Успешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship

2025-10-14T07:52

2025-10-14T07:52

2025-10-14T07:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ракета-носитель Starship успешно совершила свой одиннадцатый тестовый полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую компанию SpaceX, которая вела прямую трансляцию испытания.Сообщается, что прототип космического корабля, ракета-носитель Starship стартовала с космодрома Starbase в Техасе около 18.24 по местному времени (2.25 мск).Спустя несколько минут от нее отделился ускоритель Super Heavy, успешно приводнившись в Мексиканском заливе (Залив Америки). Сам же корабль приводнился в Индийском океане спустя час полета, после чего взорвался.О запланированном на октябрь очередном испытательном запуске прототипа космического корабля Starship компания SpaceX сообщала в сентябре. Прошлый запуск состоялся в конце августа и был успешным.Согласно официальной информации, главной целью полета является проверка теплового щита и отработка маневров, имитирующих завершение посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку.По замыслу основатель SpaceX Илона Маска, в перспективе система Starship должна стать универсальной и использоваться для полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты Илон Маск создает свою политическую партию Миллиардер из Японии ищет компанию для путешествия на Луну

2025

