Рейтинг@Mail.ru
Успешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251014/uspeshno-privodnilas-i-vzorvalas-kak-proshel-11-y-polet-rakety-starship-1150164965.html
Успешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship
Успешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Успешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship
Ракета-носитель Starship успешно совершила свой одиннадцатый тестовый полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую компанию SpaceX, которая вела... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T07:52
2025-10-14T07:52
илон маск
starship
космос
новости
starlink
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150164851_4:0:1293:725_1920x0_80_0_0_8b04c7cc66fa10b926120019fa4d323d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ракета-носитель Starship успешно совершила свой одиннадцатый тестовый полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую компанию SpaceX, которая вела прямую трансляцию испытания.Сообщается, что прототип космического корабля, ракета-носитель Starship стартовала с космодрома Starbase в Техасе около 18.24 по местному времени (2.25 мск).Спустя несколько минут от нее отделился ускоритель Super Heavy, успешно приводнившись в Мексиканском заливе (Залив Америки). Сам же корабль приводнился в Индийском океане спустя час полета, после чего взорвался.О запланированном на октябрь очередном испытательном запуске прототипа космического корабля Starship компания SpaceX сообщала в сентябре. Прошлый запуск состоялся в конце августа и был успешным.Согласно официальной информации, главной целью полета является проверка теплового щита и отработка маневров, имитирующих завершение посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку.По замыслу основатель SpaceX Илона Маска, в перспективе система Starship должна стать универсальной и использоваться для полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты Илон Маск создает свою политическую партию Миллиардер из Японии ищет компанию для путешествия на Луну
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150164851_168:0:1135:725_1920x0_80_0_0_4b4ec7712d2c7405d7fed50b0beca58f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, starship, космос, новости, starlink
Успешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship

Одиннадцатый полет ракеты Starship компании Илона Маска SpaceX прошел успешно

07:52 14.10.2025
 
© Starlink Ракета-носитель Starship успешно совершила свой одиннадцатый тестовый полет
 Ракета-носитель Starship успешно совершила свой одиннадцатый тестовый полет
© Starlink
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ракета-носитель Starship успешно совершила свой одиннадцатый тестовый полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую компанию SpaceX, которая вела прямую трансляцию испытания.
Сообщается, что прототип космического корабля, ракета-носитель Starship стартовала с космодрома Starbase в Техасе около 18.24 по местному времени (2.25 мск).
Спустя несколько минут от нее отделился ускоритель Super Heavy, успешно приводнившись в Мексиканском заливе (Залив Америки). Сам же корабль приводнился в Индийском океане спустя час полета, после чего взорвался.
"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим одиннадцатым испытательным полетом Starship!" – сказано в сообщении на странице компании в соцсети X.
О запланированном на октябрь очередном испытательном запуске прототипа космического корабля Starship компания SpaceX сообщала в сентябре. Прошлый запуск состоялся в конце августа и был успешным.
Согласно официальной информации, главной целью полета является проверка теплового щита и отработка маневров, имитирующих завершение посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку.
По замыслу основатель SpaceX Илона Маска, в перспективе система Starship должна стать универсальной и использоваться для полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Неудачный запуск Starship в США: горящие обломки и закрытые аэропорты
Илон Маск создает свою политическую партию
Миллиардер из Японии ищет компанию для путешествия на Луну
 
Илон МаскStarshipкосмосНовостиStarlink
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
08:11Бензин в Крыму - где можно заправиться во вторник
07:52Успешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship
07:25Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники
07:12Крымский мост - обстановка на утро вторника
07:03Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме - что обсудят
06:42В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры
06:18Ситуация с ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные Роспотребнадзора
06:09Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
23:21Удары по Украине: Харьков остался без света
22:43ЧП на нефтебазе в Феодосии и мир в Газе: главное за день
22:39На западе Крыма появится новый город-курорт
22:11Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода
21:47На пожарах в Севастополе погибли 11 человек
21:38Атаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток
21:32Серые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиард
21:17"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
21:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника
Лента новостейМолния