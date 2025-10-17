https://crimea.ria.ru/20251017/ot-atak-ukrainy-s-nachala-svo-postradali-bolee-24-tysyach-mirnykh-zhiteley-1150251408.html

От атак Украины с начала СВО пострадали более 24 тысяч мирных жителей

От атак Украины с начала СВО пострадали более 24 тысяч мирных жителей

С начала проведения спецоперации от атак украинских боевиков пострадали 24 299 мирных жителей, сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T11:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. С начала проведения спецоперации от атак украинских боевиков пострадали 24 299 мирных жителей, сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его словам, только за период с июля по сентябрь 2025 года от ударов Украины по гражданским объектам в российских регионах погибли 217 мирных жителей, в том числе шестеро детей. Ранения различной степени тяжести получили 1 532 человека, среди них 88 несовершеннолетних. Этот показатель стал наибольшим с начала года.Он отметил, что российская сторона продолжает прилагать усилия для продвижения мирных инициатив, в том числе в рамках Стамбульского переговорного процесса, подготовки саммита президентов России и США на Аляске и в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН.При этом, по словам посла, украинская сторона на протяжении этого периода отвечала России новыми ударами по гражданским объектам.Он уточнил, что за третий квартал 2025 года формирования ВСУ нанесли не менее 38 278 ударов по гражданским объектам, а общее количество боеприпасов, выпущенных по территории России с 2022 года, превысило 316 тысяч.Особо пострадали Белгородская, Херсонская, Курская, Брянская, Запорожская области, а также Донецкая, Луганская народные республики. Большинство атак были совершены с применением ударных беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 мирных россиян стали жертвами атак ВСУ за неделюВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человекаМассированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа

