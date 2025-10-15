https://crimea.ria.ru/20251015/v-rossii-otremontiruyut-esche-28-tysyach-kilometrov-dorog-do-kontsa-goda-1150214879.html

В России отремонтируют еще 28 тысяч километров дорог до конца года

В России отремонтируют еще 28 тысяч километров дорог до конца года - РИА Новости Крым, 15.10.2025

В России отремонтируют еще 28 тысяч километров дорог до конца года

До конца этого года в России будет построено и отремонтировано еще как минимум 28 тысяч километров дорог, работы идут с опережением плана на 29%. Об этом... РИА Новости Крым, 15.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. До конца этого года в России будет построено и отремонтировано еще как минимум 28 тысяч километров дорог, работы идут с опережением плана на 29%. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия новых дорожных объектов с участием президента страны Владимира Путина в режиме видеоконференции.Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря опережающему финансированию, отметил Хуснуллин."В этом году у нас тоже достаточно средств, что позволяет нам перевыполнять планы этого года", - заверил он.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – ХуснуллинВ Крыму на дороге из Алушты в Феодосию "сгладили" крутые поворотыНа капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей

