Солнце поворачивается к Земле корональной дырой – чего ждать

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. К Земле приближается корональная дыра, растущая на Солнце уже четыре месяца. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Корональные дыры — одни из самых долгоживущих объектов на Солнце, рассказывают ученые. Так как звезда при наблюдении с Земли совершает полный оборот вокруг оси примерно за 27 суток, то образующиеся на нем корональные дыры с таким же шагом возвращаются к Земле, пояснили в Лаборатории.По мнению астрономов, особого повода для беспокойства на данный момент нет из-за небольшого размера дыры. Тем же, кто на фоне роста числа вспышек готовился на выходных к наблюдениям полярных сияний, это дает некоторую надежду, что такая возможность все же представится.Ранее в пятницу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщали, что на Солнце с начала недели произошло 87 взрывов, в том числе и весьма значительных.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человекаУспешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты StarshipХорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли

