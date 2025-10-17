https://crimea.ria.ru/20251017/ot-atak-ukrainy-s-nachala-svo-postradali-bolee-24-tysyach-mirnykh-zhiteley-1150251408.html
От атак Украины с начала СВО пострадали более 24 тысяч мирных жителей
С начала проведения спецоперации от атак украинских боевиков пострадали 24 299 мирных жителей, сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. С начала проведения спецоперации от атак украинских боевиков пострадали 24 299 мирных жителей, сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его словам, только за период с июля по сентябрь 2025 года от ударов Украины по гражданским объектам в российских регионах погибли 217 мирных жителей, в том числе шестеро детей. Ранения различной степени тяжести получили 1 532 человека, среди них 88 несовершеннолетних. Этот показатель стал наибольшим с начала года.Он отметил, что российская сторона продолжает прилагать усилия для продвижения мирных инициатив, в том числе в рамках Стамбульского переговорного процесса, подготовки саммита президентов России и США на Аляске и в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН.При этом, по словам посла, украинская сторона на протяжении этого периода отвечала России новыми ударами по гражданским объектам.Он уточнил, что за третий квартал 2025 года формирования ВСУ нанесли не менее 38 278 ударов по гражданским объектам, а общее количество боеприпасов, выпущенных по территории России с 2022 года, превысило 316 тысяч.Особо пострадали Белгородская, Херсонская, Курская, Брянская, Запорожская области, а также Донецкая, Луганская народные республики. Большинство атак были совершены с применением ударных беспилотников.
11:57 17.10.2025 (обновлено: 12:00 17.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. С начала проведения спецоперации от атак украинских боевиков пострадали 24 299 мирных жителей, сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, только за период с июля по сентябрь 2025 года от ударов Украины по гражданским объектам в российских регионах погибли 217 мирных жителей, в том числе шестеро детей. Ранения различной степени тяжести получили 1 532 человека, среди них 88 несовершеннолетних. Этот показатель стал наибольшим с начала года.
"Все это результат деяний преступного киевского режима во главе с Зеленским, избравшим в своей стратегии террор в отношении российского мирного населения", – подчеркнул Мирошник.
Он отметил, что российская сторона продолжает прилагать усилия для продвижения мирных инициатив, в том числе в рамках Стамбульского переговорного процесса, подготовки саммита президентов России и США на Аляске и в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
При этом, по словам посла, украинская сторона на протяжении этого периода отвечала России новыми ударами по гражданским объектам.
"Каждая попытка перевести кровопролитие в политико-дипломатическое русло сопровождается активизацией обстрелов гражданских объектов и организацией провокаций со стороны украинских боевиков", – заявил Мирошник.
Он уточнил, что за третий квартал 2025 года формирования ВСУ нанесли не менее 38 278 ударов по гражданским объектам, а общее количество боеприпасов, выпущенных по территории России с 2022 года, превысило 316 тысяч.
Особо пострадали Белгородская, Херсонская, Курская, Брянская, Запорожская области, а также Донецкая, Луганская народные республики. Большинство атак были совершены с применением ударных беспилотников.
"Основным оружием украинских боевиков против мирного населения сегодня мы с полной ответственностью можем называть ударные беспилотные системы. Более 70% пострадавших мирных жителей стали жертвами атак украинских БПЛА. Всего за три месяца жертвами дронных ударов стали около 1 200 гражданских лиц", – отметил дипломат.
