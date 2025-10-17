https://crimea.ria.ru/20251017/87-vzryvov-na-solntse-za-chetyre-dnya--chto-zhdet-zemlyan-1150252113.html

87 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян

87 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян - РИА Новости Крым, 17.10.2025

87 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян

87 взрывов произошло на Солнце с начала недели, в том числе ученые фиксировали сильные взрывы. Сопряженные с этим риски для Земли оценили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T13:31

2025-10-17T13:31

2025-10-17T13:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 87 взрывов произошло на Солнце с начала недели, в том числе ученые фиксировали сильные взрывы. Сопряженные с этим риски для Земли оценили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Сейчас максимум всплеска пройден, поскольку запасы свободной солнечной энергии истощены, отметили в Лаборатории. Активность Солнца останется на повышенном уровне до конца недели, но это уже не окажет влияния на планету, убеждены эксперты.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрывКомета Lemmon приближается к Земле: когда достигнет максимальной яркостиУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека

