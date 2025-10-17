https://crimea.ria.ru/20251017/shest-pogibshikh-i-82-ranenykh---ukraina-ubivaet-rossiyskikh-detey-1150252967.html

Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики все чаще прибегают к негуманным видам вооружения, преднамеренно атакуя гражданские объекты, жилые кварталы и места, где находятся дети. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его словам, за третий квартал 2025 года от атак украинских формирований пострадали 88 несовершеннолетних, шесть из них – погибли.Он подчеркнул, что украинские дроноводы видят, что перед ними беззащитные дети, но не отказываются от смертоносных ударов. В пример Мирошник привел несколько трагических случаев. Первый из них – сброс ВСУ боеприпаса на городскую детскую площадку в обычном дворе многоэтажке. Тогда осколочные ранения получили сразу четверо детей от 10 до 12 лет. Посол упомянул и трагедию, произошедшую 8 июля на городском пляже в Курске."Пятилетний Толя пришел туда вместе с мамой. Когда начались повторные атаки украинских дронов, мальчонка пытался собой прикрыть свою маму. Получил более 30% ожогов маленького тела. Его сердце остановилось во время транспортировки в детский медцентр", – сообщил представитель МИД.Всего, по данным Мирошника, с начала проведения спецоперации от атак украинских боевиков пострадали 24 299 мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделюДрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенокВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму

