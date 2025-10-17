Рейтинг@Mail.ru
Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/shest-pogibshikh-i-82-ranenykh---ukraina-ubivaet-rossiyskikh-detey-1150252967.html
Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей
Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей
Украинские боевики все чаще прибегают к негуманным видам вооружения, преднамеренно атакуя гражданские объекты, жилые кварталы и места, где находятся дети. Об... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T13:04
2025-10-17T12:34
родион мирошник
атаки всу
обстрелы всу
дети
новости сво
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119083670_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_ed4b5c670f239da673b24fddfa65f44a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики все чаще прибегают к негуманным видам вооружения, преднамеренно атакуя гражданские объекты, жилые кварталы и места, где находятся дети. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его словам, за третий квартал 2025 года от атак украинских формирований пострадали 88 несовершеннолетних, шесть из них – погибли.Он подчеркнул, что украинские дроноводы видят, что перед ними беззащитные дети, но не отказываются от смертоносных ударов. В пример Мирошник привел несколько трагических случаев. Первый из них – сброс ВСУ боеприпаса на городскую детскую площадку в обычном дворе многоэтажке. Тогда осколочные ранения получили сразу четверо детей от 10 до 12 лет. Посол упомянул и трагедию, произошедшую 8 июля на городском пляже в Курске."Пятилетний Толя пришел туда вместе с мамой. Когда начались повторные атаки украинских дронов, мальчонка пытался собой прикрыть свою маму. Получил более 30% ожогов маленького тела. Его сердце остановилось во время транспортировки в детский медцентр", – сообщил представитель МИД.Всего, по данным Мирошника, с начала проведения спецоперации от атак украинских боевиков пострадали 24 299 мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделюДрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенокВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119083670_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_34b82c5422edb26e60f72db3de0ce221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
родион мирошник, атаки всу, обстрелы всу, дети, новости сво, новости, россия, украина
Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей

Шесть российских детей погибли и 82 ранены за четыре месяца от преднамеренных атак ВСУ

13:04 17.10.2025
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Depositphotos.com AlexLipa
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики все чаще прибегают к негуманным видам вооружения, преднамеренно атакуя гражданские объекты, жилые кварталы и места, где находятся дети. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, за третий квартал 2025 года от атак украинских формирований пострадали 88 несовершеннолетних, шесть из них – погибли.

"Сегодня мы констатируем, что в последние месяцы украинские боевики все чаще в своем стремлении убить и покалечить как можно больше гражданского населения прибегают к использованию негуманных видов вооружения. Из тел раненых мирных жителей врачи извлекают неидентифицируемые рентгеном осколки, которыми нацисты начиняют свои припасы. Украинские дроны преднамеренно используют зажигательные смеси для выжигания целых улиц гражданских строений", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что украинские дроноводы видят, что перед ними беззащитные дети, но не отказываются от смертоносных ударов.
В пример Мирошник привел несколько трагических случаев. Первый из них – сброс ВСУ боеприпаса на городскую детскую площадку в обычном дворе многоэтажке. Тогда осколочные ранения получили сразу четверо детей от 10 до 12 лет. Посол упомянул и трагедию, произошедшую 8 июля на городском пляже в Курске.
"Пятилетний Толя пришел туда вместе с мамой. Когда начались повторные атаки украинских дронов, мальчонка пытался собой прикрыть свою маму. Получил более 30% ожогов маленького тела. Его сердце остановилось во время транспортировки в детский медцентр", – сообщил представитель МИД.
Всего, по данным Мирошника, с начала проведения спецоперации от атак украинских боевиков пострадали 24 299 мирных жителей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю
Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок
Во время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму
 
Родион МирошникАтаки ВСУОбстрелы ВСУдетиНовости СВОНовостиРоссияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
13:42Более десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю
13:35Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму
13:3187 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян
13:18Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность
13:04Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей
12:43В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества
12:40Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
12:26Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено
12:14Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
12:13Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ
12:09Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути
12:03ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок
11:57От атак Украины с начала СВО пострадали более 24 тысяч мирных жителей
11:49Шторм с ливнями и ветром надвигается на Крым
11:35Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров
11:28Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры"
10:58Сакский район частично обесточен из-за аварии
10:49Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой
10:46Когда в домах Симферополя станет тепло
Лента новостейМолния