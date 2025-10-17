Рейтинг@Mail.ru
87 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян - РИА Новости Крым, 17.10.2025
87 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян
87 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян - РИА Новости Крым, 17.10.2025
87 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян
87 взрывов произошло на Солнце с начала недели, в том числе ученые фиксировали сильные взрывы. Сопряженные с этим риски для Земли оценили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 87 взрывов произошло на Солнце с начала недели, в том числе ученые фиксировали сильные взрывы. Сопряженные с этим риски для Земли оценили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Сейчас максимум всплеска пройден, поскольку запасы свободной солнечной энергии истощены, отметили в Лаборатории. Активность Солнца останется на повышенном уровне до конца недели, но это уже не окажет влияния на планету, убеждены эксперты.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
87 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян

На Солнце произошло 87 взрывов с начала недели – ученые

13:31 17.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 87 взрывов произошло на Солнце с начала недели, в том числе ученые фиксировали сильные взрывы. Сопряженные с этим риски для Земли оценили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Всего с начала текущей недели, то есть немногим более, чем за четверо суток, на Солнце произошло 87 вспышек, в том числе 16 сильных событий уровня M. Интегральный индекс вспышечной активности в пике достигал уровня 8,1, что стало наибольшим значением с середины июня текущего года", – констатировали ученые.
Сейчас максимум всплеска пройден, поскольку запасы свободной солнечной энергии истощены, отметили в Лаборатории. Активность Солнца останется на повышенном уровне до конца недели, но это уже не окажет влияния на планету, убеждены эксперты.
"Риски, связанные со вспышками, считаются на данный момент снятыми полностью. На ближайшие двое суток при этом сохраняются риски для космических аппаратов в связи с возможностью прихода к Земле потоков ускоренных протонов", - проинформировали в Лаборатории.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
