Опыт современных конфликтов: в Таджикистане готовятся к учениям сил ОДКБ

2025-10-19T19:09
2025-10-19T19:09
2025-10-19T19:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Таджикистане проводится подготовка к масштабным военным учениям коалиции ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025". В тренировках принимают участие представители оборонных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.Методические занятия с Объединенным командованием Коллективных миротворческих сил ОДКБ по вопросам организации управления, формирования и слаживания проводятся на полигоне "Фахрабад" под руководством замначальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Илхомджона Хафиззода.Подготовка военных ведется с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.Кроме того, были проведены занятия по составу, предназначению, основным задачам и организации управления совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. Главной задачей совместного формирования по учению является обеспечение биологической безопасности коалиционной группировки войск.На занятия привлекались представители оборонных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.Завершились инструкторско-методические занятия практическим показом действий дежурных сил и средств по ПВО при отражении ударов беспилотников условного противника по пункту управления Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Таджикистане проводится подготовка к масштабным военным учениям коалиции ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025". В тренировках принимают участие представители оборонных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.
Методические занятия с Объединенным командованием Коллективных миротворческих сил ОДКБ по вопросам организации управления, формирования и слаживания проводятся на полигоне "Фахрабад" под руководством замначальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Илхомджона Хафиззода.
Подготовка военных ведется с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
"Особое внимание уделено порядку организации и проведения мероприятий слаживания Объединенного командования, организации работы при подготовке операции по поддержанию мира, возможностям применяемых в современных конфликтах и перспективных средств боевого управления тактического звена, а также особенностям создания системы противодействия БПЛА", - отмечается в сообщении.
Кроме того, были проведены занятия по составу, предназначению, основным задачам и организации управления совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. Главной задачей совместного формирования по учению является обеспечение биологической безопасности коалиционной группировки войск.
На занятия привлекались представители оборонных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
"Данные мероприятия направлены на реализацию одной из важнейших целей предстоящих учений "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025" – совершенствование организации управления Коллективными силами ОДКБ", - отметили в пресс-центре.
Завершились инструкторско-методические занятия практическим показом действий дежурных сил и средств по ПВО при отражении ударов беспилотников условного противника по пункту управления Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
