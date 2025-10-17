https://crimea.ria.ru/20251017/solntse-povorachivaetsya-k-zemle-koronalnoy-dyroy--chego-zhdat-1150257428.html
Солнце поворачивается к Земле корональной дырой – чего ждать
Солнце поворачивается к Земле корональной дырой – чего ждать - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Солнце поворачивается к Земле корональной дырой – чего ждать
К Земле приближается корональная дыра, растущая на Солнце уже четыре месяца. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 17.10.2025
Солнце поворачивается к Земле корональной дырой – чего ждать
К Земле возвращается растущая на Солнце уже четыре месяца корональная дыра – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. К Земле приближается корональная дыра, растущая на Солнце уже четыре месяца. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Одна из среднего размера корональных дыр, существующая уже несколько месяцев на Солнце, значительно выросла за последний месяц и, судя по всему, все же усложнит геомагнитную обстановку на этих выходных", - говорится в сообщении.
Корональные дыры — одни из самых долгоживущих объектов на Солнце, рассказывают ученые. Так как звезда при наблюдении с Земли совершает полный оборот вокруг оси примерно за 27 суток, то образующиеся на нем корональные дыры с таким же шагом возвращаются к Земле, пояснили в Лаборатории.
"В сентябре при прохождении по диску дыра уже имела вполне приличную площадь, но располагалась сильно выше экватора, и поток плазмы из нее прошел выше Земли. На этот раз, как видно, дыра сильно расширилась вниз, и планету теперь впервые заденет", - отметили ученые.
По мнению астрономов, особого повода для беспокойства на данный момент нет из-за небольшого размера дыры. Тем же, кто на фоне роста числа вспышек готовился на выходных к наблюдениям полярных сияний, это дает некоторую надежду, что такая возможность все же представится.
Ранее в пятницу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщали, что на Солнце с начала недели произошло 87 взрывов
, в том числе и весьма значительных.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность
за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
