-дорожной сети. На конец осени и первый зимний месяц намечен ряд объектов, которые готовят к сдаче, рассказал первый заместитель министра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
Ранее сообщалось, что в Крыму открыли движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Движение транспорта запущено сразу по двум очередям новой трассы общей протяженностью 25,2 километра.
