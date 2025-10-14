https://crimea.ria.ru/20251014/uspeshno-privodnilas-i-vzorvalas-kak-proshel-11-y-polet-rakety-starship-1150164965.html
Успешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship
Успешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Успешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship
Ракета-носитель Starship успешно совершила свой одиннадцатый тестовый полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую компанию SpaceX, которая вела... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T07:52
2025-10-14T07:52
2025-10-14T07:52
илон маск
starship
космос
новости
starlink
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ракета-носитель Starship успешно совершила свой одиннадцатый тестовый полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую компанию SpaceX, которая вела прямую трансляцию испытания.Сообщается, что прототип космического корабля, ракета-носитель Starship стартовала с космодрома Starbase в Техасе около 18.24 по местному времени (2.25 мск).Спустя несколько минут от нее отделился ускоритель Super Heavy, успешно приводнившись в Мексиканском заливе (Залив Америки). Сам же корабль приводнился в Индийском океане спустя час полета, после чего взорвался.О запланированном на октябрь очередном испытательном запуске прототипа космического корабля Starship компания SpaceX сообщала в сентябре. Прошлый запуск состоялся в конце августа и был успешным.Согласно официальной информации, главной целью полета является проверка теплового щита и отработка маневров, имитирующих завершение посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку.По замыслу основатель SpaceX Илона Маска, в перспективе система Starship должна стать универсальной и использоваться для полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс.
космос
илон маск, starship, космос, новости, starlink
Успешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship
Одиннадцатый полет ракеты Starship компании Илона Маска SpaceX прошел успешно
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ракета-носитель Starship успешно совершила свой одиннадцатый тестовый полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую компанию SpaceX, которая вела прямую трансляцию испытания.
Сообщается, что прототип космического корабля, ракета-носитель Starship стартовала с космодрома Starbase в Техасе около 18.24 по местному времени (2.25 мск).
Спустя несколько минут от нее отделился ускоритель Super Heavy, успешно приводнившись в Мексиканском заливе (Залив Америки). Сам же корабль приводнился в Индийском океане спустя час полета, после чего взорвался.
"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим одиннадцатым испытательным полетом Starship!" – сказано в сообщении на странице компании в соцсети X.
О запланированном на октябрь очередном испытательном запуске прототипа космического корабля Starship компания SpaceX сообщала в сентябре. Прошлый запуск состоялся в конце августа и был успешным.
Согласно официальной информации, главной целью полета является проверка теплового щита и отработка маневров, имитирующих завершение посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку.
По замыслу основатель SpaceX Илона Маска, в перспективе система Starship должна стать универсальной и использоваться для полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс.
