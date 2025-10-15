https://crimea.ria.ru/20251015/putin-prizval-sokhranit-nabrannye-tempy-obnovleniya-dorog-v-rossii-1150214674.html
Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России
Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России
Набранный темп обновления дорожной инфраструктуры в России нужно сохранить. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых дорожных... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T20:17
2025-10-15T20:17
2025-10-15T20:19
россия
владимир путин (политик)
ремонт и строительство дорог
ремонт дорог
новости
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145701445_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_17cc6702e0d1e60792d2c89160d241fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Набранный темп обновления дорожной инфраструктуры в России нужно сохранить. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых дорожных объектов в среду.Он подчеркнул, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь.Президент РФ отметил, что от надежного, бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов граждан страны, а также развитие торговых связей, современной логистики, туризма, промышленности, бизнеса, городов и поселков, сельских территорий.В Крыму в этом году отремонтировано и реконструировано больше 300 километров улично-дорожной сети. На конец осени и первый зимний месяц намечен ряд объектов, которые готовят к сдаче, рассказал первый заместитель министра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.Ранее сообщалось, что в Крыму открыли движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Движение транспорта запущено сразу по двум очередям новой трассы общей протяженностью 25,2 километра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дорогиЛес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145701445_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1cfcf936536c8680465b67fafb348631.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин (политик), ремонт и строительство дорог, ремонт дорог, новости, логистика
Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России
Путин: 85% федеральных дорог нужно довести до нормативного состояния к 2030 году
20:17 15.10.2025 (обновлено: 20:19 15.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Набранный темп обновления дорожной инфраструктуры в России нужно сохранить. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых дорожных объектов в среду.
"Автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет. Этому, в частности, способствует высокий темп подновления дорожной инфраструктуры, набранный в последние годы. Его безусловно важно сохранить", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь.
"Так, к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%", - уточнил Путин.
Президент РФ отметил, что от надежного, бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов граждан страны, а также развитие торговых связей, современной логистики, туризма, промышленности, бизнеса, городов и поселков, сельских территорий.
В Крыму в этом году отремонтировано и реконструировано больше 300 километров улично-дорожной сети
. На конец осени и первый зимний месяц намечен ряд объектов, которые готовят к сдаче, рассказал первый заместитель министра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
Ранее сообщалось, что в Крыму открыли движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное
. Движение транспорта запущено сразу по двум очередям новой трассы общей протяженностью 25,2 километра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: